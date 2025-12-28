  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Herceg Novi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

Herceg Novi
4
Lustica
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Mostrar todo Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Montenegro
de
$863,089
Opciones de acabado Con acabado
Comprar con criptomoneda — apartamentos en Porto MontenegroLa marca Dukley se encuentra en el corazón de Tivat en un puerto deportivo de lujo, encarnando un nuevo nivel de lujo y estilo de vida.El distrito de Synchro se está convirtiendo en el centro de Tivat con un nuevo hotel de cinco estr…
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
Mostrar todo Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
Meljine, Montenegro
de
$299,691
A7-040. Apartamento de dos niveles de lujo en primera línea, Meljine, Herceg Novi¡Venta!Dos lujosos apartamentos de dos niveles, 44.3 metros cuadrados con perfectas vistas al mar en un proyecto boutique en la primera línea al mar en Meljin, Herceg Novi.Los apartamentos consisten en una cocin…
Agencia
Red Feniks Montenegro
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Mostrar todo Complejo residencial River Side
Complejo residencial River Side
Provodina, Montenegro
de
$107,441
Número de plantas 4
Área 43–116 m²
44 objetos inmobiliarios 44
< p > Complejo de apartamentos en vivo „ River Side ”en Igalo. El complejo se encuentra en la etapa de trabajos de acabado interno. El lanzamiento está previsto para 2022 < p > Variantes de apartamentos en venta: < ul > < li > Apartamentos de una habitación con una superficie de 39 – 93 m2 d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
146,009
Apartamentos 2 habitaciones
48.0 – 92.0
166,539 – 355,881
Apartamentos 3 habitaciones
66.0 – 116.0
172,235 – 424,981
Apartamentos 4 habitaciones
87.0
256,095
Agencia
eNovogradnja
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Mostrar todo Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Montenegro
de
$524,055
Año de construcción 2020
Número de plantas 5
Complejo residencial de primera construcción con piscina.Un nuevo complejo residencial premium en la pintoresca ciudad de Djenovici en el Herceg Novi riviera. Las ventanas panorámicas ofrecen impresionantes vistas al mar, las montañas y el exclusivo proyecto Portonovi.En el territorio cerrad…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Mostrar todo Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Montenegro
de
$1,74M
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 232–313 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Mostrar todo Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
de
$2,09M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Ático espectacular dúplex con vistas panorámicas al Adriático – Porto MontenegroSuperficie total: 179 m2 (110 m2 interior + 69 m2 terrazas)Dormitorios: 2 (expandibles a 4)Baños: 2Precio por m2: 10,027/m2 €Experiencia elevada vida costera en la prestigiosa Thea Building en Boka Place, Porto M…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Mostrar todo Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$145,920
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 32–197 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Se está construyendo un complejo moderno en la zona turística más demandada del municipio de Herceg Novi, diseñado para una vida cómoda e inversión segura. 🏊‍♂️ En el terreno: • gran piscina de aproximadamente 200 m² • área cerrada y ajardinada • moderno parque infantil • entorno tran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.7
213,943
Apartamentos 2 habitaciones
197.1
386,439
Estudio
31.7
146,828
Agencia
Red Feniks Montenegro
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Mostrar todo Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Montenegro
de
$523,744
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 161 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de diseño rodeadas de vegetación, a solo 1,5 km de Portonovi y One sola en Đenovići.Una mezcla perfecta de privacidad, vistas impresionantes y arquitectura inmersa en la naturaleza.- Tamaño de la villa: 160-190m2- 2-3 dormitorios- Vistas panorámicas del mar, la bahía y las montañas- T…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
de
$289,030
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Mostrar todo Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
de
$1,16M
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 207 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo de villa cerrada sobre el proyecto Portonovi en Kumbor es un moderno y lujoso complejo residencial con vistas panorámicas de la bahía y un amplio conjunto de servicios propios.El complejo consta de 3 fases de construcción, que incluyen 200+ villas de lujo, cada una dividida en 2 …
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Mostrar todo Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
de
$407,160
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en un nuevo complejo en la mejor ubicación del Herceg Novi Riviera, a 150 metros del mar y del proyecto Portonovi. Magníficas vistas del mar rodeadas de naturaleza intacta, seguridad de las 24 horas y compleja infraestructura harán que su estancia sea cómoda e inolvidab…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Mostrar todo Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Montenegro
de
$681,723
Número de plantas 2
Área 165 m²
1 objeto inmobiliario 1
A new villa complex in a modern style surrounded by an olive grove in the suburbs of the city of Herceg Novi. A total of 8 3-bedroom villas are available for sale, ranging from 165 m2 of internal space. The complex is situated in a quiet and green area, just three kilometers from the c…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
de
$2,63M
Número de plantas 2
Hotel más pequeño en venta en Djenovici. Además del hotel, hay una parcela detrás con posibilidad de construir unidades adicionales. Excelente ubicación, la playa está bajo arrendamiento de las autoridades locales durante los próximos 2 años. Autobuses familiares.
Agencia
Property.solution.mne
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir