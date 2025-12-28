  1. Realting.com
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$376,002
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
New Gated Cottage Community con 30 Homes, Situado a 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac.La superficie total del complejo es de 23.000 m2. Todas las casas ofrecen vistas panorámicas de la Bahía Tivat.Los siguientes hogares están disponibles para la venta:• Adosado de dos pisos (Ti…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Mostrar todo Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
OneOne
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$602,420
Área 42–281 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo residencial exclusivo - los sueños de Dukley se encuentra en las inmediaciones de Porto Montenegro.Incluye tres bloques de apartamentos y una piscina en la azotea. Cada edificio cuenta con lujosos apartamentos y amplios áticos, diseñados perfectamente con los muebles de la más…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.0
605,798
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
1,30M
Apartamentos 3 habitaciones
281.0
4,12M
Propiedad comercial
81.0 – 164.0
3,32M – 3,48M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$127,227
Año de construcción 2025
Área 41–124 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo complejo residencial con su propia infraestructura en el centro de Tivat, a 400 metros de Porto Montenegro. Este es el lugar perfecto para aquellos que quieren vivir en la ciudad de Tivat con su infraestructura y vida cultural, mientras se encuentran en una zona tranquila y verde.A …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 88.0
239,376 – 441,838
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 124.0
388,146 – 684,569
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Mostrar todo Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
de
$118,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamentos en cuotas con un primer pago del 50%.Venta de apartamentos de 2 dormitorios, 51.19m2 con vistas a la montaña o vistas al mar, NEXUS en Kavache (Tivat) en cuotas o por un importe total.Nuevo complejo residencial en Kavache (Tivat) casa moderna para 43 apartamentos, con una zona c…
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$161,681
Año de construcción 2025
Área 43–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo edificio residencial en los suburbios de Tivat, en la zona de Kava, a pocos minutos en coche del centro de Tivat.El complejo se encuentra en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de las vistas del mar y la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecen mucha luz en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
177,428
Apartamentos 2 habitaciones
87.0
356,738
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Mostrar todo Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Año de construcción 2027
Presentando Synchro Yards - el nuevo y esperado barrio residencial de Porto Montenegro, diseñado para aquellos que aprecian el lujo, la comodidad y la inspiración.Situado en el paseo marítimo, justo al lado del agua, esta zona está destinada a convertirse en la opción número uno en popularid…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$709,482
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 246–286 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Oferta especial: compra propiedad en el complejo antes de finales de diciembre y obtener un 5% de descuento!Un nuevo complejo residencial de primera clase cerrado se encuentra en un nuevo distrito de Tivat. El complejo está situado en una pequeña elevación rodeada de vegetación, cerca de tod…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Mostrar todo Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$130,960
Opciones de acabado Con acabado
Instalaciones: Complejo residencial de lujo situado en la pintoresca ciudad de Tivat, los apartamentos en el complejo se crean con un amor al detalle, proporcionando todas las comodidades necesarias para una vida cómoda. La arquitectura moderna del complejo está diseñada de tal manera que de…
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$744,493
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 99–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.0 – 134.0
747,681 – 1,24M
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
789,833
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$236,130
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 52–216 m²
5 objetos inmobiliarios 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0 – 67.0
240,624 – 274,315
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 216.0
336,689 – 770,667
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$181,370
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 42–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.3 – 50.0
160,526 – 222,538
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
323,799
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$129,525
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 68–94 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Residential complex by the sea in Tivat. Special Offer! Reserve an apartment in Building 2 or 3 for just €10,000! The remaining amount is paid interest-free after the apartment is registered in the cadastre! A modern premium-class residential complex with sea views and direct beach a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0 – 85.0
352,564 – 375,126
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
422,867
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Montenegro
de
$393,066
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 47–81 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
395,005
Apartamentos 2 habitaciones
81.0
685,417
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$165,401
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Un nuevo complejo residencial en el corazón del pintoresco suburbio de Tivat, a pocos minutos en coche del centro de la ciudad.El complejo consta de seis edificios únicos que comprenden 54 apartamentos de 42 a 76 m2, ofreciendo una amplia variedad de diseños adecuados tanto para la vida indi…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Mostrar todo Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
de
$141,339
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 48–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
215,393
Apartamentos 2 habitaciones
60.0 – 70.0
268,844 – 278,554
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tivat, Montenegro
de
$138,453
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–69 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Instalaciones:Para una lista de precios completos, contacte con nuestros administradores.Complejo residencial de clase Premium consta de 18 casas con aparcamiento subterráneo. 94 plazas de aparcamiento en un estacionamiento subterráneo, 1 planta de locales comerciales. Territorio cerrado, se…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
51.0 – 69.0
198,553 – 268,844
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Montenegro
de
$138,626
Año de construcción 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$117,908
Número de plantas 6
Área 44–181 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo proyecto en Tivat, situado a sólo 2,5 km del centro de la ciudad y Porto-Montenegro, rodeado de vegetación y hermosos paisajes. La distancia al mar es de sólo 800 m. El complejo está situado en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de vistas panorámicas del m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0
180,974
Apartamentos 2 habitaciones
57.0 – 109.0
230,898 – 624,048
Apartamentos 3 habitaciones
181.0
1,19M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$754,199
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 180 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo proyecto exclusivo de villas de lujo modernas en una de las zonas costeras más prometedoras, a solo 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac. Este es un lugar donde el diseño reflexivo, los altos estándares de construcción y las impresionantes vistas panorámicas crean un espa…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complejo residencial Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Montenegro
de
$451,638
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 52–99 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vero&Versa residences — premium apartments in the heart of Porto-Montenegro.   Vero&Versa Residences is a new premium residential project located in the very heart of Porto Montenegro, just steps from the sea, the yacht marina, shops, wellness center, cultural and entertainment venues, a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.0
631,113
Apartamentos 2 habitaciones
99.0
978,461
Apartamento
52.0
494,529
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Mostrar todo Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Los servicios de la Agencia para la confrontación del acuerdo "bajo la llave" es gratuito para el comprador!!!Instalaciones: El nuevo complejo residencial con un diseño arquitectónico único, desarrollado por la famosa oficina internacional Businessart, tiene el concepto de un espacio moderno…
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Mostrar todo Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Montenegro
de
$236,791
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
TivatApartamentos en venta en un Complejo Exclusivo, a pocos minutos a pie de Porto Montenegro y el centro de Tivat.Características:Vistas del verde Župa ParkArquitectura moderna perfectamente integrada en la naturalezaApartamentos amplios y luminosos con terrazasComplejo cerrado con diseño …
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Montenegro
de
$295,133
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Se vende un apartamento de dos habitaciones con una superficie de 67 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y recinto cerrado, situado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. El apartamento está situado en el quinto…
Agencia
Montenegro Intel city
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Ofrezco a la compra apartamentos en un complejo en construcción ? Tivat Los apartamentos están ubicados en una zona tranquila, rodeados por un bosque de pinos. En las inmediaciones hay tiendas, restaurantes, playas limpias y la prestigiosa zona de Porto Montenegro. Los apartamentos están ilu…
Agencia
Montenegro Intel city
