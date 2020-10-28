Complejo residencial Germasogeia View 2

Germasogeia View 2 es un moderno desarrollo residencial en la zona de Germasogeia de Limassol. Este edificio de tres plantas consta de sólo 8 apartamentos elegantes: 5 habitaciones de un dormitorio y 3 unidades de dos dormitorios, cada una con una terraza cubierta. El punto culminante del ático de tercer piso es su amplia terraza con barbacoa incorporada, perfecta para el entretenimiento al aire libre. Una de las características destacadas del desarrollo es sus impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y el mar Mediterráneo. Idealmente situado cerca del centro de la ciudad y de la costa, Germasogeia View 2 ofrece la mezcla perfecta de diseño moderno, comodidad y comodidad, lo que lo convierte en una excelente opción para vivir contemporáneo.