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Locales comerciales en venta en Chipre

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Pafos
104
Larnaca
48
Peyia
5
Ayia Napa
3
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1 293 propiedades total found
Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
El Complejo Nicolaides está perfectamente situado en el centro de Larnaca, justo en el coraz…
$138,555
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,21M
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Otro 216 m² en Yeroskipou, Chipre
Otro 216 m²
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 216 m²
Una oportunidad de inversión excepcional y de alto rendimiento en el corazón de Geroskipou. …
$726,476
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TekceTekce
Propiedad comercial 225 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 225 m²
Germasogeia, Chipre
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Edificio residencial en Germasogeia, Limassol. Propiedad de inversión multiunidad en una par…
$2,02M
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,24M
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Almacén 826 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 826 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 826 m²
Oportunidades de inversión industrial en el Ypsonas Industrial Estate — dos edificios de alm…
$1,62M
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,32M
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Negocio listo 1 570 m² en Limassol District, Chipre
Negocio listo 1 570 m²
Limassol District, Chipre
Área 1 570 m²
Echemos un vistazo al proyecto NEON Limassol.Para más información sobre otros proyectos, pón…
$6,78M
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Otro 284 m² en Pafos, Chipre
Otro 284 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Presentando un activo residencial excepcional y totalmente tenante situado en el muy deseabl…
$1,10M
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
El Complejo Nicolaides está perfectamente situado en el centro de Larnaca, justo en el coraz…
$254,017
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Propiedad comercial 830 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 830 m²
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 12
Área 830 m²
Número de plantas 3
Este lujoso edificio residencial de 3 plantas consta de sólo seis espaciosos apartamentos de…
$2,66M
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Oficina 79 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 79 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 79 m²
Piso 1/2
Venta es una excelente oficina en la etapa de planificación en el área de desarrollo de Gero…
$408,002
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Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Número de plantas 5
Este proyecto es un desarrollo moderno en el centro de Paphos, que ofrece amplios apartament…
$604,138
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Almacén 1 615 m² en Trimithousa, Chipre
Almacén 1 615 m²
Trimithousa, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 615 m²
Una unidad industrial en Tremithousa. La unidad consta de una planta baja, un altillo y una …
$1,11M
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Propiedad comercial en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial
Germasogeia, Chipre
Venta es una casa de piedra en el pueblo de Germasoya, que actualmente funciona como taberna…
$256,236
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Propiedad comercial 566 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 566 m²
Limasol, Chipre
Área 566 m²
Moderno y lujoso edificio de oficinas en el corazón de Limassol, cerca de todas las comodida…
$3,31M
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Oficina 698 m² en Pafos, Chipre
Oficina 698 m²
Pafos, Chipre
Área 698 m²
Propiedad comercial Premium en Paphos – Una inversión rara " Oportunidad empresarial. Coloqu…
$3,98M
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Propiedad comercial 932 m² en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial 932 m²
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 10
Área 932 m²
Este es un edificio comercial de esquina en Larnaca Center , Prime Location. Se compone de u…
$3,54M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/5
Espacio de Oficina Premium – Edificio Comercial Moderno en Griva Digeni, Limassol Esta ofici…
$1,39M
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Oficina 99 m² en Limasol, Chipre
Oficina 99 m²
Limasol, Chipre
Área 99 m²
Venta: Moderna oficina exterior situada en el tercer piso de un edificio de ocho pisos con u…
$1,49M
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Oficina 275 m² en Limasol, Chipre
Oficina 275 m²
Limasol, Chipre
Área 275 m²
Presentando una maravilla arquitectónica en el vibrante centro de Limassol. Cerca del bullic…
$2,52M
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De inversiones 815 m² en Limasol, Chipre
De inversiones 815 m²
Limasol, Chipre
Área 815 m²
El edificio consta de planta baja más dos plantas y sótano. Existe la posibilidad de constru…
$2,95M
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Oficina 142 m² en Limasol, Chipre
Oficina 142 m²
Limasol, Chipre
Área 142 m²
Elegante oficina de primera planta en Agia Zoni, Limassol Situado en una de las zonas más pr…
$820,423
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Tienda 300 m² en Pafos, Chipre
Tienda 300 m²
Pafos, Chipre
Área 300 m²
Descubra una oportunidad de negocios excepcional en uno de los centros comerciales más vibra…
$1,42M
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Oficina 161 m² en Limasol, Chipre
Oficina 161 m²
Limasol, Chipre
Área 161 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$3,00M
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Tienda en Palodeia, Chipre
Tienda
Palodeia, Chipre
Número de plantas 2
Tienda comercial – Primer espacio al por menor en Palodia (Bloques A & B) Esta tienda comerc…
$371,670
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Oficina en Agios Ioannis, Chipre
Oficina
Agios Ioannis, Chipre
Piso 4
Un histórico edificio comercial de cinco plantas con un sótano, situado en el corazón de Lim…
$1,10M
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Propiedad comercial 356 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 356 m²
Una torre de oficina situada en el centro, con acceso rápido a la carretera y a 1 minuto en …
$2,82M
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Propiedad comercial 1 382 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 1 382 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 382 m²
Un nuevo punto de referencia para los espacios de trabajo contemporáneos, este sorprendente …
$9,58M
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De inversiones en Polis, Chipre
De inversiones
Polis, Chipre
Se trata de una propuesta de proyecto con permiso de construcción garantizado para la constr…
$1,59M
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Tipos de propiedades en Chipre

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