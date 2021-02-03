Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Comprar con criptomoneda — apartamentos en Porto Montenegro

La marca Dukley se encuentra en el corazón de Tivat en un puerto deportivo de lujo, encarnando un nuevo nivel de lujo y estilo de vida.

El distrito de Synchro se está convirtiendo en el centro de Tivat con un nuevo hotel de cinco estrellas, club de playa con piscina y lagunas, y un lugar para actuaciones y eventos.

El proyecto Dreams by Dukley consta de tres edificios conectados por una piscina flotante en la azotea.

El paquete base incluye un diseño interior elegante con la opción de elegir entre dos estilos: italiano o escandinavo.

Tamaños del apartamento: de 69 m2 a 280 m2.

Principales razones para invertir en Los Sueños por Dukley:

• Infraestructura perfecta

• Regreso a la inversión: ingresos anuales garantizados del 6%

• Servicio impecable

• Desarrollador fiable

Precio: desde 749.000 €

Pago de instalación disponible con un pago de baja del 30%.