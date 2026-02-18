  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Kotor
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipio de Kotor, Montenegro

Risan
2
Dobrota
4
Prcanj
1
Kotor
1
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Complejo residencial v Dobrote
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
La vida que soñaste conLe presentamos un exclusivo complejo residencial, la encarnación de la elegancia y la exquisita comodidad en el corazón de Boki Kotorskaya - la perla del Adriático. Aquí, a sólo 150 metros de la orilla, impresionantes vistas, brisa marina y arquitectura impregnadas de …
Agencia
MD Realty
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
de
$204,870
Número de plantas 3
Área 83 m²
1 objeto inmobiliario 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
402,191
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Montenegro
de
$303,775
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 55–69 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un exclusivo complejo residencial junto al mar con literas en la bahía de Kotor.Experimente una armonía única de la naturaleza y la arquitectura en una de las bahías más bellas del mundo.Este complejo residencial ofrece un estilo de vida que combina confort moderno, vistas panorámicas al mar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
307,668
Apartamentos 2 habitaciones
69.0
326,418
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
de
$1,89M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Una villa de alta gama en construcción en la Bahía de Kotor, que consta de 6 villas con vistas panorámicas a la Bahía.Cada villa ofrece una mezcla de modernas comodidades y arquitectura tradicional Montenegrin, situada en un telón de fondo del Mar Adriático y las montañas, con impresionantes…
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Complejo residencial a Radanovici
Sisici, Montenegro
de
$106,146
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial con piscina en la costa de MontenegroEn uno de los rincones más pintorescos del Adriático se está construyendo un nuevo complejo residencial para 54 apartamentos. El proyecto combina arquitectura moderna, infraestructura cómoda y una buena ubicación, todo para un…
Agencia
MD Realty
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Montenegro
de
$104,144
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Complejo residencial Minder Nexus - un estilo de vida moderno en el pintoresco KavachePresentamos a su atención un nuevo proyecto residencial de clase premium Minder Nexus, ubicado en una de las zonas más prometedoras de Montenegro - Kavache. Este acogedor rincón de la naturaleza está a sólo…
Agencia
MD Realty
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 53–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial exclusivo en Dobrota.Un moderno complejo residencial situado a sólo 150 metros del mar en el pintoresco pueblo de Dobrota, dentro de la bahía de Kotor.El complejo consta de dos edificios independientes con nombres que reflejan su carácter único: Le Soleil y La Lune.Ambos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
302,730 – 368,632
Apartamentos 2 habitaciones
70.0
480,127
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Complejo residencial A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
de
$151,304
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
🌊 Inversión exclusiva en Prchan - a sólo 80 metros del mar!La construcción de un complejo residencial único se completa en uno de los lugares más prestigiosos de Montenegro - en la ciudad de Prchan, justo a la orilla de la bahía de Boko-Kotor.📈 Esto no es sólo inmobiliaria – es una inversión…
Agencia
Red Feniks Montenegro
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
de
$89,541
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 32–60 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Agencia
MD Realty
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
de
$98,171
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 48–66 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial en Radanovići.El complejo residencial está situado en una zona verde tranquila y segura y consta de 72 apartamentos de varios tipos: estudios, un dormitorio y dos dormitorios.La ubicación combina proximidad a los servicios clave (escuelas, tiendas) y la red de transporte…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0 – 51.0
167,739 – 173,353
Apartamentos 2 habitaciones
66.0
223,864
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complejo residencial Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$224,587
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 54 m²
1 objeto inmobiliario 1
Moderno complejo residencial en Risan, Bahía de Kotor.Un nuevo complejo residencial situado en la ciudad de Risan, una de las ciudades más antiguas de Montenegro, con un rico patrimonio histórico. Está situado en la pintoresca parte noroeste de la bahía de Kotor. El ambiente tranquilo, la pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.3
192,830
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$450,110
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 53–131 m²
3 objetos inmobiliarios 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY es una oportunidad única para poseer no sólo una propiedad de lujo, sino una parte de la legendaria marca de hoteles Mövenpick, que forma parte del reconocido grupo Accor.Tendrás acceso a un nivel de servicio sin igual, amenidades de clase mundial y privi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
485,600
Apartamentos 2 habitaciones
93.0 – 131.0
845,654 – 1,34M
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
de
$164,714
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 44–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Presentando un nuevo complejo residencial cerca del mar en Kotor.Nos complace presentar un nuevo complejo residencial en la Bahía de Kotor.Esta región es famosa por su clima templado, olivos centenarios y las aguas cristalinas de la bahía. El complejo se encuentra a sólo 50 metros del mar, o…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.5
190,687
Apartamentos 2 habitaciones
75.0
354,014
Apartamentos 3 habitaciones
75.0
393,099
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac
Donji Orahovac, Montenegro
de
$167,657
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 43–56 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial con vista al mar en OrahovacUn exclusivo complejo residencial de baja densidad situado en una tranquila zona costera de Montenegro, a solo 200 metros del mar azul. El proyecto es идеально adaptado tanto para la inversión como para los ingresos de alquiler, así como para …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
229,772
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
272,410
Agencia
VALUE.ONE
