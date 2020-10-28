Complejo residencial Lyra Villas

Lyra Villas es una colección exclusiva de 12 elegantes casas de 3 dormitorios, 3 baños en el encantador pueblo de Kissonerga, a solo 400 metros de la playa. Cada villa cuenta con piscina privada, unidades A/C split, productos blancos, zona BBQ, sistema solar 5kW, sistema de alarma y provisiones para calefacción central. Con vistas sin obstáculos de Pafos y el Mediterráneo, los acabados modernos y la clase de eficiencia energética A, Lyra ofrece la combinación perfecta de comodidad, sostenibilidad y estilo, ideal para la inversión o la tranquila vida costera en Chipre.