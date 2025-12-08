  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Bar
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipio de Bar, Montenegro

Bar
11
Complejo residencial New building, ready to move in.
Complejo residencial New building, ready to move in.
Complejo residencial New building, ready to move in.
Complejo residencial New building, ready to move in.
Complejo residencial New building, ready to move in.
Mostrar todo Complejo residencial New building, ready to move in.
Complejo residencial New building, ready to move in.
Bar, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
Agencia
DOO MNG Built
Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Mostrar todo Complejo residencial Sveti Luka
Complejo residencial Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
de
$103,336
En el pueblo de élite, justo al lado de la primera línea marítima, en el territorio del Bar Riviera, se construyó un complejo de apartamentos SV. Luka. El pueblo consta de hoteles de cuatro estrellas, modernas villas privadas y tiene su propia bahía con aguas cristalinas. El aire del mar, el…
Desarrollador
Montenegro Sun Realty
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Mostrar todo Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
de
$108,820
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
PARK Residence es un nuevo complejo multifuncional de élite. Por vida. Para la relajación. Para inversión. El complejo consta de 3 bloques: El bloque A- consta de varios tipos de apartamentos residenciales. Bloque B: del primer al quinto piso hay un hotel de 4 estrellas con apartamentos …
Agencia
Риэлтор без границ
OneOne
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Mostrar todo Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$122,784
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 40–64 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Instalaciones: Complejo residencial Premium. La más amplia selección de apartamentos espaciosos y confortables. Uso de materiales de alta calidad y caros en construcción y acabado. Sistemas de división, calderas. Plumbing de fabricantes premium. Piscina en el complejo. Diseño de paisaje. Int…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0
122,338
Apartamentos 2 habitaciones
64.0
195,741
Agencia
GATE Realty
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Mostrar todo Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$122,293
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Área 38–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo de apartamentos de lujo. Solución arquitectónica futurista con elementos de diseño clásico, que crea su singularidad. Basado en la tradición y mirando hacia el futuro, este proyecto no sólo sorprende, sino que también encaja perfectamente en el increíble paisaje de Montenegro.…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.5 – 55.0
121,849 – 153,797
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
212,519
Agencia
GATE Realty
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$82,698
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 27–63 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Instalaciones: En el mejor y más atractivo lugar de Bar, se está construyendo un edificio que será una combinación de vivienda tradicional y belleza natural. Este es uno de los lugares más atractivos para vivir en la zona, donde se construirá un edificio de lujo con pisos superiores P+S+8, 4…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.2 – 48.1
82,398 – 145,711
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
190,847
Agencia
GATE Realty
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Mostrar todo Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Sustas, Montenegro
de
$77,942
Número de plantas 11
Área 36–73 m²
6 objetos inmobiliarios 6
< p > Los creadores del complejo residencial "Emerald Residence" están convencidos de que la vida actual en Montenegro no es moderna según el principio "Mi hogar es mi fortaleza". < br /> La gente quiere relaciones nuevas y más armoniosas tanto con la naturaleza como entre sí. Para hacer est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 57.1
128,159 – 162,995
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 73.5
175,139 – 201,110
Propiedad comercial
51.0
90,093
Desarrollador
Emerland Residence
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Edificio de apartamentos Pole
Polje, Montenegro
de
$74,168
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Квартиры в строящемся доме от надежного застройщика. Окончание строительства - diciembre de 2024. Местоположение: г. Ба р, Поле. К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями. В продаже 5 типов квартир. Квартиры с видом на город и горы. Площадь cuarto de 40,16 -72,93 м2. …
Agencia
Риэлтор без границ
Edificio de apartamentos N-Bar
Edificio de apartamentos N-Bar
Edificio de apartamentos N-Bar
Edificio de apartamentos N-Bar
Edificio de apartamentos N-Bar
Mostrar todo Edificio de apartamentos N-Bar
Edificio de apartamentos N-Bar
Bar, Montenegro
de
$166,752
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 62 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Instalaciones:El nuevo complejo residencial cumple con los más altos estándares de construcción, lo que garantiza su calidad duradera e impecable confort.Gracias al uso de materiales naturales, la atención especial a grandes superficies de vidrio que proporcionan una abundancia de luz, así c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
62.0
166,147 – 180,594
Agencia
GATE Realty
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Bar, Montenegro
de
$79,517
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 27–43 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Estos son cómodos apartamentos en un edificio de 10 plantas, estacionamiento subterráneo funcional y aparcamiento cerca de la casa. Le ofrecemos diseños convenientes de apartamentos en los que será cómodo vivir con una familia o alquilar. Muchos apartamentos cuentan con grandes galerías y te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.0 – 43.0
79,229 – 122,688
Agencia
GATE Realty
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Mostrar todo Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Montenegro
de
$76,952
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Agencia
DOO MNG Built
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Mostrar todo Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complejo residencial Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Montenegro
de
$118,651
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Agencia
DOO MNG Built
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$182,422
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 52–82 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Instalaciones:Estos exclusivos apartamentos establecen un nuevo nivel de lujo viviendo en la ubicación más deseable de la ciudad. Los apartamentos son una síntesis perfecta de excelente estilo y funcionalidad. El complejo residencial se encuentra a sólo 450 metros de la playa, que le proporc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
181,760
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
277,300
Agencia
GATE Realty
Complejo residencial Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complejo residencial Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complejo residencial Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complejo residencial Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complejo residencial Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Mostrar todo Complejo residencial Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complejo residencial Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Montenegro
de
$185,845
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 42–60 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Sale of apartments managed by InterContinental® Hotels & Resorts 5* apart-hotel on the first of the Adriatic Sea   Introducing the wonderful new project on the first line in Čanj governed by luxurious InterContinental® Hotels & Resorts 5* hotel.   This complex construction featuring …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.0 – 60.0
186,751 – 287,278
Agencia
VALUE.ONE
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Mostrar todo Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$160,204
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 36–239 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Instalaciones:Un nuevo complejo residencial rodeado por la belleza encantadora de Montenegro y las aguas brillantes del Mar Mediterráneo combina lujo, comodidad y una oportunidad única de inversión! El apartamento que compras en el proyecto es un concepto.Complejo hotelero de 5 estrellas, he…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 43.0
162,409 – 192,410
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 74.0
192,246 – 354,706
Apartamentos 3 habitaciones
239.0
1,51M
Agencia
GATE Realty
En el mapa
