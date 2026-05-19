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Pisos de obra nueva en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
15
Denjasi Cesminovo
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Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
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Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
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Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Przno, Montenegro
de
$283,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 41–112 m²
13 objetos inmobiliarios 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanPremium apartamentos frente al mar con rendimiento anual garantizado 8%Alivia Hotel & Residences es un exclusivo aparthotel en el corazón de Montenegro, en la legendaria bahía de Sveti Stefan. Esto es más que un hogar junto al mar, es una herramienta d…
Desarrollador
Mereha Developments
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Desarrollador
Mereha Developments
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Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
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Radenovici, Montenegro
de
$5,043
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Inicio de ventas de apartamentos en un complejo cerrado, en el pueblo elite de Blizikuche12 km del centro de BudvaLas ventajas del complejo son que se encuentra en un lugar donde se encuentran las rosas de molino de viento, donde hay una horquilla garantizada en el mar y un barrio tranquilo.…
Agencia
Montenegro Intel city
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UP UP
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
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Budva, Montenegro
de
$89,990
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
En Budva, en la zona de Dubovica Luxury, se lanzó un nuevo proyecto residencial, que combina un alto nivel de confort y excelente ubicación - a poca distancia están la Universidad y el moderno centro comercial Mega Mall.El complejo está diseñado para 38 apartamentos de varios tipos: desde es…
Agencia
MD Realty
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MerahaMeraha
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
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Complejo residencial Flayt
Boreti, Montenegro
de
$166,469
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 53–67 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезиотов Че. Преимущества покупки сейчас: - Bulgaria сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8 – 67.0
178,433 – 266,603
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
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Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
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Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
de
$506,240
Número de plantas 15
Área 61–119 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Riviera residential complex and five-star hotel — luxury living on the shores of the Adriatic sea.   Riviera is the embodiment of premium lifestyle in the very heart of the Budva Riviera. A unique location right on the seafront, contemporary architecture by “İki Design Group,” and meticu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
511,068
Apartamentos 3 habitaciones
119.0
1,00M
Agencia
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VALUE.ONE
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Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
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Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
de
$125,815
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 88–115 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Le presentamos un nuevo y emocionante complejo residencial ubicado en la pintoresca zona turística de Becici. Este proyecto es la encarnación del sueño de una casa junto al mar, ofreciendo la mayoría de los apartamentos con inmejorables vistas al mar. Desarrollado utilizando tecnologías d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
114.7
403,999
Apartamentos 3 habitaciones
88.0
266,391 – 286,883
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
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Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Montenegro
de
$633,628
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
635,779
Agencia
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Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Montenegro
de
$297,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerrado de éliteVenta de apartamentos con dormitorio independiente en un complejo privado de clase premium.Perfecto para vivir e invertir.✨ Sobre el complejo:• Territorio cerrado• El aparcamiento está incluido en el precio• Sunset vista gimnasio …
Agencia
Montenegro Intel city
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Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
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Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
de
$885,113
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
Área 87–172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo hotel de lujo de 5 estrellas se encuentra en Budva, Montenegro a 10 metros del mar. El sello distintivo del complejo es su ubicación exclusiva en primera línea, ventanas panorámicas con vistas al mar, y la presencia de su propia infraestructura.En total, el hotel cuenta con 88 habit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
87.0
1,22M
Apartamentos 3 habitaciones
172.0
2,45M
Agencia
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Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
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Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
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Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Montenegro
de
$1,03M
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos de lujo en Dukley Gardens — primera línea del mar!Apartamentos de 133 m2 con vistas directas al Mar Adriático.Disposición: dos dormitorios, dos baños (bañera y ducha), salón con una gran mesa de comedor, cocina totalmente equipada con electrodomésticos y una bodega.Infraestructu…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
de
$230,447
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 67–129 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo residencial "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" se encuentra en el corazón de Budva, desarrollado por el desarrollador líder de la Budva Riviera. El proyecto destaca por su ubicación privilegiada y elegante diseño arquitectónico. Cuenta con un estilo moderno, amplias habitaciones, y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0
436,030
Apartamentos 3 habitaciones
129.0
840,043
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Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
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Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un nuevo complejo residencial en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la zona tranquila y ecológica de Budva — Dubovica. Esta ubicación ofrece un entorno natural tranquilo con vistas pintorescas de las montañas y el mar, mientras que a pocos minutos del centro com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
154,897
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
232,366
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Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
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Complejo residencial Bečići
Becici, Montenegro
de
$144,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en venta por el mar en Bečići — ¡Sólo 350 metros del paseo marítimo!Precios desde €81,000Apartamentos en un nuevo complejo a solo 350 metros de la costa azul de Bečići, cerca de las mejores playas, restaurantes y hoteles de prestigio como Splendid y Iberostar 4*. Aquí, el ambien…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
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Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Becici, Montenegro
de
$303,548
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Área 56–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Hotel de cinco estrellas Melia Private Residences en Bečići.Lanzamiento de ventas de apartamentos en el Melia Hotel de cinco estrellas - directamente en la costa de Bečići!¡No te pierdas la oportunidad de tener una residencia en primera línea de playa gestionada por la marca internacional Me…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0 – 58.0
306,478 – 452,498
Apartamentos 2 habitaciones
113.0
1,01M
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Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
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Budva, Montenegro
de
$260,560
Año de construcción 2021
Número de plantas 4
Área 45–108 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Apartments in a low-rise residential building in Budva. Modern low-rise building near the sea. This residential building is a low-rise development with only 12 apartments, located in one of the most prestigious areas of Budva — Komoševina, just a 5-minute walk from the beach. Cozy, well-…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 50.0
165,867 – 261,997
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 108.0
277,228 – 429,400
Agencia
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Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
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Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$160,440
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en un nuevo complejo en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la tranquila y verde Babin Do zona de Budva, que ofrece pintorescos paisajes de montaña y vistas al mar. Su ubicación única en la parte superior de la ciudad garantiza tanto la privacidad como la tranquilid…
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Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
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Complejo residencial Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
de
$232,775
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Onia Hills Resort & Residences ofrece una notable selección de 55 habitaciones de un dormitorio y 10 residencias de dos dormitorios totalmente amuebladas, que van desde 63 a 92 metros cuadrados. Cada hogar combina diseño a medida, materiales de alta calidad y acabados excepcionales con funci…
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MD Realty
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Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
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Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Becici, Montenegro
de
$217,199
Área 59 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo se ubicará en la pendiente de la Riviera Budva, en Bečići, en un pintoresco lugar ecológico con un paisaje urbano único. La distancia del ruido de la ciudad, así como una abundancia de vegetación crean un ambiente para la relajación y la tranquilidad. El aire de montaña no sólo c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0
262,353
Agencia
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Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
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Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$136,130
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
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Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
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Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
de
$293,050
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
Área 69–116 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo residencial moderno en Becici - un lugar ideal para aquellos que quieren vivir cerca del mar y disfrutar de hermosas vistas al mar. La distancia a la playa de arena es de sólo 150 metros.El complejo cuenta con 10 plantas con 8 apartamentos por planta con vistas al mar y a la m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
323,712
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
547,282
Agencia
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Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
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Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
de
$134,418
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 11
Área 33–211 m²
165 objetos inmobiliarios 165
El complejo residencial en Becici es un proyecto único mezclado armoniosamente en los pintorescos paisajes de montaña, con hermosas vistas al mar y rodeado de espacios verdes. El complejo está situado en una de las zonas más atractivas de la costa de Montenegro, a pocos minutos a pie de la p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.5 – 64.6
125,395 – 262,381
Apartamentos 2 habitaciones
58.0 – 94.6
217,795 – 358,945
Apartamentos 3 habitaciones
112.2 – 135.4
365,883 – 622,818
Apartamentos 4 habitaciones
122.2 – 211.3
398,258 – 885,312
Apartamento
65.2
212,448
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
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Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Montenegro
de
$224,703
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 92–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Se venden 3 áticos en Bečići, en la séptima planta, con vistas panorámicas al mar. Ubicación privilegiada cerca de la mejor playa de arena de Montenegro, rodeada de hoteles de 5 estrellas. Los tres áticos ocupan toda la planta. Cada uno tiene salida individual a la azotea. En la azotea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
92.0
227,064
Apartamentos 2 habitaciones
120.0 – 140.0
273,641 – 343,507
Agencia
Red Feniks Montenegro
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Red Feniks Montenegro
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Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
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Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Montenegro
de
$152,798
Opciones de acabado Con acabado
¡Por la venta! Apartamentos con vista directa al mar en Bečići!Un nuevo edificio residencial completado en 2020: construcción de alta calidad en una zona moderna cerca del complejo Monte Dreams. El edificio está ocupado un 80%.El mar está a sólo 800 m, con tiendas y toda la infraestructura n…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
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Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Montenegro
de
$756,519
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Nuevo complejo cerrado de casas adosadas con 3 y 4 dormitorios.El proyecto está en la Riviera Budva, en un tranquilo lugar aislado Blizikuce, junto a Sveti Stefan. La construcción está siendo realizada por una empresa que ha construido y ejecutado con éxito varios proyectos en Montenegro. To…
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Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
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Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Montenegro
de
$380,329
Número de plantas 3
Área 64–90 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo proyecto exclusivo de primera clase en la Riviera Budva en la aldea de Reževići.Un lugar ideal para la inversión y la vida.El proyecto se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de la Riviera Budva, ofreciendo una combinación única de belleza natural, aislamiento e infraestructu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.0
390,393
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
529,641
Agencia
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Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
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Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Budva, Montenegro
de
$217,976
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 53–78 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos con vistas al mar en Budva.Un exclusivo complejo residencial situado en la zona más prestigiosa de Budva, a solo 550 metros de la playa. El complejo combina diseño mediterráneo moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima comodidad para vivir y relajarse.Característic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
212,719
Apartamentos 2 habitaciones
78.0
319,360
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Complejo residencial Apartment in a new building in Rafailovići
Complejo residencial Apartment in a new building in Rafailovići
Complejo residencial Apartment in a new building in Rafailovići
Complejo residencial Apartment in a new building in Rafailovići
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Complejo residencial Apartment in a new building in Rafailovići
Rafailovici, Montenegro
de
$108,440
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 52–76 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un nuevo edificio en Rafailovići.Apartamentos en un nuevo edificio residencial con vistas al mar y convenientes carreteras de acceso, situado en Rafailovići, a solo 500 metros de la playa. El edificio combina diseño moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima como…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
194,171
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
268,040
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Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
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Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Becici, Montenegro
de
$124,655
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Apartamentos en un nuevo complejo a solo 350 metros de la costa azul de Bečići, cerca de las mejores playas, restaurantes y hoteles de prestigio como Splendid y Iberostar 4*. Aquí, el ambiente turístico se combina perfectamente con la comodidad de la vida urbana, una opción ideal para la inv…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
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Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$265,857
Número de plantas 10
Área 41 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un nuevo complejo residencial de primera clase en Budva. El complejo se encuentra dentro de la ciudad, en una colina pintoresca. Esta ubicación ofrece a los residentes un acceso cómodo y fácil a la extensa infraestructura de Budva (en un radio de 200 metros, encontrará tiendas, restaurantes,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
285,961
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Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
de
$199,721
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52–85 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo y moderno edificio residencial en la popular ciudad balneario de Bečići. El edificio está situado en la autopista Adriática, a solo 10 minutos en coche del centro de Budva. Cerca encontrará un supermercado y restaurantes de mariscos. Este es el quinto edificio en un nuevo desarrollo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
211,926
Apartamentos 3 habitaciones
85.0
346,418
Agencia
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Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
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Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
de
$100,475
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 46–168 m²
3 objetos inmobiliarios 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 168.0
171,628 – 629,240
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
346,534
Agencia
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Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
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Rafailovici, Montenegro
de
$304,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
1 objeto inmobiliario 1
Complejo frente al mar de lujo en Becici, BudvaUbicación: Becici, Budva, MontenegroSuperficie total: 40.800 m2Formato: 142 residencias y 154 habitaciones de hotelUn desarrollador confiable con un historial comprobado de proyectos exitosos en Montenegro.Perfecta mezcla de lujo costero, comodi…
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DOO MNG Built
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Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
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Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
de
$768,151
Área 107–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo hotel moderno en primera línea. Condo-hotel es un proyecto de desarrollo moderno, situado cómodamente en Rafailovici en la Budva Riviera - el destino turístico más desarrollado y atractivo de Montenegro. Los apartamentos están situados directamente en la costa del Mar Adriático y en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
819,759
Apartamentos 3 habitaciones
137.0
1,01M
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Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
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Complejo residencial Vidikovac
Budva, Montenegro
de
$216,750
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Un apartamento de 1+1, 2+1, 3+1 con una superficie de desde  Se venden entre 52 y 112 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y área cerrada, ubicado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. Los apartamentos están ubi…
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Montenegro Intel city
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Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
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Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
de
$164,636
El complejo VUELO SOBRE BECICI (traducido del español como "vuelo sobre Becici") está situado en la ladera de la Riviera de Budva, en Becici, en un lugar pintoresco y ecológico con un paisaje urbano único. La distancia del ruido de la ciudad, así como la abundancia de vegetación, crean una a…
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Montenegro Intel city
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Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
de
$149,702
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
¡Очень популярная квартира с 2 апартаментами площадью 60 м2! Современные апартаменты площадью 60 м2 с 2 жилыми помещениями, 2 террасами и 1 салоном. Квартира находится в доме с 4 и 5 спальнями в огромной торре. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный и инвестиц…
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Montenegro Intel city
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Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
de
$176,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 64 m²
1 objeto inmobiliario 1
Se vende en una casa en construcción, un apartamento de 65 m2 está ubicado en el 1er piso y tiene su propia gran terraza de 20 metros, que no está incluida en el precio 2 dormitorios 1 baño Precio m2 2500 m Casa que se completará en 2024 Al comprar no pagas el 3% de impuesto
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
64.0
273,641
Agencia
Montenegro Intel city
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Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
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Becici, Montenegro
de
$2,500
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
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Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 51–78 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Complejo DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE representa el formato más relevante del mercado europeo — acogedoresapartamentos desde 34 m² con soluciones de planificación funcionales.UbicaciónUna de las ubicaciones más espectaculares y convenientes de la ciudad de Budva.BUDVA es considerada con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0 – 55.6
189,404 – 218,137
Apartamentos 2 habitaciones
78.2
290,327
Desarrollador
Deluxe estate Montenegro
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Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
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Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Montenegro
de
$217,435
Área 44–189 m²
19 objetos inmobiliarios 19
El Harmony Apart Hotel está ubicado en el corazón de Montenegro, en el área Elite - de la Riviera de Budwan, en la península de Zaval, que era uno de los rincones protegidos de la naturaleza virgen. El complejo se encuentra a poca distancia del mar y de una playa limpia y bien cuidada. Todas…
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MS Invest
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