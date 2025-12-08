  1. Realting.com
  Chipre
  Tremithousa
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Tremithousa, Chipre

Complejo residencial MESOYI RESIDENCES 7
Tremithousa, Chipre
$502,816
Área 300 m²
MESOYI RESIDENCES es un desarrollo residencial a gran escala situado en más de 35.000 m2 de paisaje rural sereno, a pocos minutos del centro de la ciudad de Paphos y de los principales servicios. El proyecto cuenta con más de 80 villas modernas con 3 a 6 dormitorios, parcelas de 270 a 360 m2…
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Chipre
$513,294
Área 201 m²
MESOYI RESIDENCES 8 es un desarrollo residencial a gran escala situado a más de 35.000 m2 de paisaje rural sereno, a pocos minutos del centro de la ciudad de Paphos y los servicios clave. El proyecto cuenta con más de 80 villas modernas con 3 a 6 dormitorios, parcelas de 270 a 360 m2, y zona…
