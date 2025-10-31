Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosado 2 habitaciones en Kathikas, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
For rent: A charming used townhouse offering comfortable living in the peaceful village of K…
$697
por mes
Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
The Residences are located at the heart of Limassol’s tourist area, a striking new project w…
$4,413
por mes
Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Welcome to this charming two-bedroom townhouse for rent in the popular Tombs of the Kings ar…
$1,393
por mes
Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Townhouse for rent in the Kato Paphos area. The property features two bedrooms and a family…
$1,277
por mes
Adosado 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Adosado 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
For rent: Spacious townhouse located in the peaceful area of Chlorakas. With an internal spa…
$3,484
por mes
