Complejo residencial City View Villas

Ciudad Vistas es una colección boutique de 12 lujosas villas de 3 dormitorios con piscinas privadas, situadas en las tranquilas colinas de Konia, Paphos. Diseñado con arquitectura moderna y acabados premium, cada villa disfruta de vistas panorámicas al mar y excepcional privacidad. Situado a pocos minutos del centro de la ciudad, escuelas internacionales, playas y el aeropuerto de Paphos, estas viviendas eficientes en energía son ideales para vivir permanente, retiros de vacaciones o oportunidades de inversión de alta rentabilidad en una de las zonas residenciales más buscadas de Paphos.