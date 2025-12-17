Budva, Montenegro

Se vende en una casa en construcción, un apartamento de 65 m2 está ubicado en el 1er piso y tiene su propia gran terraza de 20 metros, que no está incluida en el precio 2 dormitorios 1 baño Precio m2 2500 m Casa que se completará en 2024 Al comprar no pagas el 3% de impuesto