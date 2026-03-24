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Pisos de obra nueva en Demos Akama, Chipre

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Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
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Complejo residencial Blue Horizon Villa
Peyia, Chipre
de
$1,27M
Área 582 m²
1 objeto inmobiliario 1
Blue Horizon es una villa de lujo de 4 dormitorios, 5 baños en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Chipre, a solo 200 metros del mar. Rodeado de belleza natural y vecinos famosos, esta casa de 237 m2 de diseño en una parcela de 582 m2 ofrece un salón de planta abierta, vistas panorámicas…
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Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
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Complejo residencial Coral Bay
Peyia, Chipre
de
$781,476
Área 278 m²
1 objeto inmobiliario 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsA solo 500 metros de la famosa playa de Coral Bay, estas villas ofrecen la mezcla perfecta de privacidad, belleza natural y comodidad superior. A poca distancia de restaurantes, tiendas, un club de yates y resorts de lujo, l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
278.2
788,023
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Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
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Complejo residencial SEAVIEW
Kissonerga, Chipre
de
$1,04M
Área 268–324 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MITO Seaview — Complejo residencial moderno con vistas al mar impresionantes, PaphosMITO Seaview es un desarrollo elegante de apartamentos contemporáneos, casas adosadas y villas, situado en una ubicación elevada que ofrece vistas al mar sin obstáculos. Diseñado con arquitectura minimalista …
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Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
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Complejo residencial Olivia IV
Kissonerga, Chipre
de
$471,184
Área 372 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia IV — Complejo residencial moderno en Paphos, cerca del mar y todas las comodidadesOlivia IV es un complejo residencial contemporáneo situado a solo 900 metros del mar, en una zona privilegiada de Paphos. Rodeado de hoteles de lujo, tiendas, escuelas y toda la infraestructura esencial,…
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Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
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Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Peyia, Chipre
de
$2,59M
Área 3 000 m²
1 objeto inmobiliario 1
Jewel of the Seacaves — Villas de lujo en una de las zonas costeras más prestigiosas de PaphosJewel of the Seacaves se encuentra en la impresionante zona de Cuevas de Mar, a solo 4 minutos a pie del mar y a 5 minutos en coche de la bahía de Coral, tiendas locales y el centro de Peyia. Cada v…
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Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
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Kissonerga, Chipre
de
$456,844
Área 100 m²
1 objeto inmobiliario 1
Inspirada en arquitectura contemporánea y acabados de primera calidad, AQUARIUS ofrece una mezcla refinada de elegancia y confort. Amplias interiores, aislamiento térmico y sonido avanzado, ventanas de suelo a techo y elementos de diseño elegante crean un ambiente de vida sereno y sofisticad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
463,543
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Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
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Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
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Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Chipre
de
$290,829
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
📍 Kissonerga District (Kissonerga)Kissonerga es un acogedor pueblo costero a 8 km al norte del centro de Paphos (Chipre). Se encuentra en una colina con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y combina un ambiente tranquilo con una cómoda accesibilidad a la infraestructura urbana. La zona es…
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Complejo residencial Sea Caves Villas
Complejo residencial Sea Caves Villas
Complejo residencial Sea Caves Villas
Complejo residencial Sea Caves Villas
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Complejo residencial Sea Caves Villas
Peyia, Chipre
de
$673,908
Área 136–565 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Sea Caves Villas es una exclusiva colección de casas de lujo situadas en una de las zonas más prestigiosas de Paphos, cerca de las famosas Cuevas de Mar y la península de Akamas. Estas amplias villas ofrecen 3 a 5 dormitorios, piscinas privadas, jardines ajardinados, y impresionantes vistas …
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Complejo residencial Vista Gardens
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Complejo residencial Vista Gardens
Kissonerga, Chipre
de
$231,161
Área 71–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vista Gardens es un desarrollo premium que ofrece 14 apartamentos de lujo 1, 2 y 3 dormitorios y áticos en dos elegantes bloques. Diseñado con estética moderna y tecnología de hogar inteligente, cada residencia cuenta con amplios interiores llenos de luz natural y impresionantes vistas al ma…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.3
231,771
Apartamentos 2 habitaciones
98.5
330,274
Apartamentos 3 habitaciones
174.6
486,720
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Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Kissonerga, Chipre
de
$546,909
Área 222–288 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amber Homes es un proyecto inmobiliario premium de Medousa Developers, con 10 villas modernas de 3 dormitorios en la pintoresca zona de Kissonerga, Paphos. Estas elegantes villas ofrecen impresionantes vistas al mar y comodidad excepcional con sistemas climáticos LG VRF y calefacción por sue…
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Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
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Kissonerga, Chipre
de
$666,553
Área 412 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia III - Complejo Residencial en Páfos con Fuerte Potencial de InversiónOlivia III está idealmente situado a sólo 900 metros del mar, cerca del centro de la ciudad, y rodeado de hoteles de lujo y servicios esenciales. El proyecto cuenta con un diseño arquitectónico atemporal, acabados y …
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Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
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Peyia, Chipre
de
$935,497
Área 607–624 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Esta villa de 4 dormitorios en Sentire Park ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y conexión a la naturaleza en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Peyia. Diseñado con techos altos, salón de planta abierta y amplias zonas al aire libre, cuenta con una suite principal y tres dormi…
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Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
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Kissonerga, Chipre
de
$1,44M
Área 240–245 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Sunset Breeze — Vida costera contemporánea en ChipreSunset Breeze es un moderno desarrollo residencial situado en una de las zonas costeras más buscadas de Chipre. Con arquitectura elegante, amplios diseños, terrazas privadas y vistas panorámicas al mar, ofrece una combinación perfecta de co…
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Complejo residencial Golden View
Complejo residencial Golden View
Complejo residencial Golden View
Complejo residencial Golden View
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Peyia, Chipre
de
$598,384
Área 152–201 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Oro Vista es un desarrollo exclusivo de 57 villas de lujo de 3 dormitorios con piscinas privadas, ubicadas en el corazón de Pegeia, Paphos. Construido a altos estándares, estas villas ofrecen impresionantes vistas al mar y a la ciudad. El proyecto está rodeado de todas las comodidades esenci…
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Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
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Kissonerga, Chipre
de
$501,062
Área 137–208 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lyra Villas es una colección exclusiva de 12 elegantes casas de 3 dormitorios, 3 baños en el encantador pueblo de Kissonerga, a solo 400 metros de la playa. Cada villa cuenta con piscina privada, unidades A/C split, productos blancos, zona BBQ, sistema solar 5kW, sistema de alarma y provisio…
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Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
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Peyia, Chipre
de
$1,79M
Área 1 166 m²
1 objeto inmobiliario 1
ZEUS Mar Caves es un exclusivo proyecto residencial situado en la prestigiosa zona costera de Paphos. Estas villas contemporáneas combinan elegancia arquitectónica con vistas panorámicas al mar y confort de alta gama. Amplias instalaciones, piscinas privadas, techos altos, ventanas de suelo …
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Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
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Peyia, Chipre
de
$639,769
Área 293–800 m²
3 objetos inmobiliarios 3
INFINITY es un desarrollo exclusivo de 20 villas independientes de lujo en la serena ciudad de Peyia, que ofrece casas de 3 a 5 dormitorios con piscina privada, calefacción por suelo radiante y sistemas avanzados de VRF. Diseñado para la elegancia y la sostenibilidad, cada villa cuenta con v…
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Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
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Peyia, Chipre
de
$1,74M
Área 620–800 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Cap St Georges es un prestigioso complejo frente al mar en la costa suroeste de Chipre, cerca de Paphos. Ofrece villas de lujo y residencias con vistas panorámicas al mar, combina arquitectura elegante, acabados de alta gama y servicios de 5 estrellas, incluyendo una playa privada, spa, rest…
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