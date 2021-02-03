  1. Realting.com
  Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Herceg Novi, Montenegro
$863,089
7
ID: 32930
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/11/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Herceg Novi
  • Ciudad
    Herceg Novi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Comprar con criptomoneda — apartamentos en Porto Montenegro

La marca Dukley se encuentra en el corazón de Tivat en un puerto deportivo de lujo, encarnando un nuevo nivel de lujo y estilo de vida.

El distrito de Synchro se está convirtiendo en el centro de Tivat con un nuevo hotel de cinco estrellas, club de playa con piscina y lagunas, y un lugar para actuaciones y eventos.

El proyecto Dreams by Dukley consta de tres edificios conectados por una piscina flotante en la azotea.

El paquete base incluye un diseño interior elegante con la opción de elegir entre dos estilos: italiano o escandinavo.

Tamaños del apartamento: de 69 m2 a 280 m2.

Principales razones para invertir en Los Sueños por Dukley:
• Infraestructura perfecta
• Regreso a la inversión: ingresos anuales garantizados del 6%
• Servicio impecable
• Desarrollador fiable

Precio: desde 749.000 €
Pago de instalación disponible con un pago de baja del 30%.

Localización en el mapa

Herceg Novi, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones