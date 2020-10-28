Complejo residencial Land Of Tomorrow

  1. Realting.com
Larnaca, Chipre
$605,936
6
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Apartamentos Apartamentos
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27352
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Larnaca District
  • Ciudad
    Larnaca

Sobre el complejo

Bienvenido a un desarrollo costero visionario que redefine el futuro de Larnaka, una comunidad costera sostenible del siglo XXI que transforma 300.000 m2 de tierras industriales antiguas en un destino de estilo de vida vibrante. El proyecto cuenta con residencias de lujo de estudios a apartamentos de 3 dormitorios y áticos, rodeados de 2,5 km de playa mejorada ecológicamente, parques, tiendas, locales de F plagaB, espacios de coworking, gimnasios y spa. Con vistas panorámicas al mar, arquitectura de clase mundial y planificación urbana inteligente, aquí es donde la innovación se encuentra con la vida mediterránea.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 89.5
Precio por m², USD 8,463
Precio del apartamento, USD 757,420
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 161.2
Precio por m², USD 9,397
Precio del apartamento, USD 1,51M
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 190.5
Precio por m², USD 10,766
Precio del apartamento, USD 2,05M
Apartamentos Estudio
Área, m² 67.0
Precio por m², USD 9,044
Precio del apartamento, USD 605,936

Localización en el mapa

Larnaca, Chipre

