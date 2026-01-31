  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kotor
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kotor, Montenegro

Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
de
$204,870
Número de plantas 3
Área 83 m²
1 objeto inmobiliario 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
402,526
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
