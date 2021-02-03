  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Budva, Montenegro
Precio en demanda
;
7
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32795
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 538988
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 30/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Montenegro
de
$104,144
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
de
$206,492
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
de
$108,820
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Montenegro
de
$370,797
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
de
$2,63M
Está viendo
Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
de
$199,721
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52–85 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo y moderno edificio residencial en la popular ciudad balneario de Bečići. El edificio está situado en la autopista Adriática, a solo 10 minutos en coche del centro de Budva. Cerca encontrará un supermercado y restaurantes de mariscos. Este es el quinto edificio en un nuevo desarrollo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
211,340
Apartamentos 3 habitaciones
85.0
345,460
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$119,414
Año de construcción 2025
Área 41–124 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo complejo residencial con su propia infraestructura en el centro de Tivat, a 400 metros de Porto Montenegro. Este es el lugar perfecto para aquellos que quieren vivir en la ciudad de Tivat con su infraestructura y vida cultural, mientras se encuentran en una zona tranquila y verde.A …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 88.0
236,074 – 435,744
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 124.0
382,793 – 675,127
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Montenegro
de
$393,066
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 47–81 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
389,557
Apartamentos 2 habitaciones
81.0
675,963
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones