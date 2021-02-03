  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM

Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM

Tivat, Montenegro
Precio en demanda
;
4
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32848
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 538021
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Tivat, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$136,130
Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Becici, Montenegro
Precio en demanda
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
de
$108,820
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Montenegro
de
$393,066
Está viendo
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Mostrar todo Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Montenegro
de
$370,797
Número de plantas 3
Introducing Heights — una exclusiva colección de estudios, apartamentos y áticos situados en las pistas entre el primer campo de golf de Centrale y Montenegro.Aquí es donde una arquitectura elegante, vistas panorámicas y un ambiente mediterráneo cálido se fusionan en un estilo de vida premiu…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Mostrar todo Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$130,960
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Mostrar todo Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Kotor, Montenegro
Precio en demanda
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones