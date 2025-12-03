  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Chipre

Pafos
2
Peyia
2
Ayia Napa
1
Paphos District
14
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Mostrar todo Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Kouklia, Chipre
de
$582,022
Año de construcción 2023
Área 129–364 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Villas de élite A pesar de la ubicación en el corazón del complejo, las villas de élite del complejo Dionysa Garden están diseñadas para crear la máxima comodidad y privacidad. El complejo se erigirá rodeado de campos de golf y permitirá a los propietarios disfrutar plenamente de las bellez…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,03M
Desarrollador
Aphrodite Hills
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Mostrar todo Pueblo de cabañas Elite Residence
Pueblo de cabañas Elite Residence
Yeroskipou, Chipre
de
$996,249
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 220 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas modernas de 3–4 dormitorios, piscinas privadas y parcelas de hasta 600 m². Elite Residences es un exclusivo complejo residencial en la prestigiosa zona de Geroskipou, Pafos. 🔑 Ventajas del proyecto: • Más de 20 diseños únicos (tipos A–H2) con 3–5 dormitorios, amplias estancias, t…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Mostrar todo Villa Compose III
Villa Compose III
Souni Zanatzia, Chipre
de
$425,523
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Compose III Project – Cuatro casas tipo CherryLas casas consisten de 4 dormitorios y 2 baños.Planta baja - 80m2 - Planta alta - 62m2Entrada cubierta – 3m2 – Total – 145m2Verandas descubiertas – 6m2Parcela - 420m2 (cada casa)El área cubierta total de cada casa es de 145m2 y también tiene dos …
Desarrollador
Country Rose Ltd
Dejar una solicitud
OneOne
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Mostrar todo Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chipre
de
$308,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
🏙️ About the Project LUNA GENE offers a stylish collection of 24 apartments with 1 or 2 bedrooms. The development blends modern aesthetics with functionality, offering open layouts, large windows, and high-quality materials. Residents can enjoy a communal swimming pool, children’s pla…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Chipre
de
$556,110
Año de construcción 2026
Área 199 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubra Almond Villas, un lujoso enclave de 9 exquisitas villas enclavadas en las serenas colinas de Episkopi, Paphos, Chipre. Rodeado de exuberantes almendras y olivos, este tranquilo refugio ofrece interiores de diseño meticuloso inundados de luz natural. Estas villas cuentan con sistemas…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Mostrar todo Villa Superior
Villa Superior
Peyia, Chipre
de
$5,61M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Mostrar todo Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Superficie cubierta en m2: casa principal de 420 m2 más terrazas cubiertas de 80 m2 más casa de invitados de 40 m2 más casa de servicio de 20 m2.Superficie de la parcela en m2: 4286 m2Tipo de propiedad y ubicación/ciudad: "Sterling Carob”, ubicada en Souni, Limassol, Chipre.Estado: lista par…
Desarrollador
Country Rose Ltd
Dejar una solicitud
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Mostrar todo Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
de
$7,12M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Una exclusiva comunidad de villas en Agios TychonosUbicada en la prestigiosa zona de Agios Tychonos, cerca del famoso hotel Four Seasons, esta excepcional urbanización ofrece una colección de 11 villas de lujo, cada una diseñada para brindar comodidad, privacidad e impresionantes vistas al m…
Desarrollador
Livein
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Mostrar todo Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Chipre
de
$671,234
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
La casa consta de 4 dormitorios y 4 baños.Planta baja - 125m2 - Planta alta – 74m2Veranda cubierta – 25m2 - Total – 224m2Parcela - 663m2Esta es una lista de lo que está incluido en el precioSistema de calefacción de agua solar y eléctrica.Piscina 4m x 8m.1m pavimentando alrededor de la casa …
Desarrollador
Country Rose Ltd
Dejar una solicitud
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Yeroskipou, Chipre
de
$1,09M
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 189 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo con 5 villas
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Mostrar todo Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Chipre
de
$2,42M
Año de construcción 2020
Área 318 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo proyecto "Mejor resort de golf en Europa 2018", según la asociación internacional de turistas de golf "Poseidón", Se encuentra en una colina con una vista panorámica del Mediterráneo. Grandes áreas con pintorescos jardines crean una atmósfera de privacidad, a solo unos minutos' cam…
Desarrollador
Aphrodite Hills
Dejar una solicitud
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Mostrar todo Villa Sparda
Villa Sparda
Sotira, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
🌿 Descubre Sparda Villas – Elegancia mediterránea en Yeni Boğaziçi, FamagustaEntrar en un estilo de vida de comodidad, calidad y encanto con Sparda Villas – un desarrollo exclusivo de 8 villas semi-agregadas de diseño hermoso con Exchange Title Deeds, perfectamente situado en el corazón de Y…
Desarrollador
Panah Construction
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Panah Construction
Idiomas hablados
English, Türkçe
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Yeroskipou, Chipre
de
$691,470
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 172–219 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Golden Hills – Modernas villas con vistas al mar en Geroskipou, Pafos 3 o 4 dormitorios | Parcelas hasta 422 m² | Superficie construida hasta 219 m² Piscina privada | Clase energética A | Garaje | Tecnología y acabados modernos Golden Hills es un proyecto exclusivo compuesto por 20 vi…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Mostrar todo Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Peyia, Chipre
de
$661,192
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 123–254 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Infinity Villas — Villas de lujo de 3, 4 y 5 dormitorios en Pegeia, Pafos Superficie cubierta: 123 m² a 309 m² | Parcelas: 293 m² a 800 m² | Piscina privada | Garaje cubierto | Precios desde 560.000 € + IVA Infinity es un complejo exclusivo de 20 villas de lujo de diseño moderno, ubicado…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Mostrar todo Pueblo de cabañas Almond Villas
Pueblo de cabañas Almond Villas
Episkopi, Chipre
de
$570,462
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 199 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Almonds Villas – Villas modernas en el pintoresco pueblo de Episkopi, Pafos 3 dormitorios | 3 baños | Parcelas: 295–467 m² | Superficie habitable: 198,75 m² Precio: desde €495.000 + IVA | Entrega en 10–15 meses Almonds Villas es un exclusivo proyecto de 9 villas de lujo situadas en el…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Chipre
de
$842,592
Año de construcción 2026
Área 197 m²
1 objeto inmobiliario 1
Sandy Beach Villas es un exclusivo complejo cerrado en Geroskipou, Paphos, que ofrece una lujosa vida en un ambiente sereno. El desarrollo consta de seis elegantes villas, cada una con tres amplios dormitorios, dos baños, un aseo de invitados y una piscina privada. Situado a solo 300 metros …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Germasogeia, Chipre
de
$445,574
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Desarrollador
Realtika
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Realtika
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Mostrar todo Villa City Views
Villa City Views
Pafos, Chipre
de
$617,342
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 135–161 m²
9 objetos inmobiliarios 9
City Views — 12 villas modernas en Konia, Pafos: 3 dormitorios, piscina privada, hasta 175 m² construidos, parcelas de hasta 291 m², precios desde 530.000 €. El proyecto está situado a solo 4 km del centro de Pafos y a 6 km del mar, en la prestigiosa zona de Konia. Los amplios interiores,…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Mostrar todo Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pafos, Chipre
de
$748,057
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 173–181 m²
5 objetos inmobiliarios 5
The Pearl — 5 villas modernas de 3 dormitorios, piscina privada y terraza, a solo 1 km del mar y 4 km del centro comercial Kings Avenue, en la prestigiosa zona de Chloraka, Pafos. Ideal para residencia permanente, vacaciones o inversión: sistema VRF, calefacción por suelo radiante, eficie…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ayia Napa, Chipre
de
$734,480
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Napa Amaris Villas es un complejo residencial único de ocho villas de lujo situado en el corazón de la ciudad balnearia de Ayia Napa, a pocos minutos de la famosa playa de Nissi, el galardonado TripAdvisor.El proyecto se encuentra en una prestigiosa zona de la ciudad - cerca del pintoresco p…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Chipre
de
$2,52M
El primer proyecto residencial de prestigio mundial del diseñador francés Philippe Starck en Chipre.Philippe Starck es una personalidad llamativa y uno de los gurús más provocativos del diseño global, según muchos expertos y sus admiradores.Starck no se limita a un campo particular en su tra…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Mostrar todo Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Chipre
de
$702,698
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
La casa consta de 4 dormitorios y 4 baños.   Planta baja - 160m2 - Planta alta - 90m2 Porche cubierto - 15m2 - Total - 265m2 Parcela  - 750m2 La superficie total cubierta de la casa es de 265m2 y también tiene una gran terraza descubierta en el piso superior. Esta es una lista de…
Desarrollador
Country Rose Ltd
Dejar una solicitud
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Paphos District, Chipre
de
$463,583
Número de plantas 2
Situado cerca de las tumbas de los Reyes y elite Elysium Hotel, Astra 12 ofrece apartamentos de 1 & 2 dormitorios con acabados premium y vistas al mar desde el tercer piso. Un 19% de ahorro de IVA a través de la renovación de edificios hace de esta una inversión única.Beneficios clave: ubica…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir