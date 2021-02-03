  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Becici
  4. Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA

Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA

Becici, Montenegro
Precio en demanda
;
7
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32847
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 539011
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Becici, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Montenegro
de
$185,845
Complejo residencial Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$179,516
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
de
$289,030
Apart - hotel Kolasin Valleys
Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$463,891
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Está viendo
Complejo residencial KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Becici, Montenegro
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Mostrar todo Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Becici, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Mostrar todo Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
de
$261,872
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
Área 69–116 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo residencial moderno en Becici - un lugar ideal para aquellos que quieren vivir cerca del mar y disfrutar de hermosas vistas al mar. La distancia a la playa de arena es de sólo 150 metros.El complejo cuenta con 10 plantas con 8 apartamentos por planta con vistas al mar y a la m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
373,693
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
599,297
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un nuevo complejo residencial en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la zona tranquila y ecológica de Budva — Dubovica. Esta ubicación ofrece un entorno natural tranquilo con vistas pintorescas de las montañas y el mar, mientras que a pocos minutos del centro com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
153,901
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
230,872
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones