  2. Montenegro
  3. Lustica
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Lustica, Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipio de Budva
37
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
de
$289,030
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
