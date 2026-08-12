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Apartamentos del mar en venta en Chipre

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Limasol
9
Pafos
2322
Larnaca
1527
Peyia
360
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655 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Explora un lujoso apartamento frente al mar de 3 dormitorios en venta en Napoli, Limassol, c…
$3,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Esta impresionante casa semiconjunta situada en la prestigiosa zona de Agios Tychonas en Lim…
$1,13M
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Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$737,486
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
El proyecto consta de nueve apartamentos, creando un fuerte sentido de comunidad. Este próxi…
$671,804
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Una oportunidad excepcional para poseer un nuevo apartamento de una habitación en una de las…
$454,148
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Venta es un moderno apartamento fuera del plano en la zona deseable de Chlorakas. Esta espac…
$357,220
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$2,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Nos complace presentar este lujoso y moderno diseño, apartamento de tres dormitorios con jar…
$796,743
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de…
$391,789
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Esta moderna torre residencial de 27 plantas es la tercera más alta de Limassol y ofrece un …
$2,96M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Este es un lujoso apartamento junto al mar situado en una comunidad residencial premium en P…
$1,47M
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Venta es un apartamento moderno actualmente en construcción en la vibrante zona de Kato Pafo…
$979,474
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Apartamento de lujo en Chipre en Limassol - Tu rincón junto al mar¡Y una buena inversión!Ide…
$320,082
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Localizado en el centro donde se encuentran los tradicionales corazones de negocios cultural…
$1,09M
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Venta: Un moderno apartamento de dos dormitorios y dos baños situado en la octava planta de …
$1,94M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Este es un lujoso apartamento junto al mar situado en una comunidad residencial premium en P…
$1,47M
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En venta es un amplio apartamento fuera del plano en la pintoresca zona de Chlorakas. Esta m…
$241,988
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Apartamento 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
En venta es un impresionante bungalow independiente situado en la zona deseable de Secret Va…
$1,97M
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Una oportunidad excepcional para poseer un nuevo apartamento de una habitación en una de las…
$452,128
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Apartamento 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/3
Descubre Piso contemporal en Zakaki Area en la mayoría de la ubicación Conveniente. El nuevo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Localizado en el centro donde se encuentran los tradicionales corazones de negocios cultural…
$1,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Empa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Empa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es un moderno maisonette actualmente en construcción en la zona deseable de Empa. Con …
$377,100
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Venta: Moderno apartamento de dos dormitorios, dos baños en las tumbas de la zona de Reyes. …
$410,461
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Exclusivo ático en venta en Germasogeia Limassol con piscina privada en la azotea, vistas al…
$667,697
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
? Moderno Residencia de Full-Floor con privacidad excepcional & Comfort Situado en un tranq…
$494,408
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$723,658
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$1,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Descubre este lujoso apartamento en venta, actualmente en construcción, situado en la vibran…
$2,82M
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Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Un nuevo proyecto de dos lujosas villas, situado en la prestigiosa zona de Agios Tychonas de…
$3,86M
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$2,82M
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Tipos de propiedades en Chipre

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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