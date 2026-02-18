Prcanj, Montenegro

🌊 Inversión exclusiva en Prchan - a sólo 80 metros del mar!La construcción de un complejo residencial único se completa en uno de los lugares más prestigiosos de Montenegro - en la ciudad de Prchan, justo a la orilla de la bahía de Boko-Kotor.📈 Esto no es sólo inmobiliaria – es una inversión…