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Dúplex en venta en Chipre

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Pafos
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Limasol
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Koinoteta Agiou Tychona
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Germasogeia
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47 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Bienvenido al pináculo del diseñador moderno que vive en el complejo boutique más buscado de…
$1,84M
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Dúplex 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 296 m²
Piso 13/16
Es el primer y único complejo en Paphos con edificios de alta altura, situado en primera lín…
$4,68M
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Dúplex 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 2/2
Esta exquisita residencia de un solo nivel captura el encanto atemporal de vivir, mezclando …
$982,388
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TekceTekce
Dúplex 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 273 m²
Piso 11/16
Es el primer y único complejo en Paphos con edificios de alta altura, situado en primera lín…
$4,56M
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Dúplex 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
BENEFICIOS DE INVERSIONES Ezousa Las suites son más que una inversión segura y segura, es un…
$1,01M
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Dúplex 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Área 202 m²
Apartamento de dos niveles con entrada privada Estos modernos apartamentos dúplex cuentan c…
$1,28M
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Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Área 262 m²
Piso 1/4
2 APARTAMENTO DE BEDROOM – Espacio lujoso Artesanado para Vida Moderna Refinada Intro Esta e…
$2,32M
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Dúplex 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
Este lujoso dúplex de 3 dormitorios se encuentra en una de las zonas costeras más exclusivas…
$2,21M
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Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Piso 2/3
Apartamentos de 2 dormitorios en Germasogeia, Limassol Este edificio boutique de tres planta…
$619,458
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Dúplex 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 288 m²
Piso 9/16
Es el primer y único complejo en Paphos con edificios de alta altura, situado en primera lín…
$4,59M
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Dúplex 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 2
Un elegante apartamento dúplex de dos niveles que ofrece 115 m2 de espacio habitable cubiert…
$380,104
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Dúplex 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Piso 24/24
Apartamento de 4 dormitorios Living & Dining El apartamento se abre a una gran sala de estar…
$7,56M
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Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 dormitorios en Germasogeia, Limassol Este edificio boutique de tres planta…
$540,742
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Dúplex 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos de 2 dormitorios – Livadia, Larnaca Las residencias de 2 dormitorios ofrecen un…
$284,560
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Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
Esta moderna torre residencial de 27 plantas es la tercera más alta de Limassol y ofrece un …
$6,37M
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Dúplex 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este amplio apartamento de 4 dormitorios ofrece una combinación excepcional de confort, como…
$679,580
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Dúplex 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 2/2
Esta exquisita residencia de un solo nivel captura el encanto atemporal de vivir, mezclando …
$1,02M
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Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Complejo residencial de lujo en el centro de Limassol, en un privilegiado y bastante barrio …
$2,95M
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Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
Esta moderna torre residencial de 27 plantas es la tercera más alta de Limassol y ofrece un …
$7,17M
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Dúplex 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/3
Apartamento de dos dormitorios – Modern Comfort en el corazón de Universal, Paphos Este eleg…
$559,448
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Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Otro nuevo proyecto de lujo con apartamentos de clase empresarial situados en la zona turíst…
$1,21M
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Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
Esta moderna torre residencial de 27 plantas es la tercera más alta de Limassol y ofrece un …
$7,17M
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Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Complejo residencial de lujo en el centro de Limassol, en un privilegiado y bastante barrio …
$2,30M
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Dúplex 3 habitaciones en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 365 m²
Una oportunidad excepcional para poseer un amplio apartamento dúplex en una de las comunidad…
$553,739
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Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Área 171 m²
Piso 2/7
Apartamento de tres dormitorios – Refined Coastal Luxury El apartamento de tres dormitorios …
$1,12M
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Dúplex 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
En venta es un amplio dúplex fuera de plano situado en la zona tranquila de Prodromos. Esta …
$4,83M
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Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Complejo residencial de lujo en el centro de Limassol, en un privilegiado y bastante barrio …
$2,30M
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Prodromos, Chipre
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Área 228 m²
En venta es un amplio dúplex fuera de plano situado en la zona tranquila de Prodromos. Esta …
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Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 dormitorios en Germasogeia, Limassol Este edificio boutique de tres planta…
$516,785
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Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
Venta es un dúplex encantador situado en la zona deseable de Potamos Germasogeias. Esta prop…
$749,009
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Jardín
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