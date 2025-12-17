  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Budva, Montenegro

casas independientes
3
Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Mostrar todo Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Mostrar contactos
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$160,440
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en un nuevo complejo en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la tranquila y verde Babin Do zona de Budva, que ofrece pintorescos paisajes de montaña y vistas al mar. Su ubicación única en la parte superior de la ciudad garantiza tanto la privacidad como la tranquilid…
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
de
$100,475
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 46–168 m²
3 objetos inmobiliarios 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 168.0
173,186 – 634,954
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
349,682
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
de
$230,447
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 67–129 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo residencial "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" se encuentra en el corazón de Budva, desarrollado por el desarrollador líder de la Budva Riviera. El proyecto destaca por su ubicación privilegiada y elegante diseño arquitectónico. Cuenta con un estilo moderno, amplias habitaciones, y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0
439,990
Apartamentos 3 habitaciones
129.0
847,672
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$260,560
Año de construcción 2021
Número de plantas 4
Área 45–108 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Apartments in a low-rise residential building in Budva. Modern low-rise building near the sea. This residential building is a low-rise development with only 12 apartments, located in one of the most prestigious areas of Budva — Komoševina, just a 5-minute walk from the beach. Cozy, well-…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 50.0
167,374 – 264,376
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 108.0
279,745 – 433,300
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Mostrar todo Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
de
$506,240
Número de plantas 15
Área 61–119 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Riviera residential complex and five-star hotel — luxury living on the shores of the Adriatic sea.   Riviera is the embodiment of premium lifestyle in the very heart of the Budva Riviera. A unique location right on the seafront, contemporary architecture by “İki Design Group,” and meticu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
515,710
Apartamentos 3 habitaciones
119.0
1,01M
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
de
$864,386
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
Área 87–172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo hotel de lujo de 5 estrellas se encuentra en Budva, Montenegro a 10 metros del mar. El sello distintivo del complejo es su ubicación exclusiva en primera línea, ventanas panorámicas con vistas al mar, y la presencia de su propia infraestructura.En total, el hotel cuenta con 88 habit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
87.0
1,19M
Apartamentos 3 habitaciones
172.0
2,40M
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Mostrar todo Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Budva, Montenegro
de
$89,990
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
En Budva, en la zona de Dubovica Luxury, se lanzó un nuevo proyecto residencial, que combina un alto nivel de confort y excelente ubicación - a poca distancia están la Universidad y el moderno centro comercial Mega Mall.El complejo está diseñado para 38 apartamentos de varios tipos: desde es…
Agencia
MD Realty
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 51–78 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Complejo DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE representa el formato más relevante del mercado europeo — acogedoresapartamentos desde 34 m² con soluciones de planificación funcionales.UbicaciónUna de las ubicaciones más espectaculares y convenientes de la ciudad de Budva.BUDVA es considerada con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0 – 55.6
191,124 – 220,118
Apartamentos 2 habitaciones
78.2
292,964
Desarrollador
Deluxe estate Montenegro
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$136,130
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Mostrar todo Apart - hotel
Apart - hotel
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Área 83–225 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Fecha de entrega: 01.05.2027Instalaciones:Para una lista de precios completos, contacte con nuestros administradores.Hotel de 5 estrellas situado en el epicentro del turismo de Montenegrin - Budva. Se trata de un hotel que tiene dos entradas al territorio: uno está convenientemente situado e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
83.0 – 87.0
923,554 – 1,14M
Apartamentos 2 habitaciones
154.0
2,55M
Apartamentos 3 habitaciones
225.0
3,70M
Agencia
GATE Realty
Mostrar contactos
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complejo residencial SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Agencia
GATE Realty
Mostrar contactos
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un nuevo complejo residencial en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la zona tranquila y ecológica de Budva — Dubovica. Esta ubicación ofrece un entorno natural tranquilo con vistas pintorescas de las montañas y el mar, mientras que a pocos minutos del centro com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
156,304
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
234,476
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Mostrar todo Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$265,857
Número de plantas 10
Área 41 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un nuevo complejo residencial de primera clase en Budva. El complejo se encuentra dentro de la ciudad, en una colina pintoresca. Esta ubicación ofrece a los residentes un acceso cómodo y fácil a la extensa infraestructura de Budva (en un radio de 200 metros, encontrará tiendas, restaurantes,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
288,558
Agencia
VALUE.ONE
Mostrar contactos
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Mostrar todo Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Budva, Montenegro
de
$216,750
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Un apartamento de 1+1, 2+1, 3+1 con una superficie de desde  Se venden entre 52 y 112 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y área cerrada, ubicado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. Los apartamentos están ubi…
Agencia
Montenegro Intel city
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Mostrar todo Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Montenegro
de
$1,03M
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos de lujo en Dukley Gardens — primera línea del mar!Apartamentos de 133 m2 con vistas directas al Mar Adriático.Disposición: dos dormitorios, dos baños (bañera y ducha), salón con una gran mesa de comedor, cocina totalmente equipada con electrodomésticos y una bodega.Infraestructu…
Agencia
DOO MNG Built
Mostrar contactos
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
de
$176,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 64 m²
1 objeto inmobiliario 1
Se vende en una casa en construcción, un apartamento de 65 m2 está ubicado en el 1er piso y tiene su propia gran terraza de 20 metros, que no está incluida en el precio 2 dormitorios 1 baño Precio m2 2500 m Casa que se completará en 2024 Al comprar no pagas el 3% de impuesto
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
64.0
276,126
Agencia
Montenegro Intel city
