  2. Chipre
  3. Strovolos
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Strovolos, Chipre

Pafos
41
Larnaca
5
Peyia
9
Ayia Napa
2
Complejo residencial Cape Town Lofts
Strovolos, Chipre
de
$192,128
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Ciudad del Cabo Lofts es un elegante retiro urbano en el corazón de Strovolos, Nicosia. Con líneas arquitectónicas limpias y una estética refinada, ofrece una ciudad moderna que vive en un barrio tranquilo y bien conectado. Perfecto para profesionales, estudiantes o inversores que buscan un …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
319,062
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
729,957
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Strovolos, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2019
Número de plantas 34
1 objeto inmobiliario 1
360 Nicosia: el edificio más alto de Nicosia. Una nueva generación de vida Un concepto mejorado de estilo de vida, 360 Nicosia, toda una nueva generación de vida es gobernar en la capital de la isla. 360 Nicosia se caracteriza por los pilares de elegancia, sofisticación, singularidad y luj…
Desarrollador
Cyfield Group
