  2. Chipre
Complejo residencial City View Villas

Paphos District, Chipre
de
$221,400
BTC
2.6335036
ETH
138.0331815
USDT
218 894.3046829
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
11
ID: 27354
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District

Sobre el complejo

Ciudad Vistas es una colección boutique de 12 lujosas villas de 3 dormitorios con piscinas privadas, situadas en las tranquilas colinas de Konia, Paphos. Diseñado con arquitectura moderna y acabados premium, cada villa disfruta de vistas panorámicas al mar y excepcional privacidad. Situado a pocos minutos del centro de la ciudad, escuelas internacionales, playas y el aeropuerto de Paphos, estas viviendas eficientes en energía son ideales para vivir permanente, retiros de vacaciones o oportunidades de inversión de alta rentabilidad en una de las zonas residenciales más buscadas de Paphos.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 59.0 – 254.0
Precio por m², USD 2,569 – 10,468
Precio del apartamento, USD 617,588 – 652,546

Localización en el mapa

Paphos District, Chipre

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Evergreen
Agios Tychonas, Chipre
de
$768,684
Complejo residencial LA BELLA
Yeroskipou, Chipre
de
$239,843
Complejo residencial Fremont Park
Limassol District, Chipre
de
$256,797
Complejo residencial Pine Park
Pafos, Chipre
de
$453,039
Complejo residencial SELARON RESIDENCE
Famagusta District, Chipre
de
$183,723
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Realting.com
Ir
