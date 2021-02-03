  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE

Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE

Tivat, Montenegro
Precio en demanda
;
19
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32854
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 539016
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 10/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Tivat, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
de
$141,339
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
de
$184,879
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$130,960
Edificio de apartamentos N-Bar
Bar, Montenegro
de
$166,752
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Está viendo
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Bar, Montenegro
de
$79,517
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 27–43 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Estos son cómodos apartamentos en un edificio de 10 plantas, estacionamiento subterráneo funcional y aparcamiento cerca de la casa. Le ofrecemos diseños convenientes de apartamentos en los que será cómodo vivir con una familia o alquilar. Muchos apartamentos cuentan con grandes galerías y te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.0 – 43.0
78,571 – 121,670
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$160,440
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en un nuevo complejo en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la tranquila y verde Babin Do zona de Budva, que ofrece pintorescos paisajes de montaña y vistas al mar. Su ubicación única en la parte superior de la ciudad garantiza tanto la privacidad como la tranquilid…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones