Áticos en Venta Chipre

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Germasogeia
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933 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$482,517
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$461,907
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Ático Ático 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Este ático se encuentra cerca del centro de Limassol en la zona Papas, una zona residencial …
$2,19M
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Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Piso 3
Apartamento ático de 3+1 dormitorios situado en un complejo cerrado con jardín en la azotea,…
$867,749
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Ático Ático 1 habitacion en Aradippou, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Aradippou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$208,525
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$457,058
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 1/3
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios está …
$421,900
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Ático Ático 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 3
Un moderno ático de 1 dormitorio en la planta superior de un desarrollo residencial contempo…
$322,140
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Ático Ático 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3
Un moderno ático de 1 dormitorio en la planta superior de un desarrollo residencial contempo…
$305,975
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Ático Ático 3 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Piso 3
Ático de lujo 3+1 en Ypsonas con vistas panorámicas. Un moderno ático en una de las zonas d…
$599,000
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Ático Ático 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 6
Área 800 m²
Piso 33/38
Limassol Seafront, ChipreResidencia de Trofeo en el Mediterráneo Exclusivo complejo residen…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 3/3
Modernos apartamentos de 1 y 2 dormitorios en Agios Athanasios, Limassol Descubre un nuevo …
$495,327
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Piso 3
Ático de 3 dormitorios (Flat 301) en la 3a planta de The Blue View en Panorea, Germasogeia, …
$725,712
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Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 259 m²
Piso 4
Nos complace ofrecer un exclusivo ático de 4 dormitorios (Unit 401) en Coastal Park Residenc…
$1,53M
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Ático Ático 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Área 57 m²
Este moderno desarrollo residencial en Oroklini ofrece una selección de apartamentos de 1 y …
$212,716
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Ático Ático 2 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Área 99 m²
Este nuevo desarrollo minimalista en Ypsonas consta de solo seis apartamentos de 2 dormitori…
$425,431
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Piso 6/6
Este apartamento de 3 dormitorios situado en el centro de Limassol, en una zona muy tranquil…
$1,39M
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Piso 2
Nuevo ático de 2 dormitorios, unidad 208 en la segunda planta de un edificio residencial con…
$354,248
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Ático Ático 2 habitaciones en Konia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Piso 3/3
El nuevo complejo residencial, actualmente en construcción, consta de apartamentos de lujo y…
$557,666
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Piso 3/3
Apartamento de 3 dormitorios – Amplia casa moderna con una vida al aire libre elevada Intro …
$534,698
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Piso 3/3
Atico de 4 dormitorios – Amplia vivienda con un panorama costero El ático de 4 dormitorios o…
$818,447
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Ático Ático 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 3/3
Venta: Un amplio ático moderno está en construcción en la zona codiciada de Ayios Athanasios…
$1,01M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Piso 4/4
Situado en la zona muy deseable de Potamos Germasogeia, este desarrollo residencial boutique…
$1,43M
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Ático Ático 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Área 100 m²
Este moderno desarrollo residencial en Oroklini ofrece una selección de apartamentos de 1 y …
$295,438
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Piso 3/3
Descubra un apartamento contemporáneo dentro de un exclusivo desarrollo residencial en la zo…
$1,34M
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Área 99 m²
Este es el proyecto único del edificio de apartamentos en venta situado en Larnaca. Este ele…
$380,799
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Área 399 m²
Piso 6/6
Una rara oportunidad para tener un ático con vistas al mar en The Essex Luxury Residence, un…
$2,30M
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Ático Ático 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 3
*Crypto Pagos Aceptados . Princesa Vista es un exclusivo desarrollo residencial que ofrece i…
$497,936
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Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Piso 8/17
Limassols de primera clase, en Limassol costero ultra deseable en Chipre, con impresionantes…
$4,52M
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 4/4
Ático en venta en construcción, ubicado en la prestigiosa zona de Ayia Zoni. Este amplio apa…
$1,45M
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Parámetros de las propiedades en Chipre

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