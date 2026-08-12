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Tiendas en venta en Chipre

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Pafos
19
Larnaca
13
Limasol
76
Nicosia
32
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197 propiedades total found
Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
El Complejo Nicolaides está perfectamente situado en el centro de Larnaca, justo en el coraz…
$138,555
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
El Complejo Nicolaides está perfectamente situado en el centro de Larnaca, justo en el coraz…
$254,017
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Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Número de plantas 5
Este proyecto es un desarrollo moderno en el centro de Paphos, que ofrece amplios apartament…
$604,138
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TekceTekce
Tienda 300 m² en Pafos, Chipre
Tienda 300 m²
Pafos, Chipre
Área 300 m²
Descubra una oportunidad de negocios excepcional en uno de los centros comerciales más vibra…
$1,42M
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Tienda en Palodeia, Chipre
Tienda
Palodeia, Chipre
Número de plantas 2
Tienda comercial – Primer espacio al por menor en Palodia (Bloques A & B) Esta tienda comerc…
$371,670
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Tienda 175 m² en Limasol, Chipre
Tienda 175 m²
Limasol, Chipre
Área 175 m²
Estamos ampliando nuestra cartera comercial con un proyecto envidiable en el corazón de la c…
$3,31M
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Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Hermosa posición en Geroskipou para poseer su tienda. Las características externas incluyen…
$114,080
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Tienda 298 m² en Polis, Chipre
Tienda 298 m²
Polis, Chipre
Área 298 m²
Una tienda en la planta baja de α edificio de uso mixto en Polis Chrysohous, Paphos. Se comp…
$404,309
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Tienda 108 m² en Agios Tychonas, Chipre
Tienda 108 m²
Agios Tychonas, Chipre
Área 108 m²
Dos tiendas conectadas están disponibles para la venta en la prestigiosa zona de Agios Tycho…
$1,01M
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Tienda en Limasol, Chipre
Tienda
Limasol, Chipre
Número de plantas 3
Tienda comercial moderna en Zakaki – Limassol Situado en el distrito de Zakaki de rápido des…
$859,487
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Tienda 137 m² en Pafos, Chipre
Tienda 137 m²
Pafos, Chipre
Área 137 m²
Tres unidades de venta unificadas en un edificio en Agios Theodoros quarter, Paphos Municipa…
$362,981
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Tienda 190 m² en Limasol, Chipre
Tienda 190 m²
Limasol, Chipre
Área 190 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$3,19M
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Tienda 358 m² en Limasol, Chipre
Tienda 358 m²
Limasol, Chipre
Área 358 m²
Una amplia tienda de 538 m2 situada en el corazón de Anexartisias en la zona de Agia Napa de…
$3,60M
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Tienda 46 m² en Limasol, Chipre
Tienda 46 m²
Limasol, Chipre
Área 46 m²
Una amplia tienda de 72 m2 situada en el corazón de Anexartisias en la zona de Agia Napa de …
$555,419
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Tienda 399 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 399 m²
Un centro comercial de vanguardia en el corazón de Limassol Introduciendo un desarrollo com…
$4,69M
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Tienda en Strovolos, Chipre
Tienda
Strovolos, Chipre
Tienda comercial de planta baja – Primera visibilidad " Diseño moderno Descripción general S…
$522,661
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Tienda 70 m² en Limasol, Chipre
Tienda 70 m²
Limasol, Chipre
Área 70 m²
Una excelente oportunidad para adquirir una pastelería totalmente autorizada y totalmente eq…
$47,268
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Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Hermosa posición en Geroskipou para poseer su tienda. Las características externas incluyen…
$114,080
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Tienda 490 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 490 m²
Nicosia, Chipre
Área 490 m²
Planta baja con nivel de altillo en una ubicación central en el barrio Panagia, en la munici…
$448,577
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Tienda 385 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 385 m²
Nicosia, Chipre
Área 385 m²
Una tienda en la planta baja y una oficina en la primera planta de un edificio comercial en …
$992,688
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Tienda 251 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 251 m²
Nicosia, Chipre
Área 251 m²
Una unidad de venta de esquina situada en Agioi Omologites, en el corazón del centro comerci…
$919,153
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Tienda 109 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 109 m²
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Número de plantas 3
Venta: Una gran oportunidad para comprar una nueva tienda en construcción en la animada zona…
$990,863
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Tienda 180 m² en Spilia, Chipre
Tienda 180 m²
Spilia, Chipre
Área 180 m²
Dos tiendas de 180m2 en una zona privilegiada en Nicosia Center. Estas tiendas consisten en …
$207,418
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Tienda en Limasol, Chipre
Tienda
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 10
El edificio de oficinas representa una mezcla única del centro de trabajo y la vida. Situado…
$3,43M
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Tienda 725 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 725 m²
Nicosia, Chipre
Área 725 m²
Dos tiendas unificadas en la planta baja del edificio de uso mixto en Agioi Omologites, Nico…
$861,739
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Tienda 192 m² en Limasol, Chipre
Tienda 192 m²
Limasol, Chipre
Área 192 m²
Disponible dos tiendas en la zona de Agia Zoni en Limassol con área cubierta 192 metros cuad…
$967,950
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Tienda 52 m² en Peyia, Chipre
Tienda 52 m²
Peyia, Chipre
Área 52 m²
Esta ubicación única está situada en el corazón de uno de los destinos turísticos más concur…
$431,096
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Tienda 65 m² en Limasol, Chipre
Tienda 65 m²
Limasol, Chipre
Área 65 m²
Dos bonitas tiendas ubicadas en la zona de Nápoles en Limassol están disponibles ahora. Tien…
$276,557
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Tienda 100 m² en Limasol, Chipre
Tienda 100 m²
Limasol, Chipre
Área 100 m²
Hermoso restaurante en venta en la zona turística de Yermasoyia en la primera línea de la pl…
$2,48M
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Tienda 207 m² en Lakatameia, Chipre
Tienda 207 m²
Lakatameia, Chipre
Área 207 m²
Tienda con un entresuelo en Lakatameia, en Nicosia. La propiedad goza de muy buen acceso a l…
$466,284
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