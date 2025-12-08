  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Municipio de Tivat, Montenegro

Tivat
28
Donja Lastva
3
Gornja Lastva
2
TOP TOP
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Mostrar todo Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
de
$118,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Agencia
DOO MNG Built
Agencia

DOO MNG Built



Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Mostrar todo Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Montenegro
de
$236,791
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Tivat Apartments for Sale in an Exclusive Complex, just a few minutes’ walk from Porto Montenegro and the center of Tivat. Features: Views of the green Župa Park Modern architecture seamlessly integrated into nature Spacious, bright apartments with terraces …
Agencia
DOO MNG Built
Agencia

DOO MNG Built



Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Mostrar todo Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial en la costa adriáticaUn complejo residencial de nueva generación. La arquitectura del proyecto está inscrita armoniosamente en el paisaje natural, creando un ambiente de calma y coziness. La mañana aquí comienza con los colores brillantes del amanecer sobre el ma…
Agencia
MD Realty
Agencia

MD Realty
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$709,482
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 246–286 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Oferta especial: compra propiedad en el complejo antes de finales de diciembre y obtener un 5% de descuento!Un nuevo complejo residencial de primera clase cerrado se encuentra en un nuevo distrito de Tivat. El complejo está situado en una pequeña elevación rodeada de vegetación, cerca de tod…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$394,765
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
New Gated Cottage Community con 30 Homes, Situado a 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac.La superficie total del complejo es de 23.000 m2. Todas las casas ofrecen vistas panorámicas de la Bahía Tivat.Los siguientes hogares están disponibles para la venta:• Adosado de dos pisos (Ti…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$754,199
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Un nuevo proyecto exclusivo de villas de lujo modernas en una de las zonas costeras más prometedoras, a solo 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac. Este es un lugar donde el diseño reflexivo, los altos estándares de construcción y las impresionantes vistas panorámicas crean un espa…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Montenegro
de
$451,638
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 52–99 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vero&Versa residences — premium apartments in the heart of Porto-Montenegro.   Vero&Versa Residences is a new premium residential project located in the very heart of Porto Montenegro, just steps from the sea, the yacht marina, shops, wellness center, cultural and entertainment venues, a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.0
624,507
Apartamentos 2 habitaciones
99.0
968,219
Apartamento
52.0
489,353
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
LASTVA PARK es una opción ideal como residencia primaria, casa de vacaciones o inversión de alquiler. Situado en el encantador Donja Lastva, la zona más prestigiosa de Tivat en Montenegro.El complejo se encuentra a poca distancia del terraplén con impresionantes vistas al mar y un puerto dep…
Desarrollador
Lastva Park Residential Complex
Dejar una solicitud
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Mostrar todo Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Área 130–328 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un nuevo complejo residencial ultramoderno de clase premium en el estilo Art Nouveau en la península de Lustica en el pueblo de Krasici. Puede elegir entre apartamentos dúplex de dos niveles o lofts de un nivel con acceso a la piscina. En el territorio del complejo hay un patio privado con z…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
157.0
616,583
Apartamentos 2 habitaciones
129.6
590,368
Villa
328.0
1,51M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Montenegro
de
$295,133
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Se vende un apartamento de dos habitaciones con una superficie de 67 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y recinto cerrado, situado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. El apartamento está situado en el quinto…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Ofrezco a la compra apartamentos en un complejo en construcción ? Tivat Los apartamentos están ubicados en una zona tranquila, rodeados por un bosque de pinos. En las inmediaciones hay tiendas, restaurantes, playas limpias y la prestigiosa zona de Porto Montenegro. Los apartamentos están ilu…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Mostrar todo Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
de
$184,879
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
El edificio Eva Residence está situado en la zona más bonita y tranquila de la ciudad de Tivat (Montenegro), rodeado de lujosas villas y complejos residenciales. El edificio consta de 10 apartamentos, de los cuales 6 son de un dormitorio, 3 dúplex de dos dormitorios y 1 ático de dos dormit…
Desarrollador
Kraft Construction
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Donja Lastva, Montenegro
de
$159,841
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
En la pintoresca zona de Donja Lastva, situada en la ciudad de Tivat, se planea construir una mini-ciudad exclusiva que consta de dieciséis casas. Este complejo destaca por su excelente ubicación, incluyendo su proximidad a Porto Montenegro, así como escuelas y jardines de infancia, lo que l…
Agencia
MD Realty
Agencia

MD Realty
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Donja Lastva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Agencia
GATE Realty
Agencia

GATE Realty



Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Mostrar todo Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Año de construcción 2027
Presentando Synchro Yards - el nuevo y esperado barrio residencial de Porto Montenegro, diseñado para aquellos que aprecian el lujo, la comodidad y la inspiración.Situado en el paseo marítimo, justo al lado del agua, esta zona está destinada a convertirse en la opción número uno en popularid…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Montenegro
de
$138,626
Año de construcción 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agencia
DOO MNG Built
Agencia

DOO MNG Built



Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Mostrar todo Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
de
$141,339
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 48–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
213,139
Apartamentos 2 habitaciones
60.0 – 70.0
266,029 – 275,638
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Mostrar todo Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
de
$405,029
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Nos complace presentar a su atención un exclusivo complejo residencial premium situado en el pintoresco suburbio de Tivat, en Donja Lastva. Sólo 7 apartamentos en un área protegida cerrada garantizan un alto nivel de privacidad y comodidad.Las ventajas del complejo:Ubicación: primera costa, …
Agencia
MD Realty
Agencia

MD Realty
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$165,401
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Un nuevo complejo residencial en el corazón del pintoresco suburbio de Tivat, a pocos minutos en coche del centro de la ciudad.El complejo consta de seis edificios únicos que comprenden 54 apartamentos de 42 a 76 m2, ofreciendo una amplia variedad de diseños adecuados tanto para la vida indi…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Mostrar todo Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$130,960
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Agencia

GATE Realty



Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Agencia

GATE Realty



Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Mostrar todo Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Los servicios de la Agencia para la confrontación del acuerdo "bajo la llave" es gratuito para el comprador!!!Instalaciones: El nuevo complejo residencial con un diseño arquitectónico único, desarrollado por la famosa oficina internacional Businessart, tiene el concepto de un espacio moderno…
Agencia
GATE Realty
Agencia

GATE Realty



Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$744,493
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 99–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.0 – 134.0
739,854 – 1,22M
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
781,566
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Mostrar todo Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
de
$491,351
Año de construcción 2016
Número de plantas 2
Área 65–338 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.0
460,807
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 118.0
695,580 – 1,58M
Villa
184.0 – 338.0
2,56M – 4,01M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$181,370
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 42–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.3 – 50.0
158,846 – 220,209
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
320,409
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Agencia
GATE Realty
Agencia

GATE Realty



Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Montenegro
de
$393,066
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 47–81 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
390,870
Apartamentos 2 habitaciones
81.0
678,243
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Mostrar todo Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Montenegro
de
$370,797
Número de plantas 3
Introducing Heights — una exclusiva colección de estudios, apartamentos y áticos situados en las pistas entre el primer campo de golf de Centrale y Montenegro.Aquí es donde una arquitectura elegante, vistas panorámicas y un ambiente mediterráneo cálido se fusionan en un estilo de vida premiu…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$602,420
Área 42–281 m²
3 objetos inmobiliarios 3
New exclusive residential complex - the Dreams by Dukley is located in the immediate vicinity of Porto Montenegro.   It includes three apartment blocks and a rooftop swimming pool. Each building boasts luxurious apartments and spacious penthouses, designed perfectly with the highest qual…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.0
599,457
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
1,28M
Apartamentos 3 habitaciones
281.0
4,08M
Propiedad comercial
81.0 – 164.0
3,29M – 3,44M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tivat, Montenegro
de
$138,453
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–69 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Instalaciones:Para una lista de precios completos, contacte con nuestros administradores.Complejo residencial de clase Premium consta de 18 casas con aparcamiento subterráneo. 94 plazas de aparcamiento en un estacionamiento subterráneo, 1 planta de locales comerciales. Territorio cerrado, se…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
51.0 – 69.0
196,475 – 266,029
Agencia
GATE Realty
Agencia

GATE Realty



Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Mostrar todo Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Agencia
GATE Realty
Agencia

GATE Realty



Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Mostrar todo Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Montenegro
de
$490,207
Número de plantas 3
Área 109–135 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
109.0
1,40M
Apartamentos 3 habitaciones
135.0
1,69M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$179,516
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 48 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos en un nuevo edificio boutique bajo construcción en Tivat Un exclusivo complejo residencial con solo 5 apartamentos situados en una zona tranquila y verde de Tivat — Mrčevac, a pocos pasos de la prestigiosa Porto Montenegro, playas y toda la infraestructura urbana esencial.Caract…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
179,709
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$236,130
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 52–216 m²
5 objetos inmobiliarios 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0 – 67.0
238,105 – 271,444
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 216.0
333,165 – 762,600
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$127,227
Año de construcción 2025
Área 41–124 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo complejo residencial con su propia infraestructura en el centro de Tivat, a 400 metros de Porto Montenegro. Este es el lugar perfecto para aquellos que quieren vivir en la ciudad de Tivat con su infraestructura y vida cultural, mientras se encuentran en una zona tranquila y verde.A …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 88.0
236,870 – 437,213
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 124.0
384,083 – 677,404
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$129,525
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 68–94 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Residential complex by the sea in Tivat. Special Offer! Reserve an apartment in Building 2 or 3 for just €10,000! The remaining amount is paid interest-free after the apartment is registered in the cadastre! A modern premium-class residential complex with sea views and direct beach a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0 – 85.0
348,873 – 371,200
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
418,441
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Mostrar todo Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
de
$360,758
Número de plantas 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$117,908
Número de plantas 6
Área 44–181 m²
4 objetos inmobiliarios 4
A new project in Tivat, located just 2,5 km from the city center and Porto-Montenegro, surrounded by greenery and beautiful landscapes. The distance to the sea is only 800 m. The complex is situated on a small elevation, allowing residents to enjoy panoramic views of the sea and greenery. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0
179,080
Apartamentos 2 habitaciones
57.0 – 109.0
228,481 – 617,516
Apartamentos 3 habitaciones
181.0
1,17M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$161,681
Año de construcción 2025
Área 43–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo edificio residencial en los suburbios de Tivat, en la zona de Kava, a pocos minutos en coche del centro de Tivat.El complejo se encuentra en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de las vistas del mar y la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecen mucha luz en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
175,570
Apartamentos 2 habitaciones
87.0
353,004
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Mostrar todo Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
de
$1,00M
Número de plantas 2
Bienvenido al primer complejo de golf con un campo de golf de 18 hoyos en Montenegro - The Peaks Lustica Bay!Este lugar único ofrece condiciones perfectas para los golfistas de todos los niveles. Diseñado en colaboración con el renombrado diseñador Gary Player, el campo de golf Peaks impresi…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia

VALUE.ONE



Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
