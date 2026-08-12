Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Residencial
  4. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Chipre

;
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$727,563
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel en Larnaca District, Chipre
Apartamentos multinivel
Larnaca District, Chipre
Ruby2.El proyecto consta de 11 bloques residenciales con 5 tipos de edificios de diseño únic…
$297,462
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Piso 1/2
D203 – 2 Dormitorios ANTE 3 Baños ANTE 104 m2 Interno + 29 m2 Veranda cubierta Superficie to…
$714,405
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 313 m²
The architecture of the residential complex is inspired by the Mediterranean atmosphere. The…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 553 m²
Piso 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir