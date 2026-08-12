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Bungalow en venta en Chipre

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Peyia
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
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75 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Neo Chorio, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Neo Chorio, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 158 m²
Imagínese una espectacular vista sin obstáculos a través de la bahía Chrysochous, una de las…
$1,15M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Tala, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Ubicado en la prestigiosa y muy codiciada zona de Kamares, este hermoso bungalow de 3 dormit…
$686,119
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fyti, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fyti, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
En venta es una espaciosa casa de Bungalow unifamiliar situada en la zona serena de Lasa, qu…
$971,605
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DD CO DEDD CO DE
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Este encantador Bungalow de 2 dormitorios está situado en la colina más alta del pueblo de P…
$521,499
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Número de plantas 1
En venta según el plan, se ofrece este impresionante bungalow con un diseño moderno y cómoda…
$575,866
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Este encantador Bungalow de 2 dormitorios está situado en la colina más alta del pueblo de P…
$551,698
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Limasol, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Este bungalow está situado en el centro histórico de la ciudad, a poca distancia de todas la…
$424,529
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Este encantador Bungalow de 2 dormitorios está situado en la colina más alta del pueblo de P…
$533,114
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Moderna casa de planta baja en venta en una zona residencial de Agios Athanasios, Limassol —…
$1,10M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Foinikaria, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Una propiedad bastante impresionante en el mercado, un enorme Bungalow de 3 dormitorios situ…
$2,25M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Souni Zanatzia, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 2
En venta es un atractivo bungalow de proyecto en construcción, situado en una zona tranquila…
$571,203
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Neo Chorio, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Neo Chorio, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 283 m²
Elegancia costera con vistas panorámicas al mar – Neo Chorio Imagínate vistas espectaculare…
$1,54M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Chloraka, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Venta: Este acogedor bungalow reventa ofrece una cómoda vida con un espacio interno de 150 m…
$460,929
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta: Este moderno y elegante bungalow en Polis Chrysochous ofrece la mezcla perfecta de co…
$403,313
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 1
Venta de bungalow en la zona de Pissouri con una cómoda zona interior de 95 metros cuadrados…
$523,409
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kallepeia, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
En venta: Un acogedor Bungalow de 3 dormitorios en la aldea de Kallepia Ubicado en el pint…
$195,827
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Parekklisia, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Estamos ofreciendo a la venta nuestro precioso bungalow – un hogar cálido y lleno de luz que…
$508,070
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Galataria, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Galataria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
En venta bungalow de 3 dormitorios en el pueblo de Koilineia, Paphos.Koilineia Village (o Ki…
$322,092
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Minden, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Bungalow de 4 dormitorios en un Complejo Gated — Larnaca Bay, Dhekelia Area Amplio bungalow…
$1,28M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Silikou, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Silikou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Venta: una casa de 3 dormitorios independiente de nueva construcción que ofrece 100 m2 de es…
$277,110
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Idealmente ubicado en la cima de la colina más alta del pueblo de Pissouri con vistas a la b…
$547,353
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Situado en la hermosa y tranquila zona costera de Agios Tychon, esta espaciosa casa unifamil…
$2,44M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Acheleia, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Acheleia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre este hermoso bungalow de 2 dormitorios en la zona serena de Acheleia, Paphos. Ofrec…
$301,680
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Tala, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Venta: Este encantador bungalow reventa ofrece una cómoda vida en el corazón de Tala. Con un…
$377,962
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Idealmente ubicado en la cima de la colina más alta del pueblo de Pissouri con vistas a la b…
$553,986
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Idealmente ubicado en la cima de la colina más alta del pueblo de Pissouri con vistas a la b…
$610,731
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Encantador bungalow de tres dormitorios en MeneuEste maravilloso bungalow de tres dormitorio…
$430,151
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Casa adosada semiconexa de un dormitorio para la vida costera refinada en Paphos Descubra u…
$524,512
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Paramytha, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Retrato familiar privado rodeado de naturaleza Este es el retiro ideal para una familia que…
$4,59M
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Parámetros de las propiedades en Chipre

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