  2. Montenegro
  3. Municipio de Podgorica
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipio de Podgorica, Montenegro

Podgorica
2
Complejo residencial Brick House by Concord
Ludvika Kube, Montenegro
$2,851
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
The perfect combination of elegance, comfort, and functionality — ideal for a modern lifestyle — are just some of the features of our new project, “BRICK HOUSE.” It consists of 12 apartments designed according to the highest standards of modern living. The project offers exclusivity a…
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Complejo residencial Rosa by Concord
Podgorica, Montenegro
$3,457
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Rosa by Concord – Un nuevo complejo residencial en el corazón de MomišićiSituado en una zona tranquila de Podgorica, rodeado de vegetación y comodidades urbanas, Rosa by Concord es un moderno complejo residencial que combina diseño sofisticado, funcionalidad y construcción de primera calidad…
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
