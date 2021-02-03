  1. Realting.com
  Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE

Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE

Tivat, Montenegro
Precio en demanda
ID: 32613
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 538955
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 8/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Tivat, Montenegro
Complejo residencial ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Mostrar todo Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
de
$1,16M
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 133–224 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo de villa cerrada sobre el proyecto Portonovi en Kumbor es un moderno y lujoso complejo residencial con vistas panorámicas de la bahía y un amplio conjunto de servicios propios.El complejo consta de 3 fases de construcción, que incluyen 200+ villas de lujo, cada una dividida en 2 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
133.0
617,295
Villa
224.0
1,05M
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$239,839
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 52–216 m²
5 objetos inmobiliarios 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0 – 59.0
238,020 – 271,347
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 216.0
333,046 – 762,327
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Mostrar todo Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
de
$510,825
Número de plantas 15
Complejo residencial de Riviera y hotel de cinco estrellas: lujo que vive a orillas del mar Adriático.Riviera es la encarnación de estilo de vida premium en el mismo corazón de la Riviera Budva. Una ubicación única en primera línea de mar, arquitectura contemporánea de “İki Design Group”, y …
Agencia
VALUE.ONE
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones