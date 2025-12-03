  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Chipre

Pafos
41
Larnaca
5
Peyia
9
Ayia Napa
2
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Chloraka, Chipre
de
$1,80M
Área 504–1 400 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La Galería es una colección boutique de siete residencias privadas contemporáneas en Paphos, diseñadas con armonía, elegancia y funcionalidad en mente. Situada cerca de la playa, cada casa ofrece impresionantes vistas al mar, sin costuras interiores y arquitectura sofisticada inspirada en lo…
Asociación
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Pafos, Chipre
de
$1,59M
Área 610 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubre Davanti Mare, una exclusiva residencia frente al mar diseñada para aquellos que buscan elegancia, privacidad y vistas sin obstáculos del Mediterráneo. Este lujoso desarrollo combina arquitectura moderna con comodidad atemporal, ofreciendo amplios apartamentos y áticos a pocos pasos …
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Pafos, Chipre
de
$321,784
Área 107–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Situado a pocos minutos de la playa y el casco antiguo, este elegante apartamento de dos dormitorios ofrece la mezcla perfecta de encanto costero y comodidad urbana. Parte de un edificio boutique con sólo seis residencias, cuenta con salón de planta abierta, balcones con vista al mar, acabad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
107.0
325,664
Apartamentos 2 habitaciones
108.0
436,157 – 471,050
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Chipre
de
$179,966
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Bosco Verde is an exclusive boutique residential complex located next to a serene pine grove, just a few steps from the charming center of Yeroskipou, Paphos. In this unique location, exquisite architecture is combined with a calm atmosphere, offering a lifestyle defined by elegance, comfort…
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Germasogeia, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 62–114 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo con 10 apartamentos
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
447,788
Apartamentos 2 habitaciones
77.0
686,215
Apartamentos 3 habitaciones
114.0
1,02M
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Chloraka, Chipre
de
$506,944
Área 240 m²
1 objeto inmobiliario 1
LIBRA es una urbanización cerrada de 11 villas de dos plantas con opciones de 2 y 3 dormitorios, cada una con piscina privada y vistas sin obstáculos del mar Mediterráneo. Situado en la zona muy deseable de Chloraka, a solo 1 km de la playa y a 4 km del centro de la ciudad de Paphos, el desa…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Limassol Park
Complejo residencial Limassol Park
Complejo residencial Limassol Park
Complejo residencial Limassol Park
Trachoni, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Un pedazo de paraíso en el sur de Chipre . Un proyecto rodeado de hectáreas de campos verdes, que ofrece a los residentes la mejor combinación de vida urbana y naturaleza. El complejo está ubicado en una pintoresca zona a 5 km de Limassol y a unos 2 km del mar, con acceso directo a todos los…
Agencia
Zaitseva Estates
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Edificio de apartamentos Luma Genesis
Edificio de apartamentos Luma Genesis
Yeroskipou, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 63–90 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Moderno Apartamento de 2 dormitorios, 2 baños en LUMA Génesis – GeroskipouExperimente la vida contemporánea en este hermoso apartamento de 2 dormitorios, 2 baños dentro del exclusivo desarrollo LUMA Genesis. Ideal para familias, parejas o como inversión.Apartamento Destacados – Todo Incluido…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.8
191,909
Apartamentos 2 habitaciones
90.4
319,849
Luma Developers
Luma Developers
Luma Developers
Luma Developers
Idiomas hablados
English
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Pafos, Chipre
de
$557,984
Área 132 m²
1 objeto inmobiliario 1
City 9 es un complejo residencial contemporáneo en el corazón de Paphos, Chipre, que ofrece apartamentos modernos y casas adosadas diseñados para el confort y estilo urbano. Situado a pocos minutos del centro de la ciudad, escuelas, tiendas y el mar, City 9 combina arquitectura elegante, aca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
132.0
558,280
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Berengaria
Complejo residencial Berengaria
Complejo residencial Berengaria
Complejo residencial Berengaria
Complejo residencial Berengaria
Complejo residencial Berengaria
Prodromos, Chipre
de
$601,641
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Berengaria es un elegante desarrollo residencial que ofrece acabados completos y de alta gama. Cada apartamento cuenta con suelos de madera, piedra natural en baños, techos altos (3.15 m), y puertas de entrada de seguridad. El confort está asegurado con calefacción por suelo radiante, aire a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
315,196
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
721,113
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Kissonerga, Chipre
de
$546,909
Área 222–288 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amber Homes es un proyecto inmobiliario premium de Medousa Developers, con 10 villas modernas de 3 dormitorios en la pintoresca zona de Kissonerga, Paphos. Estas elegantes villas ofrecen impresionantes vistas al mar y comodidad excepcional con sistemas climáticos LG VRF y calefacción por sue…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Yeroskipou, Chipre
de
$718,269
Área 185 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas Azure Vista — Vivir con Vistas al Mar Panorámico en Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas es un proyecto residencial moderno situado en la zona elevada de Yeroskipou-Ayia Marinouda, a sólo 5 minutos de las playas de arena de Paphos y el centro de la ciudad. Cada villa de tres dormitori…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
185.0
726,928
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial FAIRVIEW
Complejo residencial FAIRVIEW
Complejo residencial FAIRVIEW
Konia, Chipre
de
$516,648
3 objetos inmobiliarios 3
Fairview — Contemporary Villas en el área de Konia Prestigioso, PaphosFairview es una colección de villas modernas y energéticamente eficientes de 3 y 4 habitaciones ubicadas en la zona residencial de Konia, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de Paphos y del mar. Cada villa cuenta con …
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Chipre
de
$195,118
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Yeroskipou, PaphosA partir de 165.000 € Más IVAEntrega Octubre 2026Moderno apartamento de 1 dormitorio en construcción con AC, persianas eléctricas, piscina comunitaria, aparcamiento cubierto y seguridad cerrada. Cerca de la playa, los servicios y el c…
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Peyia, Chipre
de
$1,27M
Área 582 m²
1 objeto inmobiliario 1
Blue Horizon es una villa de lujo de 4 dormitorios, 5 baños en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Chipre, a solo 200 metros del mar. Rodeado de belleza natural y vecinos famosos, esta casa de 237 m2 de diseño en una parcela de 582 m2 ofrece un salón de planta abierta, vistas panorámicas…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Paralimni, Chipre
de
$759,745
Área 335–452 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Ariel Residences es una moderna comunidad cerrada de villas de 3 dormitorios con piscina privada, situada a solo 520 m de la playa de Ayia Triada y a 2 km de la nueva Marina Paralimni. Con parcelas de 297 a 452 m2, acabados de primera calidad y una ubicación privilegiada cerca de tiendas, es…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
Mesogi, Chipre
de
$513,950
Área 320–345 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ABSOLUTE es una colección de 14 espaciosas villas de tres dormitorios, situadas en la tranquila zona residencial de Mesogi, a solo 500 metros de la Escuela Internacional de Paphos. Cada villa cuenta con una gran terraza en la azotea con un bar incorporado, que ofrece impresionantes vistas pa…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Pafos, Chipre
de
$265,000
Área 61–86 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentando nuestro nuevo proyecto en el corazón vibrante de Paphos, ofreciendo comodidad inigualable y fácil acceso a todas las comodidades esenciales. El desarrollo cuenta con 12 apartamentos cuidadosamente diseñados: 4 amplias unidades de dos dormitorios y 8 elegantes unidades de un dormi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
265,000
Apartamentos 2 habitaciones
86.0
410,000
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Konia, Chipre
de
$947,264
Área 582–662 m²
2 objetos inmobiliarios 2
EVO Homes representa un nuevo estándar de lujo viviendo en el corazón de Konia, Paphos. Estas villas modernas están pensadas con acabados de alta gama, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRV y sistemas de eficiencia energética, incluyendo paneles fotovoltaicos. Amplios interi…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Pafos, Chipre
de
$530,596
Área 355–390 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Premier Residences es una colección de 20 villas modernas situadas en el encantador barrio de Emba, Paphos. El proyecto ofrece una combinación perfecta de tranquilidad suburbana y comodidad urbana, con escuelas, tiendas y instalaciones de ocio a pocos minutos. Cada casa está pensada para sat…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio de apartamentos SERENITY RESIDENCE
Edificio de apartamentos SERENITY RESIDENCE
Edificio de apartamentos SERENITY RESIDENCE
Edificio de apartamentos SERENITY RESIDENCE
Edificio de apartamentos SERENITY RESIDENCE
Edificio de apartamentos SERENITY RESIDENCE
Chipre
de
$376,358
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Serenity, es una exquisita colección de apartamentos y áticos modernos y espaciosos de 2 dormitorios.Estos apartamentos icónicos esperan la llegada de los residentes más exigentes. Aquellos con gusto por las mejores cosas de la vida.Situado en el corazón de Larnaka – Drosia Area, Serenity of…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Kapparis, Chipre
de
$273,049
Área 68–117 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amaya Residences es una elegante comunidad cerrada en Kapparis–Paralimni, que ofrece apartamentos de 1 y 2 dormitorios con acabados de alta gama y piscina comunitaria. Situado a sólo 1,2 km de las playas de Ayia Triada y Malama, y cerca de la nueva Marina Paralimni, combina encanto costero c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.7
273,325
Apartamentos 2 habitaciones
117.0
354,741
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Larnaca, Chipre
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Un amplio apartamento de 3 dormitorios 131 m2 en la 5a planta. El proyecto está situado en el prestigioso distrito Mackenzie Mackenzie con sus famosos restaurantes, bares y tabernas a solo 70 metros del mar. El apartamento tiene diseño moderno, materiales de acabado de alta calidad y diseño …
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Kapparis, Chipre
de
$280,521
Área 89–107 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lunae Residences es un desarrollo boutique de cinco apartamentos modernos en Kapparis, a solo 600 m de la playa de Ayia Triada y a 300 m de tiendas y restaurantes. Con sólo dos apartamentos por piso y un lujoso ático en el nivel superior, el proyecto ofrece privacidad, luz natural y una vida…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
89.0
279,141
Apartamentos 3 habitaciones
106.7
302,401
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Kapparis, Chipre
de
$3,89M
Área 1 325 m²
1 objeto inmobiliario 1
Semera Villas es un desarrollo exclusivo en el corazón de la zona de Kapparis de Ayia Napa, a pocos pasos de la playa de Malama y de la vibrante calle principal. Cada villa ofrece arquitectura moderna, acabados premium, y una piscina privada, diseñada con tonos terrenales y materiales natura…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Konia, Chipre
de
$1,24M
Área 475 m²
2 objetos inmobiliarios 2
KONIA THEA es un lujoso desarrollo residencial que consiste en sólo dos villas de diseño único, situado en la prestigiosa y tranquila zona de Konia en el borde occidental de Paphos. Cada villa ofrece vistas panorámicas al mar sin obstáculos y impresionantes puestas de sol, con un enfoque en …
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Peyia, Chipre
de
$935,497
Área 607–624 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Esta villa de 4 dormitorios en Sentire Park ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y conexión a la naturaleza en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Peyia. Diseñado con techos altos, salón de planta abierta y amplias zonas al aire libre, cuenta con una suite principal y tres dormi…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Pafos, Chipre
de
$453,039
Área 98 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pine Park es un desarrollo boutique de 12 apartamentos de lujo contemporáneos de 2 dormitorios, situados en las atractivas Tumbas de la zona de Reyes de Kato Paphos, a pocos minutos del mar, restaurantes y lugares culturales.Cada apartamento cuenta con amplios interiores, grandes balcones cu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
447,788 – 505,942
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Ayia Napa, Chipre
de
$1,74M
Área 601 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta villa de 5 dormitorios en el exclusivo desarrollo de Pliades se encuentra a pocos pasos del mar en la serena zona de Ayia Thekla, cerca de Ayia Napa Marina y playas de bandera azul. Con superficies cubiertas de hasta 272 m2 y piscinas infinitas de hasta 66 m2, cada villa cuenta con arqu…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
Famagusta District, Chipre
de
$310,319
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Mejor para tiUna vida de vacaciones con su magnífica ubicación a 25 minutos del aeropuerto, 5 minutos a escuelas privadas, 5 minutos a Trikomo, 2 minutos al mar y la playa, 10 minutos a Famagusta, 10 minutos al hospital, 2 minutos al supermercado, 10 minutos a la universidadEntra en la nueva…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Kapparis, Chipre
de
$233,768
Área 90–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nour Residences es un moderno desarrollo residencial en el corazón de Paralimni, a solo 600 m del centro de la ciudad y a 3,2 km de la playa. Ofrece amplios apartamentos de 2 a 3 dormitorios con acabados de alta gama y seguridad cerrada, el proyecto está perfectamente situado cerca de tienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
89.8
232,617
Apartamentos 3 habitaciones
136.7
290,771
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Mostrar todo Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Kissonerga, Chipre
de
$1,04M
Área 268–324 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MITO Seaview — Complejo residencial moderno con vistas al mar impresionantes, PaphosMITO Seaview es un desarrollo elegante de apartamentos contemporáneos, casas adosadas y villas, situado en una ubicación elevada que ofrece vistas al mar sin obstáculos. Diseñado con arquitectura minimalista …
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Mostrar todo Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Pafos, Chipre
de
$255,000
Área 66–104 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a Celestia, un tranquilo retiro en el borde de Kato Paphos, donde la brisa mediterránea encuentra el encanto de la vida costera. Este desarrollo boutique ofrece 16 apartamentos cuidadosamente diseñados, combinando arquitectura contemporánea con interiores elegantes para crear un s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.5
254,997
Apartamentos 2 habitaciones
104.2
375,000
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Pafos, Chipre
de
$409,280
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 81–282 m²
5 objetos inmobiliarios 5
impresionantes vistas al mar sin obstáculoscomplejo residencial cerrado priorizando la seguridad y comodidadciudad dinámica que combina rico patrimonio históricosituado frente al mar de Kato Paphos- 5 minutos a pie de playas prístinasconvenientemente ubicado barrio con fácil acceso a infraes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.3 – 111.6
418,711 – 558,281
Apartamentos 3 habitaciones
160.3 – 282.0
883,945 – 1,09M
Apartamento
110.6
488,496
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Tala, Chipre
de
$892,913
Área 685 m²
1 objeto inmobiliario 1
AQUILA VILLAS es un desarrollo exclusivo de sólo 9 villas de dos plantas con 3 o 4 dormitorios, situado en el pueblo de Tala, Paphos. Cada villa está situada en una parcela generosa y ofrece vistas panorámicas sin obstáculos del mar y la Bahía de Peyia. Diseñado con modernas líneas arquitect…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Emporio Ajami III
Complejo residencial Emporio Ajami III
Complejo residencial Emporio Ajami III
Complejo residencial Emporio Ajami III
Complejo residencial Emporio Ajami III
Complejo residencial Emporio Ajami III
Limassol District, Chipre
de
$383,420
Área 238–247 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Emporio Ajami III es un moderno complejo residencial en Chipre, que ofrece apartamentos elegantes con espaciosos diseños y terrazas privadas. Diseñado para comodidad y comodidad, el desarrollo combina arquitectura contemporánea con encanto mediterráneo. Situada en una zona tranquila pero bie…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
238.5 – 247.5
378,003 – 475,701
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Peyia, Chipre
de
$1,79M
Área 1 166 m²
1 objeto inmobiliario 1
ZEUS Mar Caves es un exclusivo proyecto residencial situado en la prestigiosa zona costera de Paphos. Estas villas contemporáneas combinan elegancia arquitectónica con vistas panorámicas al mar y confort de alta gama. Amplias instalaciones, piscinas privadas, techos altos, ventanas de suelo …
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Pafos, Chipre
de
$187,818
Área 63–91 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Luma Genesis es un moderno complejo residencial situado en una de las zonas más prometedoras de Paphos, a pocos minutos de la playa de Geroskipou. El proyecto consta de 24 elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios, combinando arquitectura contemporánea con diseños elegantes. Los residentes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.6
191,909
Apartamentos 2 habitaciones
90.6
319,849
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Larnaca, Chipre
de
$142,216
Año de construcción 2025
Terra Life in IskeleTricon Development ha presentado su nuevo proyecto, Terra Life, en Turquía. El complejo, compuesto por varios bloques de estudios de baja altura, se ubicará en la zona turística de Iskele en el norte de Chipre. La fecha estimada de finalización es el 2025 de diciembre.La …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Pafos, Chipre
de
$404,531
Área 118–206 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Harmony es un moderno desarrollo boutique que ofrece apartamentos de 1, 2, y 3 dormitorios con un diseño llamativo y diseños de planta abierta que maximizan el espacio y la luz natural. Situado a solo 700 metros de la playa y a poca distancia de las Tumbas de los Reyes, AUB University, y tod…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
117.6
407,080
Apartamentos 3 habitaciones
206.3
651,327
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Pafos, Chipre
de
$986,217
Área 410–455 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ORION VILLAS es un exclusivo desarrollo residencial compuesto por 10 villas (4 bungalows y 6 casas de dos plantas), situado en el prestigioso pueblo de Tala, a solo 4 minutos del centro de la ciudad de Paphos, la playa y el campo de golf. Cada villa cuenta con 3 a 4 dormitorios y se encuentr…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Kissonerga, Chipre
de
$501,062
Área 137–208 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lyra Villas es una colección exclusiva de 12 elegantes casas de 3 dormitorios, 3 baños en el encantador pueblo de Kissonerga, a solo 400 metros de la playa. Cada villa cuenta con piscina privada, unidades A/C split, productos blancos, zona BBQ, sistema solar 5kW, sistema de alarma y provisio…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Pafos, Chipre
de
$461,388
Área 93 m²
2 objetos inmobiliarios 2
TRESS es un exclusivo desarrollo residencial de tres niveles, con solo un lujoso apartamento de dos dormitorios por piso, garantizando la máxima privacidad y tranquilidad. Idealmente situado en el centro de Paphos, las residencias están a poca distancia de Kings Avenue Mall, a solo 2 minutos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
465,234 – 523,388
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Limasol, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 62–107 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Aster Residences es un prestigioso proyecto residencial situado en el corazón vibrante de Limassol, epítomizando la vida urbana moderna a través de su diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Este desarrollo pensado comprende dos edificios residenciales distintos, cada uno adaptado a las…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
292,865
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
445,113 – 464,885
Velment
Velment
Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Limasol, Chipre
de
$256,975
Área 55 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un sofisticado desarrollo residencial en Kissonerga, Paphos, situado en el borde de un acantilado con impresionantes vistas del mar Mediterráneo. El EDGE cuenta con 12 apartamentos modernos (4 habitaciones y 8 unidades de dos dormitorios), diseñados para la comodidad, la elegancia y la efici…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
261,694
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Pafos, Chipre
de
$438,319
Área 98 m²
1 objeto inmobiliario 1
TWINS es un proyecto residencial elegante que consta de dos edificios de apartamentos con un total de 25 unidades, situado a poca distancia de Paphos Old Town y a solo 3 minutos en coche de las playas de Kato Paphos. Estos apartamentos con eficiencia energética cuentan con ventanas de suelo …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
441,973
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Pafos, Chipre
de
$1,35M
Área 255 m²
1 objeto inmobiliario 1
La villa Almond Tree es un exquisito ejemplo de lujo y comodidad en el corazón de Paphos. El uso de materiales de primera calidad como piedra, hormigón de cara justa y madera en su construcción garantiza durabilidad y atractivo estético. La villa se divide en 3 niveles, con 4 dormitorios, 4 …
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Strovolos, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2019
Número de plantas 34
1 objeto inmobiliario 1
360 Nicosia: el edificio más alto de Nicosia. Una nueva generación de vida Un concepto mejorado de estilo de vida, 360 Nicosia, toda una nueva generación de vida es gobernar en la capital de la isla. 360 Nicosia se caracteriza por los pilares de elegancia, sofisticación, singularidad y luj…
Cyfield Group
Cyfield Group
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Yeroskipou, Chipre
de
$194,160
Área 63–90 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Luma Genesis es un desarrollo residencial boutique que ofrece 24 elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios en una de las zonas más atractivas de Paphos. Idealmente situado cerca de la playa de Geroskipou y el centro de la ciudad, este apartamento de 2 dormitorios cuenta con un diseño intel…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.8
191,909
Apartamentos 2 habitaciones
90.4
319,849
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Kissonerga, Chipre
de
$666,553
Área 412 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia III - Complejo Residencial en Páfos con Fuerte Potencial de InversiónOlivia III está idealmente situado a sólo 900 metros del mar, cerca del centro de la ciudad, y rodeado de hoteles de lujo y servicios esenciales. El proyecto cuenta con un diseño arquitectónico atemporal, acabados y …
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Chloraka, Chipre
de
$251,264
Área 62–100 m²
3 objetos inmobiliarios 3
CIRVIS es un complejo residencial contemporáneo que combina la arquitectura moderna con el confort cotidiano. Interiores brillantes, materiales de calidad y diseños bien diseñados crean un sentido de armonía y facilidad. Ya sea un acogedor apartamento de una habitación o un amplio apartament…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
255,879
Apartamentos 2 habitaciones
89.0 – 100.0
395,449 – 418,711
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Chipre
de
$528,129
Área 230 m²
1 objeto inmobiliario 1
Elysian Homes I — Vida contemporánea en Geroskipou, PaphosElysian Homes Soy una colección premium de villas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios situadas en la tranquila zona residencial de Yeroskipou–Ayia Marinouda, a solo 5 minutos de las playas de Paphos y del centro de la ciudad. Cada casa…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
Famagusta District, Chipre
de
$270,368
Año de construcción 2025
CARACTERÍSTICAS PROYECTAS▪ 7 bloques de 2+1Twin DuplexVillas▪ 9 bloques de 1+1 apartamentos▪ 5independiente 4+1 Villas▪ Terraza en la azotea para apartamentos en 1a planta▪ Piscina exterior▪ SPA Centro de bienestar▪ Gimnasio & deporte▪ Restaurante & Bar▪ Rental Management▪ Diesel GeneratorIn…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Konia, Chipre
de
$273,848
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 73–94 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
73.0
273,325
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
372,187
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Larnaca, Chipre
de
$605,936
Área 67–191 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Bienvenido a un desarrollo costero visionario que redefine el futuro de Larnaka, una comunidad costera sostenible del siglo XXI que transforma 300.000 m2 de tierras industriales antiguas en un destino de estilo de vida vibrante. El proyecto cuenta con residencias de lujo de estudios a aparta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
89.5
756,006
Apartamentos 2 habitaciones
161.2
1,51M
Apartamento
190.5
2,05M
Estudio
67.0
604,804
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Peyia, Chipre
de
$781,476
Área 278 m²
1 objeto inmobiliario 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsA solo 500 metros de la famosa playa de Coral Bay, estas villas ofrecen la mezcla perfecta de privacidad, belleza natural y comodidad superior. A poca distancia de restaurantes, tiendas, un club de yates y resorts de lujo, l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
278.2
790,898
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Paphos District, Chipre
de
$526,980
2 objetos inmobiliarios 2
Green Heaven — Villas contemporáneas en la zona de Yeroskipou, PaphosGreen Heaven es un exclusivo proyecto residencial de sólo cuatro villas modernas y unifamiliares con 3 dormitorios, situado en la zona de Ayia Marinouda de Yeroskipou, cerca de la famosa finca Elea Golf. Estas viviendas ofr…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
Paphos District, Chipre
de
$882,544
Área 362–370 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Esta elegante villa de 3 dormitorios en Tenera Homes se encuentra en las pintorescas colinas de Geroskipou, que ofrece vistas panorámicas del mar, la ciudad y la naturaleza circundante. Diseñado para la vida moderna, la casa cuenta con techos altos de 3,1m, ventanas de suelo a techo, e integ…
BitProperty
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Famagusta District, Chipre
de
$129,340
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Northern Park es un nuevo complejo residencial de clase empresarial situado en la parte central de Famagusta, rodeado de toda la infraestructura necesaria, a poca distancia de restaurantes, cafeterías, centros comerciales y de ocio, cines y terrenos deportivos, no lejos de la Universidad Est…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD