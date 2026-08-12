Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Chipre
¿Qué documentos necesitan los extranjeros para comprar una propiedad de nueva construcción en Chipre?
Los extranjeros de los países de la UE sólo necesitan un pasaporte. Los compradores de otros países también necesitan obtener un permiso para comprar una vivienda en los nuevos edificios en Chipre. El documento es emitido por el Consejo de Ministros.
¿Qué impuestos y tarifas se deben pagar al comprar un apartamento en nuevos desarrollos en Chipre?
Los extranjeros pagan una contribución fiscal sobre el valor añadido - 19% del precio catastral de la propiedad. El impuesto puede reducirse al 5% si se pide al Ministerio de Finanzas un descuento. Las personas extranjeras también pagan el impuesto de timbre - 0.15/0 .2% del precio del apartamento.
¿Se emite un permiso de residencia por la compra de una vivienda en proyectos de obra nueva en Chipre?
Puede obtener un permiso de residencia si compra un apartamento en Chipre directamente a un desarrollador o a su propietario por un valor de al menos 300.000 euros. El documento es válido por un año, luego se puede extender.
¿Qué zonas tienen la mayor demanda entre los compradores de nuevos edificios en Chipre?
Para las vacaciones de verano, los bienes raíces del desarrollador en Chipre se compran con mayor frecuencia en Larnaca y Paphos. Los extranjeros que se mudan al país por trabajo o estudios suelen comprar propiedades en la capital, Nicosia.