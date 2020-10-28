Complejo residencial Land Of Tomorrow

Bienvenido a un desarrollo costero visionario que redefine el futuro de Larnaka, una comunidad costera sostenible del siglo XXI que transforma 300.000 m2 de tierras industriales antiguas en un destino de estilo de vida vibrante. El proyecto cuenta con residencias de lujo de estudios a apartamentos de 3 dormitorios y áticos, rodeados de 2,5 km de playa mejorada ecológicamente, parques, tiendas, locales de F plagaB, espacios de coworking, gimnasios y spa. Con vistas panorámicas al mar, arquitectura de clase mundial y planificación urbana inteligente, aquí es donde la innovación se encuentra con la vida mediterránea.