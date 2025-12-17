  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Ulcinj
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipio de Ulcinj, Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipio de Budva
42
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Residencia Otrant Reef Resort by Concord
Residencia Otrant Reef Resort by Concord
Residencia Otrant Reef Resort by Concord
Residencia Otrant Reef Resort by Concord
Residencia Otrant Reef Resort by Concord
Gornji Stoj Shtoji i Eperm, Montenegro
de
$418,077
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Al comienzo de Velika Plaža, donde el Mar Adriático cumple con las fronteras de Italia y Albania, Otrant Reef Resort emerge como un nuevo símbolo de lujo y vida moderna en Montenegro.Situado en uno de los lugares más impresionantes del Adriático Sur, este exclusivo complejo abarca más de 40.…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
En el mapa
Realting.com
Ir