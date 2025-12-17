  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Risan, Montenegro

Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$450,110
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 53–459 m²
9 objetos inmobiliarios 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
481,752
Apartamentos 2 habitaciones
93.0 – 131.0
838,954 – 1,33M
Apartamentos 3 habitaciones
288.0 – 459.0
2,96M – 4,32M
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$183,174
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 54 m²
1 objeto inmobiliario 1
Moderno complejo residencial en Risan, Bahía de Kotor.Un nuevo complejo residencial situado en la ciudad de Risan, una de las ciudades más antiguas de Montenegro, con un rico patrimonio histórico. Está situado en la pintoresca parte noroeste de la bahía de Kotor. El ambiente tranquilo, la pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.3
191,303
Agencia
VALUE.ONE
