  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Dobrota, Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipio de Budva
41
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 53–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial exclusivo en Dobrota.Un moderno complejo residencial situado a sólo 150 metros del mar en el pintoresco pueblo de Dobrota, dentro de la bahía de Kotor.El complejo consta de dos edificios independientes con nombres que reflejan su carácter único: Le Soleil y La Lune.Ambos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
297,285 – 362,001
Apartamentos 2 habitaciones
70.0
471,490
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
de
$89,541
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 32–60 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Mostrar todo Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
de
$1,89M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Una villa de alta gama en construcción en la Bahía de Kotor, que consta de 6 villas con vistas panorámicas a la Bahía.Cada villa ofrece una mezcla de modernas comodidades y arquitectura tradicional Montenegrin, situada en un telón de fondo del Mar Adriático y las montañas, con impresionantes…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Mostrar todo Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
La vida que soñaste conLe presentamos un exclusivo complejo residencial, la encarnación de la elegancia y la exquisita comodidad en el corazón de Boki Kotorskaya - la perla del Adriático. Aquí, a sólo 150 metros de la orilla, impresionantes vistas, brisa marina y arquitectura impregnadas de …
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir