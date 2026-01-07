  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Talas
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Koinoteta Talas, Chipre

Pafos
41
Larnaca
5
Peyia
9
Ayia Napa
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Tala, Chipre
de
$892,913
Área 685 m²
1 objeto inmobiliario 1
AQUILA VILLAS es un desarrollo exclusivo de sólo 9 villas de dos plantas con 3 o 4 dormitorios, situado en el pueblo de Tala, Paphos. Cada villa está situada en una parcela generosa y ofrece vistas panorámicas sin obstáculos del mar y la Bahía de Peyia. Diseñado con modernas líneas arquitect…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Lofos Heights
Complejo residencial Lofos Heights
Complejo residencial Lofos Heights
Complejo residencial Lofos Heights
Complejo residencial Lofos Heights
Mostrar todo Complejo residencial Lofos Heights
Complejo residencial Lofos Heights
Tala, Chipre
de
$936,278
Área 785–1 180 m²
2 objetos inmobiliarios 2
LOFOS HEIGHTS es un desarrollo residencial de lujo situado en la zona de élite Lofos de Tala, uno de los suburbios más buscados de Paphos. El proyecto cuenta con una colección de villas de 2 y 3 plantas con 3 a 4 dormitorios, cada uno construido en una parcela generosa y ofrece vistas impres…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir