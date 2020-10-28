Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca

Experimente la combinación perfecta de lujo, comodidad y diseño moderno en esta excepcional residencia de nivel dividido situada dentro de la prestigiosa nueva zona Marina de Larnaca. Con una valoración de eficiencia energética A, esta casa ofrece una vida sostenible junto con impresionantes vistas de 180° del puerto y puerto.

La sala de estar de alto techo se baña en luz natural a través de ventanas de suelo a techo, destacando elegantes techos falsos decorativos y una chimenea decorativa de mármol. El diseño de planta abierta conecta perfectamente la cocina de marca italiana con las zonas de estar y comedor, creando un espacio acogedor para el entretenimiento y la relajación.

Cada dormitorio en suite viene con armarios de suelo a techo, garantizando comodidad y privacidad. Otras características incluyen un W/C de invitados, terrazas cubiertas, trasteros privados, calefacción por suelo radiante y un sistema Smart Home con control climático central, combinando lujo con comodidad moderna.

Salga fuera para disfrutar de un jacuzzi de piscina privada con función de chorro de agua, perfecto para relajarse mientras toma en las impresionantes vistas marinas. Los residentes también se benefician de una plaza de aparcamiento privada y un fácil acceso a todas las comodidades a nivel de residencia.

🏡 Development Amenities:

Gimnasio totalmente equipado para entusiastas de fitness

Piso de estacionamiento con disposición de carga de vehículo eléctrico privado

vestíbulo de recepción con servicios de conserjería

Primera ubicación cerca del centro de la ciudad, compras, restaurantes, entretenimiento y playas de bandera azul

Esta residencia no es sólo un hogar, es un estilo de vida. Ofreciendo elegancia, sofisticación y una experiencia costera única, representa una oportunidad de inversión sin igual o una residencia de lujo durante todo el año.