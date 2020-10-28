  1. Realting.com
Complejo residencial Germasogeia View 2

Pafos, Chipre
de
$265,000
4
ID: 27581
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/9/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Sobre el complejo

Germasogeia View 2 es un moderno desarrollo residencial en la zona de Germasogeia de Limassol. Este edificio de tres plantas consta de sólo 8 apartamentos elegantes: 5 habitaciones de un dormitorio y 3 unidades de dos dormitorios, cada una con una terraza cubierta. El punto culminante del ático de tercer piso es su amplia terraza con barbacoa incorporada, perfecta para el entretenimiento al aire libre. Una de las características destacadas del desarrollo es sus impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y el mar Mediterráneo. Idealmente situado cerca del centro de la ciudad y de la costa, Germasogeia View 2 ofrece la mezcla perfecta de diseño moderno, comodidad y comodidad, lo que lo convierte en una excelente opción para vivir contemporáneo.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 69.0
Precio por m², USD 3,841
Precio del apartamento, USD 265,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 100.0
Precio por m², USD 3,750
Precio del apartamento, USD 375,000

Pafos, Chipre
Educación
Cuidado de la salud

