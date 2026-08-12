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Terreno y parcelas en venta en Chipre

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3 350 propiedades total found
Parcela en Souni Zanatzia, Chipre
Parcela
Souni Zanatzia, Chipre
Buena parcela cuadrada situada en la zona de Souni Zanakia está disponible ahora. La parcela…
$150,259
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Parcela en Souni Zanatzia, Chipre
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Souni Zanatzia, Chipre
Primera parcela residencial en un lugar tranquilo Una fantástica oportunidad para adquirir …
$161,647
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Parcela en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Descubra una oportunidad excepcional en Neapolis, Limassol, con una parcela idealmente situa…
$1,56M
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Parcela en Monagrouli, Chipre
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Monagrouli, Chipre
Una excelente oportunidad para adquirir un campo residencial de 1.160m2 en el pintoresco pue…
$173,363
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Parcela en Alaminos, Chipre
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Alaminos, Chipre
3 campo turístico en Alaminos pueblo, en Larnaca. El campo ofrece vistas al mar. La propieda…
$4,61M
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Parcela en Koili, Chipre
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Koili, Chipre
Campo residencial en Koili, Paphos, situado a unos 120 m al noroeste de la escuela primaria …
$88,792
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Parcela en Episkopi Municipality, Chipre
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Episkopi Municipality, Chipre
1/2 parte de un campo residencial en Episkopi Limassol. La propiedad está idealmente situada…
$460,770
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Parcela en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Una rara oportunidad para adquirir un solar residencial de 114 m2 en el corazón de Limassol,…
$317,929
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Parcela en Erimi Municipality, Chipre
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Erimi Municipality, Chipre
1/5 parte de un campo residencial en Erimi, Limassol. Tiene una forma irregular con una supe…
$362,856
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Parcela en Agios Tychonas, Chipre
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Agios Tychonas, Chipre
En la prestigiosa localidad de Agios Tychon, una de las zonas residenciales más deseables de…
$1,50M
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Parcela en Peyia, Chipre
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Peyia, Chipre
Descubra una excelente oportunidad de inversión con dos parcelas residenciales adyacentes en…
$461,255
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Parcela en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Una excelente oportunidad para adquirir una parcela residencial en la parroquia de Agios Ath…
$334,410
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Parcela en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Terrenos en venta en Zakaki, Limasol. Caídas en zona residencial con densidad de construcció…
$1,90M
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Parcela en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Descripción de la propiedad Situado en el barrio residencial establecido y tranquilo de Mout…
$288,938
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Parcela en Ayia Napa, Chipre
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Ayia Napa, Chipre
1/2 parte en Agia Napa en Famagusta. Se encuentra cerca de todos los servicios y servicios n…
$575,962
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Parcela en Nicosia, Chipre
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Nicosia, Chipre
Campo residencial en Aglantzia, Nicosia. Tiene una forma irregular con una superficie inclin…
$230,627
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Parcela en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Una gran parcela en venta situada en el corazón de Paphos. Esta parcela cae en dos zonas pal…
$6,92M
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Parcela en Souni Zanatzia, Chipre
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Souni Zanatzia, Chipre
Gran terreno en venta en Souni-Zanakia, Limassol. Tiene una superficie de 270.000 metros cua…
$23,06M
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Parcela en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
Parcela residencial en una ubicación atractiva en el Chrysopolitissa, en Larnaca. La propied…
$415,129
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Parcela en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Terrenos comerciales en Colombia área de Limassol Esta propiedad se encuentra en prestigios…
$4,99M
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Parcela en Polis, Chipre
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Polis, Chipre
Terreno frente al mar se encuentra en la hermosa zona de Polis Chrysochou con sus cristalina…
$4,90M
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Parcela en Foinikaria, Chipre
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Foinikaria, Chipre
Parcela residencial situada en Finikaria, Limassol. La parcela tiene 1092m2 de terreno con d…
$289,214
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Parcela en Yeri, Chipre
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Yeri, Chipre
Parcela residencial situada en Geri, Nicosia. La propiedad tiene forma rectangular y superfi…
$326,989
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Parcela en Ypsonas Municipality, Chipre
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Ypsonas Municipality, Chipre
El campo de 3,283m2 está en una zona residencial H4 con densidad de 40% y cubierta de 25%. L…
$590,232
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Parcela en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Excepcional Golf & Lifestyle Community en Limassol Occidental Bienvenidos a uno de los desa…
$601,641
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Parcela en Tala, Chipre
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Tala, Chipre
Terreno residencial en venta – 1.000 m2 Parcela con vistas panorámicas en Tala, Paphos Una …
$285,432
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Parcela en Agios Georgios, Chipre
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Agios Georgios, Chipre
Parcela residencial en venta – Agios Georgios, Limassol Primera parcela residencial situada …
$588,910
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Parcela en Anarita, Chipre
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Anarita, Chipre
Venta, terreno residencial en la comunidad de Anarita en Paphos. La tierra cae en la zona re…
$681,127
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Parcela en Polis, Chipre
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Polis, Chipre
El Seafront Land se encuentra a 1.4 km de la hermosa Marina Latchi, con tiendas, cafés y tab…
$4,25M
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Parcela en Skarinou, Chipre
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Skarinou, Chipre
Edificio residencial de 1.600 m2 en el pueblo de Skarinou, distrito de Larnaca. La parcela s…
$171,259
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