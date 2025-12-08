  1. Realting.com
Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Mostrar todo Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Pafos, Chipre
de
$396,149
3 objetos inmobiliarios 3
MITO Paramount — Vida urbana sofisticada en el corazón de PaphosSituado en el distrito universitario emergente de Paphos, MITO Paramount es un hito arquitectónico que ofrece una vida refinada para aquellos que valoran la cultura, el diseño y la comodidad. Inspirado por la forma natural de un…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Mostrar todo Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Pafos, Chipre
de
$1,35M
Área 255 m²
1 objeto inmobiliario 1
La villa Almond Tree es un exquisito ejemplo de lujo y comodidad en el corazón de Paphos. El uso de materiales de primera calidad como piedra, hormigón de cara justa y madera en su construcción garantiza durabilidad y atractivo estético. La villa se divide en 3 niveles, con 4 dormitorios, 4 …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Pafos, Chipre
de
$605,496
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido al Parque Universal III, donde el lujo y la sofisticación se encuentran en perfecta armonía en el tranquilo barrio Universal de Paphos. Este excepcional desarrollo ofrece una selección de apartamentos y áticos meticulosamente elaborados, cada uno diseñado para cumplir con los más …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
617,516
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Mostrar todo Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Pafos, Chipre
de
$277,393
Área 75–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Horizon es un complejo residencial de diseño que ofrece sólo 10 apartamentos exclusivos — 1, 2 y 3 dormitorios— distribuidos en tres plantas. Con diseños modernos de planta abierta, características de hogar inteligente y acabados de alta gama, cada apartamento combina luz natural con un dise…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
279,630
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
361,189
Apartamentos 3 habitaciones
175.0
477,701
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Mostrar todo Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Pafos, Chipre
de
$409,280
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 81–282 m²
5 objetos inmobiliarios 5
impresionantes vistas al mar sin obstáculoscomplejo residencial cerrado priorizando la seguridad y comodidadciudad dinámica que combina rico patrimonio históricosituado frente al mar de Kato Paphos- 5 minutos a pie de playas prístinasconvenientemente ubicado barrio con fácil acceso a infraes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.3 – 111.6
419,445 – 559,260
Apartamentos 3 habitaciones
160.3 – 282.0
885,495 – 1,10M
Apartamento
110.6
489,353
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Pafos, Chipre
de
$488,423
Área 96–150 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencias del centro — Modern Living in the Heart of Kato PaphosEl Downtown Residences, situado en el centro de Kato Paphos, ofrece apartamentos elegantes de 2 y 3 dormitorios a solo 5 minutos a pie de la playa, el puerto y la zona turística, y a sólo 10 minutos del centro comercial Kings …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
96.0
495,178
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
576,737
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Pafos, Chipre
de
$986,217
Área 410–455 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ORION VILLAS es un exclusivo desarrollo residencial compuesto por 10 villas (4 bungalows y 6 casas de dos plantas), situado en el prestigioso pueblo de Tala, a solo 4 minutos del centro de la ciudad de Paphos, la playa y el campo de golf. Cada villa cuenta con 3 a 4 dormitorios y se encuentr…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Pafos, Chipre
de
$325,022
Área 72–411 m²
5 objetos inmobiliarios 5
La bahía de Eden es un proyecto residencial de primera calidad en Kato Paphos, mezclando curvy, arquitectura de inspiración mediterránea con excepcional comodidad y vida refinada. El desarrollo cuenta con cinco edificios con 88 residencias, desde estudios hasta amplios apartamentos y exclusi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
82.1
419,445
Apartamentos 2 habitaciones
153.7
722,378
Apartamentos 3 habitaciones
199.2
885,495
Apartamentos 4 habitaciones
411.5
1,75M
Estudio
72.0
337,886
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Mostrar todo Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Pafos, Chipre
de
$255,000
Área 66–104 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a Celestia, un tranquilo retiro en el borde de Kato Paphos, donde la brisa mediterránea encuentra el encanto de la vida costera. Este desarrollo boutique ofrece 16 apartamentos cuidadosamente diseñados, combinando arquitectura contemporánea con interiores elegantes para crear un s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.5
254,997
Apartamentos 2 habitaciones
104.2
375,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Mostrar todo Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Pafos, Chipre
de
$1,59M
Área 610 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubre Davanti Mare, una exclusiva residencia frente al mar diseñada para aquellos que buscan elegancia, privacidad y vistas sin obstáculos del Mediterráneo. Este lujoso desarrollo combina arquitectura moderna con comodidad atemporal, ofreciendo amplios apartamentos y áticos a pocos pasos …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Mostrar todo Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Pafos, Chipre
de
$268,396
Área 59 m²
1 objeto inmobiliario 1
UNIVERSAL ARIAD — Modern Studio in the Heart of PaphosSituado en la zona universal de Paphos, UNIVERSAL ARIAD ofrece un elegante apartamento estudio ideal para vivir, vacaciones o inversión. Este desarrollo contemporáneo cuenta con una piscina desbordante, jardines ajardinados, un bar de ape…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0
273,804
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Pafos, Chipre
de
$461,388
Área 93 m²
2 objetos inmobiliarios 2
TRESS es un exclusivo desarrollo residencial de tres niveles, con solo un lujoso apartamento de dos dormitorios por piso, garantizando la máxima privacidad y tranquilidad. Idealmente situado en el centro de Paphos, las residencias están a poca distancia de Kings Avenue Mall, a solo 2 minutos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
466,050 – 524,306
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Mostrar todo Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Pafos, Chipre
de
$676,617
Área 266 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a EVO Homes — una colección de 12 villas de lujo en la prestigiosa zona de Konia de Paphos. Cada villa de 3 dormitorios es una mezcla de diseño atemporal e innovación sostenible, con calefacción por suelo radiante, refrigeración VRV, sistemas fotovoltaicos y acabados premium. Con …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
Mostrar todo Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
Pafos, Chipre
de
$1,14M
Área 740 m²
1 objeto inmobiliario 1
Avakas Residences 2 es un complejo exclusivo de tres villas modernas enclavadas en la campiña serena de Paphos, Chipre. Rodeado de belleza natural y a un corto paseo del famoso Avakas Gorge y el mar, cada villa ofrece amplios interiores, piscinas privadas y diseño contemporáneo, perfecto par…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
740.0
1,14M
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Küünal
Complejo residencial Küünal
Complejo residencial Küünal
Complejo residencial Küünal
Complejo residencial Küünal
Mostrar todo Complejo residencial Küünal
Complejo residencial Küünal
Pafos, Chipre
de
$1,38M
Área 317 m²
1 objeto inmobiliario 1
Künal es un desarrollo exclusivo de diez villas modernas ubicadas en la prestigiosa zona de Pharos de Paphos, a solo 3 minutos del mar y cerca de Kings Avenue Mall. Esta espaciosa villa de dos dormitorios cuenta con un baño y un aseo de invitados, una piscina privada, cocina abierta, terraza…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
317.0
1,40M
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Pafos, Chipre
de
$232,737
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Type: Modern residential complex of three buildings with a central swimming pool Location: Universal area, Paphos — one of the most desirable and peaceful neighborhoods, only 1.7 km from the sea and 1.2 km from the city center Nearby infrastructure: City center – 1.2 km …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Pafos, Chipre
de
$415,249
Área 110 m²
1 objeto inmobiliario 1
QUATRRO es un proyecto residencial boutique que ofrece un exclusivo apartamento por piso en cuatro niveles, garantizando la máxima privacidad y comodidad. Cada apartamento de dos dormitorios cuenta con un amplio diseño de planta abierta, ventanas de suelo a techo, aire acondicionado oculto, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
419,445
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Pafos, Chipre
de
$355,000
Área 89 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro último proyecto residencial en el pueblo de Emba combina la comodidad moderna con la tranquilidad de la vida rural. El desarrollo cuenta con 17 amplias villas y 19 elegantes apartamentos, diseñados con materiales premium y diseños reflexivos. Idealmente situado en el corazón de Emba,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.8
355,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Mostrar todo Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Pafos, Chipre
de
$417,737
Área 110–120 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El Parque Lazzero es un desarrollo residencial premium situado en la animada zona turística de Kato Paphos (Universal), a pocos pasos de la costa, el puerto y el centro comercial King’s Avenue. El proyecto cuenta con 5 edificios con 56 apartamentos de lujo y una gran variedad de servicios de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
110.0 – 120.0
413,621 – 512,655
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Mostrar todo Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Pafos, Chipre
de
$258,000
Área 60 m²
1 objeto inmobiliario 1
Avalon Gardens 2 es un complejo situado en el encantador pueblo de Emba, que ofrece una combinación perfecta de confort, lujo y un entorno natural impresionante. Esta impresionante propiedad consta de un total de 12 estudios, 21 apartamentos y 15 villas, que ofrecen una amplia gama de opcion…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.1
258,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Pafos, Chipre
de
$321,784
Área 107–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Situado a pocos minutos de la playa y el casco antiguo, este elegante apartamento de dos dormitorios ofrece la mezcla perfecta de encanto costero y comodidad urbana. Parte de un edificio boutique con sólo seis residencias, cuenta con salón de planta abierta, balcones con vista al mar, acabad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
107.0
326,235
Apartamentos 2 habitaciones
108.0
436,922 – 471,876
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Mostrar todo Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Pafos, Chipre
de
$387,592
Área 50–332 m²
14 objetos inmobiliarios 14
Olivia Homes son elegantes villas en Chipre, mezclando lujo con la naturaleza. Cada villa cuenta con amplias habitaciones, modernas comodidades y acabados de alta calidad. Con impresionantes vistas del paisaje circundante, amplias terrazas y piscinas privadas, estas casas ofrecen comodidad y…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
1,05M
Villa
264.0 – 332.0
576,737 – 623,342
Apartamento
79.0 – 90.0
448,573 – 512,655
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Pafos, Chipre
de
$453,039
Área 98 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pine Park es un desarrollo boutique de 12 apartamentos de lujo contemporáneos de 2 dormitorios, situados en las atractivas Tumbas de la zona de Reyes de Kato Paphos, a pocos minutos del mar, restaurantes y lugares culturales.Cada apartamento cuenta con amplios interiores, grandes balcones cu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
448,573 – 506,829
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Pafos, Chipre
de
$456,370
Área 120–160 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Infinity es un desarrollo innovador situado en el mismo centro de Paphos, cerca del Ayuntamiento, parque municipal, escuelas y todos los servicios esenciales de la ciudad. Inspirada en la forma de un dragón chino, la arquitectura destaca con su diseño futurista. El complejo cuenta con una pi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
120.0 – 159.7
461,390 – 626,836
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial The Triangle House
Complejo residencial The Triangle House
Complejo residencial The Triangle House
Complejo residencial The Triangle House
Pafos, Chipre
de
$870,777
Área 317 m²
1 objeto inmobiliario 1
La Casa Triángulo es una villa única de 3 dormitorios en las prestigiosas Tumbas de la zona de Reyes, a pocos minutos de la playa de Venus y los servicios locales. Con arquitectura triangular icónica, calefacción por suelo radiante, refrigeración VRV, 5.2k W paneles solares, y eficiencia ene…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio de apartamentos La Mer
Edificio de apartamentos La Mer
Edificio de apartamentos La Mer
Edificio de apartamentos La Mer
Edificio de apartamentos La Mer
Mostrar todo Edificio de apartamentos La Mer
Edificio de apartamentos La Mer
Pafos, Chipre
de
$404,444
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 66–99 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La Mer es un lujoso proyecto residencial situado cerca de las tumbas protegidas por la UNESCO de los Reyes de Paphos. El desarrollo ofrece impresionantes vistas al mar y está a poca distancia de la playa, por lo que es una ubicación privilegiada para disfrutar de las famosas puestas de sol d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.0
413,619
Apartamentos 2 habitaciones
99.0
512,655
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Pafos, Chipre
de
$438,319
Área 98 m²
1 objeto inmobiliario 1
TWINS es un proyecto residencial elegante que consta de dos edificios de apartamentos con un total de 25 unidades, situado a poca distancia de Paphos Old Town y a solo 3 minutos en coche de las playas de Kato Paphos. Estos apartamentos con eficiencia energética cuentan con ventanas de suelo …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
442,748
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Pafos, Chipre
de
$523,656
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 64–100 m²
5 objetos inmobiliarios 5
TM Boutique — 5 exclusivos apartamentos de 1 dormitorio, a solo 280 m de la playa en la zona de Tumbas de los Reyes, Pafos. Superficie de 64 a 100 m². Precio desde 450 000 €. TM Boutique es un complejo boutique de primera categoría ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos. Solo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.2 – 100.5
524,306 – 629,168
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Mostrar todo Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Pafos, Chipre
de
$404,531
Área 118–206 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Harmony es un moderno desarrollo boutique que ofrece apartamentos de 1, 2, y 3 dormitorios con un diseño llamativo y diseños de planta abierta que maximizan el espacio y la luz natural. Situado a solo 700 metros de la playa y a poca distancia de las Tumbas de los Reyes, AUB University, y tod…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
117.6
407,794
Apartamentos 3 habitaciones
206.3
652,469
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Mostrar todo Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Pafos, Chipre
de
$453,362
Área 104–166 m²
3 objetos inmobiliarios 3
City Landmark es un desarrollo residencial premium en el centro vibrante de Paphos, Chipre. Diseñado con elegancia y funcionalidad en mente, el complejo ofrece apartamentos modernos con espaciosos diseños, acabados de alta gama, y vistas panorámicas a la ciudad. A pocos pasos de tiendas, res…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
103.7
454,398
Apartamentos 2 habitaciones
129.8
605,864
Apartamentos 3 habitaciones
166.4
827,239
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Mostrar todo Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Pafos, Chipre
de
$319,884
Área 94 m²
1 objeto inmobiliario 1
ALSOS es un proyecto que consta de seis lujosos apartamentos de dos dormitorios ubicados en la prometedora zona residencial de Anavargos en Paphos. El área circundante ofrece numerosas comodidades, incluyendo escuelas y un hospital general. Con acceso conveniente a la carretera, el centro de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
326,235
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Mostrar todo Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Pafos, Chipre
de
$530,596
Área 355–390 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Premier Residences es una colección de 20 villas modernas situadas en el encantador barrio de Emba, Paphos. El proyecto ofrece una combinación perfecta de tranquilidad suburbana y comodidad urbana, con escuelas, tiendas y instalaciones de ocio a pocos minutos. Cada casa está pensada para sat…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Pafos, Chipre
de
$265,000
Área 61–86 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentando nuestro nuevo proyecto en el corazón vibrante de Paphos, ofreciendo comodidad inigualable y fácil acceso a todas las comodidades esenciales. El desarrollo cuenta con 12 apartamentos cuidadosamente diseñados: 4 amplias unidades de dos dormitorios y 8 elegantes unidades de un dormi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
265,000
Apartamentos 2 habitaciones
86.0
410,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Pafos, Chipre
de
$187,818
Área 63–91 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Luma Genesis es un moderno complejo residencial situado en una de las zonas más prometedoras de Paphos, a pocos minutos de la playa de Geroskipou. El proyecto consta de 24 elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios, combinando arquitectura contemporánea con diseños elegantes. Los residentes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.6
192,246
Apartamentos 2 habitaciones
90.6
320,409
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Mostrar todo Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Pafos, Chipre
de
$557,984
Área 132 m²
1 objeto inmobiliario 1
City 9 es un complejo residencial contemporáneo en el corazón de Paphos, Chipre, que ofrece apartamentos modernos y casas adosadas diseñados para el confort y estilo urbano. Situado a pocos minutos del centro de la ciudad, escuelas, tiendas y el mar, City 9 combina arquitectura elegante, aca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
132.0
559,259
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Mostrar todo Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Pafos, Chipre
de
$454,999
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 61–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Ikaria Park es un nuevo desarrollo que ofrece un diseño fresco y único en Paphos. Con su arquitectura moderna, este proyecto cuenta con una selección de elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios, así como áticos de lujo. Los residentes pueden disfrutar de las comodidades de primera categor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
483,527
Apartamentos 2 habitaciones
105.0
634,993
Apartamentos 3 habitaciones
175.0
1,50M
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Pafos, Chipre
de
$265,000
Área 69–100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Germasogeia View 2 es un moderno desarrollo residencial en la zona de Germasogeia de Limassol. Este edificio de tres plantas consta de sólo 8 apartamentos elegantes: 5 habitaciones de un dormitorio y 3 unidades de dos dormitorios, cada una con una terraza cubierta. El punto culminante del át…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
265,000
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
375,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Mostrar todo Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Pafos, Chipre
de
$225,000
Área 57–139 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Akakia Residences es un desarrollo de apartamentos que combina el diseño moderno con una ubicación privilegiada, situado en el corazón de la ciudad de Paphos y cerca del mar. La filosofía moderna del edificio se refleja en las paredes exteriores de hormigón de caras justas y el uso de mármol…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0
225,000
Apartamentos 2 habitaciones
139.0
427,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Pafos, Chipre
de
$416,992
Área 97 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nadia Park ofrece una colección exclusiva de seis elegantes apartamentos de dos dormitorios en la zona universal de Paphos. Diseñado para la vida contemporánea, cada residencia cuenta con un diseño de planta abierta, acabados premium, y balcones privados que invitan a la luz natural y vistas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
97.5
425,271
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Pafos, Chipre
de
$420,644
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 98 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nadia Park – Modernos apartamentos en Universal, Pafos Superficie total: ~90–95 m² | Clase energética A | Suelo radiante y sistema VRF | Piscina, aparcamiento y trastero Nadia Park es un exclusivo complejo residencial compuesto por 6 amplios apartamentos de 2 dormitorios, ubicado en el…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
97.5
425,271 – 454,399
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Pafos, Chipre
de
$1,68M
Área 762 m²
1 objeto inmobiliario 1
T House — Bungalow contemporáneo de 4 dormitorios en Geroskipou, PafosEste hermoso bungalow combina la arquitectura moderna con diseño reflexivo y acabados premium. Cuenta con una amplia sala de estar de planta abierta, una cocina elegante, calefacción por suelo radiante y una acogedora chim…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
