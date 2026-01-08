  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pano Polemidia Community
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Pano Polemidia Community, Chipre

Pafos
40
Larnaca
5
Peyia
9
Ayia Napa
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Pano Polemidia, Chipre
de
$233,350
Área 50–113 m²
4 objetos inmobiliarios 4
ADIGER es un proyecto residencial moderno en el corazón de Limassol, diseñado para aquellos que aprecian estilo, comodidad y calidad de vida. Con arquitectura elegante, diseños reflexivos, acabados de alta gama y ventanas panorámicas, ofrece una sensación de espacio y luz. Equilibrando perfe…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 69.0
210,159 – 239,348
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 112.7
309,401 – 361,940
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir