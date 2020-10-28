Complejo residencial Lyra Villas

  1. Realting.com
Kissonerga, Chipre
de
$501,062
;
4
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Apartamentos Apartamentos
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27342
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Koinoteta Kissonergas
  • Pueblo
    Kissonerga

Sobre el complejo

Lyra Villas es una colección exclusiva de 12 elegantes casas de 3 dormitorios, 3 baños en el encantador pueblo de Kissonerga, a solo 400 metros de la playa. Cada villa cuenta con piscina privada, unidades A/C split, productos blancos, zona BBQ, sistema solar 5kW, sistema de alarma y provisiones para calefacción central. Con vistas sin obstáculos de Pafos y el Mediterráneo, los acabados modernos y la clase de eficiencia energética A, Lyra ofrece la combinación perfecta de comodidad, sostenibilidad y estilo, ideal para la inversión o la tranquila vida costera en Chipre.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 137.0 – 208.0
Precio por m², USD 2,633 – 3,657
Precio del apartamento, USD 501,062 – 547,673

Localización en el mapa

Kissonerga, Chipre

