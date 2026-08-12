  1. Realting.com
  2. Chipre

Obra nueva en venta en Chipre

;
Pafos
49
Larnaca
6
Peyia
11
Ayia Napa
3
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Mostrar todo Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Pafos, Chipre
de
$1,24M
Opciones de acabado Con acabado
Villa en el complejo Royal Bay Resort - Paphos Silencio ChipreEl Royal Bay Resort se encuentra en la prestigiosa zona de Tumbas de los Reyes - Kato Paphos a lo largo de la costa, justo en la famosa playa de arena Venus Beach.Precio: 1,085.000 EUR + IVALa villa se puede alquilar por 600 EUR p…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Mostrar todo Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Germasogeia, Chipre
de
$482,928
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 131 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un proyecto desarrollado por Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, es un complejo residencial compuesto por 8 apartamentos exclusivos, diseñados con elegancia, comodidad y eficiencia energética en mente.Ubicación: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)Precio: Desde 415.000 €Es…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
131.0
478,939
Desarrollador
Libro Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Mostrar todo Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaca, Chipre
de
$340,919
Opciones de acabado Con acabado
Aphrodite House Larnaca ← ChipreAphrodite House no es sólo un complejo residencial, sino una nueva filosofía de vida en la que la modernidad, comodidad y privacidad crean un espacio único para aquellos que valoran el estilo, la innovación y la calidad.El proyecto promete convertirse en la nu…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
TekceTekce
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Mostrar todo Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Konia, Chipre
de
$273,848
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 73–94 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a Konia Aura, un exclusivo desarrollo residencial situado en las tranquilas colinas de Konia Village, a pocos minutos de la ciudad de Pafos y de la costa. Diseñado con arquitectura contemporánea y estética refinada, Konia Aura ofrece amplios apartamentos de uno, dos y tres dormito…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
73.0
271,206
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
369,302
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Pafos, Chipre
de
$355,000
Área 89 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro último proyecto residencial en el pueblo de Emba combina la comodidad moderna con la tranquilidad de la vida rural. El desarrollo cuenta con 17 amplias villas y 19 elegantes apartamentos, diseñados con materiales premium y diseños reflexivos. Idealmente situado en el corazón de Emba,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.8
355,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Mostrar todo Villa City Views
Villa City Views
Pafos, Chipre
de
$617,342
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 135–161 m²
9 objetos inmobiliarios 9
City Views — 12 villas modernas en Konia, Pafos: 3 dormitorios, piscina privada, hasta 175 m² construidos, parcelas de hasta 291 m², precios desde 530.000 €. El proyecto está situado a solo 4 km del centro de Pafos y a 6 km del mar, en la prestigiosa zona de Konia. Los amplios interiores,…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Pafos, Chipre
de
$232,737
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Tipo: Moderno complejo residencial de tres edificios con piscina centralUbicación: Área universal, Paphos — uno de los barrios más deseables y tranquilos, a solo 1,7 km del mar y a 1,2 km del centro de la ciudadInfraestructura cercana:Centro de la ciudad – 1,2 kmCiudad vieja – 800 mSupermerc…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Casa adosada Konia Green
Casa adosada Konia Green
Pafos, Chipre
de
$464,171
VAT
Año de construcción 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Germasogeia, Chipre
de
$549,420
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Una nueva versión de la casa club en una zona que definitivamente disfrutará.Germasoya, LimassolLa vida en Nikolas Residences será tranquila y serena. Aquí puedes crear el estilo de vida de tus sueños sin hacer mucho esfuerzo, disfrutando de todo lo que necesitas para una vida satisfactoria.…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.3 – 105.6
510,099 – 519,331
Desarrollador
Realtika
Dejar una solicitud
Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Mostrar todo Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Limassol District, Chipre
de
$456,465
Opciones de acabado Con acabado
Olivea Residences Limassol Silencio ChipreOlivea Residences es un proyecto boutique que consta de sólo 10 apartamentos modernos situados en la animada zona de Agios Ioannis, Limassol.Precio: 399.000 EUR + IVAEste apartamento es elegible para residencia permanente en Chipre Meridional (proced…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Mostrar todo Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Chipre
de
$234,536
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 80 m²
1 objeto inmobiliario 1
Blue View Lifestyle Apartments en Kapparis es el barrio adecuado para usted y su familia, con apartamentos personalizados destacados algunos de los cuales son condominios tipo loft. La característica principal del proyecto, sin embargo, es su piscina de forma redonda con un gran par de una a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
280,439
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Mostrar todo Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kapparis, Chipre
de
$195,861
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
📍 Paralimni, Chipre TENIDO Finalización de la construcción: Julio 2027El proyecto ideal para vivir, ocio e inversión es Niero City Apartments en el corazón de Paralimni.Moderno complejo residencial a solo 7 minutos de las playas de Kapparis y Novaya Marina Paralimni, así como a 10 minutos de…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Mostrar todo Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Pafos, Chipre
de
$225,000
Área 57–139 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Akakia Residences es un desarrollo de apartamentos que combina el diseño moderno con una ubicación privilegiada, situado en el corazón de la ciudad de Paphos y cerca del mar. La filosofía moderna del edificio se refleja en las paredes exteriores de hormigón de caras justas y el uso de mármol…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0
225,000
Apartamentos 2 habitaciones
139.0
427,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Pafos, Chipre
de
$461,388
Área 93 m²
2 objetos inmobiliarios 2
TRESS es un exclusivo desarrollo residencial de tres niveles, con solo un lujoso apartamento de dos dormitorios por piso, garantizando la máxima privacidad y tranquilidad. Idealmente situado en el centro de Paphos, las residencias están a poca distancia de Kings Avenue Mall, a solo 2 minutos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
461,628 – 519,331
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial palma livadia
Complejo residencial palma livadia
Complejo residencial palma livadia
Complejo residencial palma livadia
Larnaca District, Chipre
de
$224,894
Año de construcción 2025
Área 77–110 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Palma Livadia es un moderno complejo residencial que combina diseño elegante, confort y infraestructura bien pensada, ubicado en una prestigiosa zona. El complejo está diseñado para satisfacer las necesidades de los residentes contemporáneos, ofreciendo apartamentos modernos, servicios de oc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
77.0
148,875
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
281,593
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elements
Edificio de apartamentos Elements
Edificio de apartamentos Elements
Pafos, Chipre
de
$321,349
VAT
Año de construcción 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis
Edificio de apartamentos 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis
Limasol, Chipre
de
$507,791
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Steps from beach, exclusive boutique building (4 residences only), privacy and vibrant coastal living. All amenities walking distance
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Mostrar todo Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Chipre
de
$195,118
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Yeroskipou, PaphosA partir de 165.000 € Más IVAEntrega Octubre 2026Moderno apartamento de 1 dormitorio en construcción con AC, persianas eléctricas, piscina comunitaria, aparcamiento cubierto y seguridad cerrada. Cerca de la playa, los servicios y el c…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Larnaca, Chipre
de
$1,13M
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Experimente la combinación perfecta de lujo, comodidad y diseño moderno en esta excepcional residencia de nivel dividido situada dentro de la prestigiosa nueva zona Marina de Larnaca. Con una valoración de eficiencia energética A, esta casa ofrece una vida sostenible junto con impresionantes…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ayia Napa, Chipre
de
$734,480
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Napa Amaris Villas es un complejo residencial único de ocho villas de lujo situado en el corazón de la ciudad balnearia de Ayia Napa, a pocos minutos de la famosa playa de Nissi, el galardonado TripAdvisor.El proyecto se encuentra en una prestigiosa zona de la ciudad - cerca del pintoresco p…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Mostrar todo Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Chipre
de
$290,829
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
📍 Kissonerga District (Kissonerga)Kissonerga es un acogedor pueblo costero a 8 km al norte del centro de Paphos (Chipre). Se encuentra en una colina con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y combina un ambiente tranquilo con una cómoda accesibilidad a la infraestructura urbana. La zona es…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Mostrar todo Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Pafos, Chipre
de
$255,000
Área 66–104 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a Celestia, un tranquilo retiro en el borde de Kato Paphos, donde la brisa mediterránea encuentra el encanto de la vida costera. Este desarrollo boutique ofrece 16 apartamentos cuidadosamente diseñados, combinando arquitectura contemporánea con interiores elegantes para crear un s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.5
254,997
Apartamentos 2 habitaciones
104.2
375,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Mostrar todo Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Limasol, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 62–107 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Aster Residences es un prestigioso proyecto residencial situado en el corazón vibrante de Limassol, epítomizando la vida urbana moderna a través de su diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Este desarrollo pensado comprende dos edificios residenciales distintos, cada uno adaptado a las…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
290,595
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
441,662 – 461,282
Desarrollador
Velment
Dejar una solicitud
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Mostrar todo Villa Superior
Villa Superior
Peyia, Chipre
de
$5,61M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Pafos, Chipre
de
$265,000
Área 61–86 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentando nuestro nuevo proyecto en el corazón vibrante de Paphos, ofreciendo comodidad inigualable y fácil acceso a todas las comodidades esenciales. El desarrollo cuenta con 12 apartamentos cuidadosamente diseñados: 4 amplias unidades de dos dormitorios y 8 elegantes unidades de un dormi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
265,000
Apartamentos 2 habitaciones
86.0
410,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Mostrar todo Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Pafos, Chipre
de
$258,000
Área 60 m²
1 objeto inmobiliario 1
Avalon Gardens 2 es un complejo situado en el encantador pueblo de Emba, que ofrece una combinación perfecta de confort, lujo y un entorno natural impresionante. Esta impresionante propiedad consta de un total de 12 estudios, 21 apartamentos y 15 villas, que ofrecen una amplia gama de opcion…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.1
258,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos 2 Bedroom Apartment - Tsirion
Edificio de apartamentos 2 Bedroom Apartment - Tsirion
Limasol, Chipre
de
$513,561
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Boutique building, limited collection (1-3 bed units). Custom kitchens, quality finishes, secure access, covered parking, storage, modern lift. Quiet residential area, excellent connectivity
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Chloraka, Chipre
de
$1,20M
Área 182 m²
1 objeto inmobiliario 1
Exclusiva Villa Hilltop en Chloraka representa la mezcla perfecta de estilo moderno, comodidad y tecnologías inteligentes innovadoras. Situado en una parcela de 532 m2, esta residencia de cuatro dormitorios con una superficie cubierta de 181.95 m2 ofrece un diseño abierto y lleno de luz dise…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Mostrar todo Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Pafos, Chipre
de
$392,760
VAT
Opciones de acabado Con acabado
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Mostrar todo Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralimni, Chipre
de
$195,861
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
🏡 Venta:7 apartamentos de 1 dormitorio - desde 168.000 € + IVAApartamentos de 6 dormitorios - desde 249.000 € + IVAApartamentos de 3 dormitorios – todo vendido o no listado📌 Descripción general del proyecto:Casa de 3 plantas para 16 apartamentosÁreas de 54 m2 a 107 m2Amplias terrazas y jardí…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Mostrar todo Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chipre
de
$308,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
🏙️ Acerca del proyectoLUNA GENE ofrece una elegante colección de 24 apartamentos con 1 o 2 dormitorios.El desarrollo combina la estética moderna con funcionalidad, ofreciendo diseños abiertos, ventanas grandes y materiales de alta calidad.Los residentes pueden disfrutar de una piscina comuni…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Mostrar todo Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Pafos, Chipre
de
$1,35M
Área 255 m²
1 objeto inmobiliario 1
La villa Almond Tree es un exquisito ejemplo de lujo y comodidad en el corazón de Paphos. El uso de materiales de primera calidad como piedra, hormigón de cara justa y madera en su construcción garantiza durabilidad y atractivo estético. La villa se divide en 3 niveles, con 4 dormitorios, 4 …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Pafos, Chipre
de
$523,656
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 64–100 m²
5 objetos inmobiliarios 5
TM Boutique — 5 exclusivos apartamentos de 1 dormitorio, a solo 280 m de la playa en la zona de Tumbas de los Reyes, Pafos. Superficie de 64 a 100 m². Precio desde 450 000 €. TM Boutique es un complejo boutique de primera categoría ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos. Solo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Centro de negocios Aurora A
Centro de negocios Aurora A
Centro de negocios Aurora A
Centro de negocios Aurora A
Centro de negocios Aurora A
Mostrar todo Centro de negocios Aurora A
Centro de negocios Aurora A
Pafos, Chipre
de
$3,10M
Área 670 m²
Venta de edificio comercial moderno en Paphos que consta de suelo, entresuelo, 3 plantas y jardín de techo. La propiedad tiene una superficie construida de la cual 115m2 corresponde a la planta baja, 54m2 útiles para el entresuelo, 1a planta 99m2, 2a planta 86m2, 93m2 asignado a la 3a planta…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Chipre
de
$2,52M
El primer proyecto residencial de prestigio mundial del diseñador francés Philippe Starck en Chipre.Philippe Starck es una personalidad llamativa y uno de los gurús más provocativos del diseño global, según muchos expertos y sus admiradores.Starck no se limita a un campo particular en su tra…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Centro de negocios Pafos
Centro de negocios Pafos
Centro de negocios Pafos
Centro de negocios Pafos
Centro de negocios Pafos
Centro de negocios Pafos
Konia, Chipre
de
$1,75M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 349–2 094 m²
Business Centre — un complejo de oficinas premium en Pafos. Oficinas modernas desde 315 m² hasta el edificio completo de 2 094 m². Precio desde 1 500 000 €. Business Centre es un centro empresarial de Clase A, ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos, a solo 40 minutos de Limas…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Mostrar todo Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Larnaca, Chipre
de
$283,033
Área 72–101 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Eos es un nuevo proyecto residencial de Adwan Real Estate, situado en el corazón de Larnaca en una calle tranquila justo enfrente del complejo Helios. Ofrece el equilibrio perfecto entre la vida vibrante de la ciudad y un retiro pacífico. El desarrollo consta de sólo 8 amplios apartamentos c…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Mostrar todo Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Chipre
de
$179,966
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Bosco Verde es un exclusivo complejo residencial boutique situado junto a un sereno pinar, a pocos pasos del encantador centro de Yeroskipou, Paphos. En esta ubicación única, la arquitectura exquisita se combina con un ambiente tranquilo, ofreciendo un estilo de vida definido por la eleganci…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Mostrar todo Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Chloraka, Chipre
de
$640,000
Área 355–359 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a The Pearl, donde la artesanía excepcional cumple con un diseño innovador en el corazón de Paphos, Chipre. Nuestro compromiso con la calidad y la atención al detalle son evidentes en cada aspecto de nuestros impresionantes complejos residenciales. Cada hogar está pensadamente con…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Yeroskipou, Chipre
de
$192,000
Área 53–183 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Eden Golf es un desarrollo residencial histórico en Geroskipou, a pocos minutos de Paphos. El proyecto cuenta con seis edificios modernos con 300 apartamentos elegantes, desde estudios hasta unidades de tres dormitorios. Pensadamente diseñado con líneas limpias, espaciosos diseños y balcones…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
274,000
Apartamentos 2 habitaciones
125.5
397,000
Apartamentos 3 habitaciones
182.8
480,000
Estudio
53.0
192,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Mostrar todo Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Larnaca District, Chipre
de
$387,861
Área 92–109 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Helios es un moderno complejo residencial en el corazón de Larnaca, que ofrece 11 amplios apartamentos con 2 y 3 dormitorios, terrazas cubiertas, aparcamiento y trasteros. Su ubicación única combina la tranquilidad de un barrio verde a poca distancia de Finikoudes Beach, tiendas y restaurant…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Intense Nicosia
Complejo residencial Intense Nicosia
Complejo residencial Intense Nicosia
Complejo residencial Intense Nicosia
Complejo residencial Intense Nicosia
Mostrar todo Complejo residencial Intense Nicosia
Complejo residencial Intense Nicosia
Distrito de Nicosia, Chipre
de
$320,827
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
The New Residential " Business Hub of Northern Cyprus’ Capital-...Acerca del proyecto 📍Nicosia intensa es un desarrollo de uso mixto realmente único situado en el corazón de Nicosia, la capital del norte de Chipre.Construido en una parcela de 35.000 m2, el proyecto está completo y listo para…
Agencia
SMAK Partners
Dejar una solicitud
Residencia Epoque
Residencia Epoque
Residencia Epoque
Residencia Epoque
Residencia Epoque
Mostrar todo Residencia Epoque
Residencia Epoque
Lakatameia, Chipre
de
$305,398
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
2 objetos inmobiliarios 2
Venta de 12 villas en Epoque Residences en Lakatamia, NicosiaEpoque Residences es un complejo residencial contemporáneo situado en la zona tranquila de Lakatamia, combinando un diseño elegante con comodidad diaria. El proyecto consta de espaciosas casas de 3 y 4 dormitorios que combinan arqu…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pafilia Projects - Limassol
Edificio de apartamentos Pafilia Projects - Limassol
Limasol, Chipre
de
$346,221
VAT
Top developer - Aria Residences, Aurai Residences, Vida, Vetro Suites, Amathos Residences, Aria Residences. Modern Mediterranean design, sea views
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Pafos, Chipre
de
$332,544
Área 72–411 m²
5 objetos inmobiliarios 5
La bahía de Eden es un proyecto residencial de primera calidad en Kato Paphos, mezclando curvy, arquitectura de inspiración mediterránea con excepcional comodidad y vida refinada. El desarrollo cuenta con cinco edificios con 88 residencias, desde estudios hasta amplios apartamentos y exclusi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
82.1
415,465
Apartamentos 2 habitaciones
153.7
715,523
Apartamentos 3 habitaciones
199.2
877,093
Apartamentos 4 habitaciones
411.5
1,73M
Estudio
72.0
334,680
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Pafos, Chipre
de
$265,000
Área 69–100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Germasogeia View 2 es un moderno desarrollo residencial en la zona de Germasogeia de Limassol. Este edificio de tres plantas consta de sólo 8 apartamentos elegantes: 5 habitaciones de un dormitorio y 3 unidades de dos dormitorios, cada una con una terraza cubierta. El punto culminante del át…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
265,000
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
375,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Mostrar todo Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Pafos, Chipre
de
$417,737
Área 110–120 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El Parque Lazzero es un desarrollo residencial premium situado en la animada zona turística de Kato Paphos (Universal), a pocos pasos de la costa, el puerto y el centro comercial King’s Avenue. El proyecto cuenta con 5 edificios con 56 apartamentos de lujo y una gran variedad de servicios de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Mostrar todo Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Peyia, Chipre
de
$661,192
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 123–254 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Infinity Villas — Villas de lujo de 3, 4 y 5 dormitorios en Pegeia, Pafos Superficie cubierta: 123 m² a 309 m² | Parcelas: 293 m² a 800 m² | Piscina privada | Garaje cubierto | Precios desde 560.000 € + IVA Infinity es un complejo exclusivo de 20 villas de lujo de diseño moderno, ubicado…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Kissonerga, Chipre
de
$546,909
Área 222–288 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amber Homes es un proyecto inmobiliario premium de Medousa Developers, con 10 villas modernas de 3 dormitorios en la pintoresca zona de Kissonerga, Paphos. Estas elegantes villas ofrecen impresionantes vistas al mar y comodidad excepcional con sistemas climáticos LG VRF y calefacción por sue…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Mostrar todo Villa Sparda
Villa Sparda
Sotira, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
🌿 Descubre Sparda Villas – Elegancia mediterránea en Yeni Boğaziçi, FamagustaEntrar en un estilo de vida de comodidad, calidad y encanto con Sparda Villas – un desarrollo exclusivo de 8 villas semi-agregadas de diseño hermoso con Exchange Title Deeds, perfectamente situado en el corazón de Y…
Desarrollador
Panah Construction
Dejar una solicitud
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Mostrar todo Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Konia, Chipre
de
$679,766
Área 450–570 m²
2 objetos inmobiliarios 2
KONIA PANTHEA es un prestigioso proyecto residencial que consta de solo 3 villas de lujo, ubicadas en la zona serena y lujosa de Konia, a pocos minutos del centro de la ciudad de Paphos. El diseño arquitectónico moderno se combina perfectamente con el entorno natural, ofreciendo una conexión…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Mostrar todo Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Pafos, Chipre
de
$454,999
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 61–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Ikaria Park es un nuevo desarrollo que ofrece un diseño fresco y único en Paphos. Con su arquitectura moderna, este proyecto cuenta con una selección de elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios, así como áticos de lujo. Los residentes pueden disfrutar de las comodidades de primera categor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
478,939
Apartamentos 2 habitaciones
105.0
628,968
Apartamentos 3 habitaciones
175.0
1,49M
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Mostrar todo Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Germasogeia, Chipre
de
$763,830
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 100–475 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Un prestigioso complejo residencial diseñado para la excelenciaExperimente una mezcla perfecta de lujo, comodidad y potencial de inversión con este exclusivo complejo residencial en uno de los lugares más buscados de Chipre. Diseñado para compradores exigentes, este desarrollo ofrece un esti…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
100.0
877,093 – 900,174
Apartamentos 2 habitaciones
143.0 – 175.0
1,50M – 1,73M
Apartamentos 3 habitaciones
238.0 – 348.0
2,31M – 3,92M
Apartamentos 4 habitaciones
423.0
4,39M
Apartamentos 5 habitaciones
475.0
5,19M
Desarrollador
Livein
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Mostrar todo Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Pafos, Chipre
de
$676,617
Área 266 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a EVO Homes — una colección de 12 villas de lujo en la prestigiosa zona de Konia de Paphos. Cada villa de 3 dormitorios es una mezcla de diseño atemporal e innovación sostenible, con calefacción por suelo radiante, refrigeración VRV, sistemas fotovoltaicos y acabados premium. Con …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Mostrar todo Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Limassol District, Chipre
de
$256,797
Área 96 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Fremont Park es una moderna comunidad cerrada en una prestigiosa zona de desarrollo rápido de Limassol. Situado a sólo 2 minutos de un nuevo campo de golf de 18 hoyos y junto a la Ciudad de los Sueños — Chipre sólo casino resort. Los residentes disfrutan de servicios internos, como piscina, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
312,753
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Mostrar todo Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Kissonerga, Chipre
de
$231,161
Área 71–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vista Gardens es un desarrollo premium que ofrece 14 apartamentos de lujo 1, 2 y 3 dormitorios y áticos en dos elegantes bloques. Diseñado con estética moderna y tecnología de hogar inteligente, cada residencia cuenta con amplios interiores llenos de luz natural y impresionantes vistas al ma…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.3
230,814
Apartamentos 2 habitaciones
98.5
328,910
Apartamentos 3 habitaciones
174.6
484,709
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Chipre
de
$513,294
Área 201 m²
1 objeto inmobiliario 1
MESOYI RESIDENCES 8 es un desarrollo residencial a gran escala situado a más de 35.000 m2 de paisaje rural sereno, a pocos minutos del centro de la ciudad de Paphos y los servicios clave. El proyecto cuenta con más de 80 villas modernas con 3 a 6 dormitorios, parcelas de 270 a 360 m2, y zona…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Kato Polemidion Municipality, Chipre
de
$280,649
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lake View Residence es un moderno complejo cerrado situado en el distrito central de Polemidia, Limassol. Con arquitectura elegante, diseños amplios y balcones privados, ofrece un estilo de vida urbano tranquilo a sólo 10 minutos del mar. Los residentes disfrutan de comodidades premium y exc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
312,753
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
715,523
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Pafos, Chipre
de
$453,039
Área 98 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pine Park es un desarrollo boutique de 12 apartamentos de lujo contemporáneos de 2 dormitorios, situados en las atractivas Tumbas de la zona de Reyes de Kato Paphos, a pocos minutos del mar, restaurantes y lugares culturales.Cada apartamento cuenta con amplios interiores, grandes balcones cu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
444,317 – 502,020
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Mostrar todo Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
de
$339,701
Área 77–286 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Imperio Skyline es una exclusiva comunidad cerrada enclavada en las colinas de Agios Athanasios, Limassol. Este desarrollo sostenible ofrece villas de 3 dormitorios y apartamentos modernos, combinando un diseño elegante con comodidad y características ecológicas. A solo 3 km del centro de la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
77.0
333,526
Apartamentos 2 habitaciones
193.0
571,264
Villa
286.0
937,104
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
Mostrar todo Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
Paphos District, Chipre
de
$221,400
Área 59–254 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Ciudad Vistas es una colección boutique de 12 lujosas villas de 3 dormitorios con piscinas privadas, situadas en las tranquilas colinas de Konia, Paphos. Diseñado con arquitectura moderna y acabados premium, cada villa disfruta de vistas panorámicas al mar y excepcional privacidad. Situado a…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Parekklisia, Chipre
de
$4,20M
Área 76–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Capri House es una exclusiva residencia frente a la playa que ofrece vistas panorámicas al mar y un estilo de vida de prestigio a pocos pasos de los mejores resorts de 5 estrellas de Limassol. Situado en un barrio codiciado, este desarrollo boutique cuenta con un diseño elegante, comodidades…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.8
312,753
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
715,523
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Pafos, Chipre
de
$986,217
Área 410–455 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ORION VILLAS es un exclusivo desarrollo residencial compuesto por 10 villas (4 bungalows y 6 casas de dos plantas), situado en el prestigioso pueblo de Tala, a solo 4 minutos del centro de la ciudad de Paphos, la playa y el campo de golf. Cada villa cuenta con 3 a 4 dormitorios y se encuentr…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Mostrar todo Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Kissonerga, Chipre
de
$1,04M
Área 268–324 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MITO Seaview — Complejo residencial moderno con vistas al mar impresionantes, PaphosMITO Seaview es un desarrollo elegante de apartamentos contemporáneos, casas adosadas y villas, situado en una ubicación elevada que ofrece vistas al mar sin obstáculos. Diseñado con arquitectura minimalista …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Centro de negocios Zafirion
Centro de negocios Zafirion
Centro de negocios Zafirion
Centro de negocios Zafirion
Centro de negocios Zafirion
Mostrar todo Centro de negocios Zafirion
Centro de negocios Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
de
$11,30M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Una prestigiosa dirección de negocios en el corazón de LimassolZafirion ofrece una mezcla perfecta de diseño moderno del espacio de trabajo, ubicación privilegiada y servicios de alta gama, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas que buscan una prestigiosa sede corporativa o of…
Desarrollador
Livein
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Mostrar todo Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Yeroskipou, Chipre
de
$746,999
Área 202–334 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Baia es un exclusivo desarrollo frente a la playa situado a orillas de la playa de Geroskipou en Paphos, que ofrece 17 villas contemporáneas con acceso directo al mar. Cada residencia cuenta con arquitectura mediterránea moderna, piscina privada, jardines ajardinados, amplias terrazas y acab…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Mostrar todo Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Kissonerga, Chipre
de
$456,844
Área 100 m²
1 objeto inmobiliario 1
Inspirada en arquitectura contemporánea y acabados de primera calidad, AQUARIUS ofrece una mezcla refinada de elegancia y confort. Amplias interiores, aislamiento térmico y sonido avanzado, ventanas de suelo a techo y elementos de diseño elegante crean un ambiente de vida sereno y sofisticad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
461,628
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Kapparis, Chipre
de
$273,049
Área 68–117 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amaya Residences es una elegante comunidad cerrada en Kapparis–Paralimni, que ofrece apartamentos de 1 y 2 dormitorios con acabados de alta gama y piscina comunitaria. Situado a sólo 1,2 km de las playas de Ayia Triada y Malama, y cerca de la nueva Marina Paralimni, combina encanto costero c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.7
271,206
Apartamentos 2 habitaciones
117.0
351,991
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Mostrar todo Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pafos, Chipre
de
$748,057
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 173–181 m²
5 objetos inmobiliarios 5
The Pearl — 5 villas modernas de 3 dormitorios, piscina privada y terraza, a solo 1 km del mar y 4 km del centro comercial Kings Avenue, en la prestigiosa zona de Chloraka, Pafos. Ideal para residencia permanente, vacaciones o inversión: sistema VRF, calefacción por suelo radiante, eficie…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Yeroskipou, Chipre
de
$595,288
Área 200–245 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MARE es un exclusivo proyecto residencial con 37 villas de tres habitaciones separadas y semiconjuntas, ubicadas a solo 200 metros de la impresionante costa de Kato Paphos. Cada villa ofrece una mezcla refinada de diseño contemporáneo, eficiencia energética (clase A), y comodidad diaria, inc…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Mostrar todo Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Kissonerga, Chipre
de
$666,553
Área 412 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia III - Complejo Residencial en Páfos con Fuerte Potencial de InversiónOlivia III está idealmente situado a sólo 900 metros del mar, cerca del centro de la ciudad, y rodeado de hoteles de lujo y servicios esenciales. El proyecto cuenta con un diseño arquitectónico atemporal, acabados y …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Almond Villas
Complejo residencial Almond Villas
Complejo residencial Almond Villas
Complejo residencial Almond Villas
Complejo residencial Almond Villas
Episkopi, Chipre
de
$564,000
Área 199–369 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Almond Villas es una colección exclusiva de 9 villas de lujo situadas entre almendros y olivos en las colinas pintorescas de Episkopi, Paphos. Diseñado con espaciosos interiores llenos de luz, cada villa cuenta con control climático VRV, calefacción por suelo radiante y ventanas de suelo a t…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Mostrar todo Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Agios Tychonas, Chipre
de
$768,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 143 m²
2 objetos inmobiliarios 2
🌳 Evergreen 2 — Apartamentos modernos con vistas panorámicas en Agios Tychonas, Limassol 1–3 dormitorios | Superficie: 68–130 m² | Amplias terrazas | Clase energética A | Sistema VRF | Suelo radiante 🏡 Evergreen 2 es un proyecto moderno con arquitectura energéticamente eficiente en la pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
143.0
769,764 – 1,15M
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Mostrar todo Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Chipre
de
$272,344
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 148–203 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Anglisides Gardens es una colección boutique de ocho casas contemporáneas de 3 dormitorios, 3 baños en el tranquilo pueblo de Anglisides, justo al lado de Larnaca. Diseñado para la vida moderna, cada villa cuenta con materiales de alta calidad, diseños inteligentes, terrazas generosas y parc…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Yeroskipou, Chipre
de
$1,09M
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 189 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo con 5 villas
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Mostrar todo Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Kouklia, Chipre
de
$582,022
Año de construcción 2023
Área 129–364 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Villas de élite A pesar de la ubicación en el corazón del complejo, las villas de élite del complejo Dionysa Garden están diseñadas para crear la máxima comodidad y privacidad. El complejo se erigirá rodeado de campos de golf y permitirá a los propietarios disfrutar plenamente de las bellez…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,02M
Desarrollador
Aphrodite Hills
Dejar una solicitud
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Mostrar todo Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Peyia, Chipre
de
$781,476
Área 278 m²
1 objeto inmobiliario 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsA solo 500 metros de la famosa playa de Coral Bay, estas villas ofrecen la mezcla perfecta de privacidad, belleza natural y comodidad superior. A poca distancia de restaurantes, tiendas, un club de yates y resorts de lujo, l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
278.2
784,767
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Larnaca, Chipre
de
$605,936
Área 67–191 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Bienvenido a un desarrollo costero visionario que redefine el futuro de Larnaka, una comunidad costera sostenible del siglo XXI que transforma 300.000 m2 de tierras industriales antiguas en un destino de estilo de vida vibrante. El proyecto cuenta con residencias de lujo de estudios a aparta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
89.5
750,145
Apartamentos 2 habitaciones
161.2
1,50M
Apartamento
190.5
2,03M
Estudio
67.0
600,116
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Mostrar todo Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Larnaca District, Chipre
de
$303,333
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Un impresionante complejo residencial que contribuirá al desarrollo de Livadia Area en una de las zonas residenciales más deseadas de Larnaka.Está perfectamente situado en un tranquilo barrio residencial, rodeado de casas y villas y justo al lado de un hermoso parque. Mientras Aqua está a só…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Pano Polemidia, Chipre
de
$233,350
Área 50–113 m²
4 objetos inmobiliarios 4
ADIGER es un proyecto residencial moderno en el corazón de Limassol, diseñado para aquellos que aprecian estilo, comodidad y calidad de vida. Con arquitectura elegante, diseños reflexivos, acabados de alta gama y ventanas panorámicas, ofrece una sensación de espacio y luz. Equilibrando perfe…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 69.0
207,732 – 236,584
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 112.7
305,828 – 357,762
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Mostrar todo Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Strovolos, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2019
Número de plantas 34
1 objeto inmobiliario 1
360 Nicosia: el edificio más alto de Nicosia. Una nueva generación de vida Un concepto mejorado de estilo de vida, 360 Nicosia, toda una nueva generación de vida es gobernar en la capital de la isla. 360 Nicosia se caracteriza por los pilares de elegancia, sofisticación, singularidad y luj…
Desarrollador
Cyfield Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Yeroskipou, Chipre
de
$718,269
Área 185 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas Azure Vista — Vivir con Vistas al Mar Panorámico en Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas es un proyecto residencial moderno situado en la zona elevada de Yeroskipou-Ayia Marinouda, a sólo 5 minutos de las playas de arena de Paphos y el centro de la ciudad. Cada villa de tres dormitori…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
185.0
721,293
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Mostrar todo Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$797,653
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Vision Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para vivir cómodamente o vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su exc…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Yeroskipou, Chipre
de
$691,470
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 172–219 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Golden Hills – Modernas villas con vistas al mar en Geroskipou, Pafos 3 o 4 dormitorios | Parcelas hasta 422 m² | Superficie construida hasta 219 m² Piscina privada | Clase energética A | Garaje | Tecnología y acabados modernos Golden Hills es un proyecto exclusivo compuesto por 20 vi…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Mostrar todo Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Pafos, Chipre
de
$409,280
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 81–282 m²
5 objetos inmobiliarios 5
impresionantes vistas al mar sin obstáculoscomplejo residencial cerrado priorizando la seguridad y comodidadciudad dinámica que combina rico patrimonio históricosituado frente al mar de Kato Paphos- 5 minutos a pie de playas prístinasconvenientemente ubicado barrio con fácil acceso a infraes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Apartamentos 3 habitaciones
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08M
Apartamento
110.6
484,709
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Pafos, Chipre
de
$605,496
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido al Parque Universal III, donde el lujo y la sofisticación se encuentran en perfecta armonía en el tranquilo barrio Universal de Paphos. Este excepcional desarrollo ofrece una selección de apartamentos y áticos meticulosamente elaborados, cada uno diseñado para cumplir con los más …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
611,657
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Pafos, Chipre
de
$488,423
Área 96–150 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencias del centro — Modern Living in the Heart of Kato PaphosEl Downtown Residences, situado en el centro de Kato Paphos, ofrece apartamentos elegantes de 2 y 3 dormitorios a solo 5 minutos a pie de la playa, el puerto y la zona turística, y a sólo 10 minutos del centro comercial Kings …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
96.0
490,480
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
571,264
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Mostrar todo Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Kissonerga, Chipre
de
$471,184
Área 372 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia IV — Complejo residencial moderno en Paphos, cerca del mar y todas las comodidadesOlivia IV es un complejo residencial contemporáneo situado a solo 900 metros del mar, en una zona privilegiada de Paphos. Rodeado de hoteles de lujo, tiendas, escuelas y toda la infraestructura esencial,…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Mostrar todo Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Yeroskipou, Chipre
de
$218,306
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 53–156 m²
16 objetos inmobiliarios 16
🏡 Cypress Park es un complejo exclusivo con 104 apartamentos de 50 a 122 m², que ofrecen de 1 a 3 dormitorios, en la pintoresca zona costera de Geroskipou, Pafos. Con un diseño moderno, construcción eficiente (Clase A) y servicios premium, es la elección perfecta para residencia permanente, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Apartamentos 2 habitaciones
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Apartamentos 3 habitaciones
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Mostrar todo Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Pafos, Chipre
de
$277,393
Área 75–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Horizon es un complejo residencial de diseño que ofrece sólo 10 apartamentos exclusivos — 1, 2 y 3 dormitorios— distribuidos en tres plantas. Con diseños modernos de planta abierta, características de hogar inteligente y acabados de alta gama, cada apartamento combina luz natural con un dise…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
276,977
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
357,762
Apartamentos 3 habitaciones
175.0
473,168
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Mostrar todo Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Peyia, Chipre
de
$2,59M
Área 3 000 m²
1 objeto inmobiliario 1
Jewel of the Seacaves — Villas de lujo en una de las zonas costeras más prestigiosas de PaphosJewel of the Seacaves se encuentra en la impresionante zona de Cuevas de Mar, a solo 4 minutos a pie del mar y a 5 minutos en coche de la bahía de Coral, tiendas locales y el centro de Peyia. Cada v…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Pafos, Chipre
de
$456,370
Área 120–160 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Infinity es un desarrollo innovador situado en el mismo centro de Paphos, cerca del Ayuntamiento, parque municipal, escuelas y todos los servicios esenciales de la ciudad. Inspirada en la forma de un dragón chino, la arquitectura destaca con su diseño futurista. El complejo cuenta con una pi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Mostrar todo Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Pafos, Chipre
de
$404,531
Área 118–206 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Harmony es un moderno desarrollo boutique que ofrece apartamentos de 1, 2, y 3 dormitorios con un diseño llamativo y diseños de planta abierta que maximizan el espacio y la luz natural. Situado a solo 700 metros de la playa y a poca distancia de las Tumbas de los Reyes, AUB University, y tod…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
117.6
403,924
Apartamentos 3 habitaciones
206.3
646,278
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Mostrar todo Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Chipre
de
$774,971
Área 300 m²
1 objeto inmobiliario 1
Elysian Homes II - Villas modernas en el Yeroskipou Area, PaphosElysian Homes II es un nuevo proyecto residencial con villas contemporáneas con 3, 4, 5 y 6 dormitorios, situado en la prestigiosa zona de Yeroskipou-Ayia Marinouda cerca del campo de golf Elea. A solo 5 minutos de playas de are…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
Mostrar todo Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
Kiti, Chipre
de
$831,634
Área 1 088 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nirvana Residences es una colección de villas elegantes y contemporáneas situadas en una de las zonas más deseadas de Paphos, Chipre. El proyecto cuenta con diseños cuidadosamente diseñados, acabados de alta calidad y una mezcla perfecta de vida interior y exterior. Cada amplia villa ofrece …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Pafos, Chipre
de
$321,784
Área 107–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Situado a pocos minutos de la playa y el casco antiguo, este elegante apartamento de dos dormitorios ofrece la mezcla perfecta de encanto costero y comodidad urbana. Parte de un edificio boutique con sólo seis residencias, cuenta con salón de planta abierta, balcones con vista al mar, acabad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
107.0
323,139
Apartamentos 2 habitaciones
108.0
432,776 – 467,398
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Mostrar todo Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Famagusta District, Chipre
de
$129,340
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Northern Park es un nuevo complejo residencial de clase empresarial situado en la parte central de Famagusta, rodeado de toda la infraestructura necesaria, a poca distancia de restaurantes, cafeterías, centros comerciales y de ocio, cines y terrenos deportivos, no lejos de la Universidad Est…
Agencia
SMAK Partners
Dejar una solicitud
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Mostrar todo Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Yeroskipou, Chipre
de
$216,485
Área 53–154 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Cypress Park Retirement Village es la primera comunidad independiente de 5 estrellas de Chipre, que ofrece una comodidad excepcional, seguridad y cuidado en un entorno cerrado. Con cámaras CCTV 24/7, seguridad de patrullas y botones de pánico en cada habitación, los residentes gozan de total…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.5
415,465
Apartamentos 3 habitaciones
154.0
530,872
Estudio
53.0
219,273
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
Mostrar todo Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
Famagusta District, Chipre
de
$189,106
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
AURALUXEste proyecto se encuentra en Yeni Boğaziçi y cubre una superficie de 18,988.03 m2 y cuenta con 100 unidades modernas con una gama de instalaciones fantásticas.NUESTRO SERVICIOS DE COMPANÍAProporcionamos apoyo a los clientes antes y después del proceso de ventas.Administración de bien…
Agencia
SMAK Partners
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Yeroskipou, Chipre
de
$442,453
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apollo Court — Residencias contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou, PaphosApollo Court es un desarrollo elegante de sólo cuatro modernas casas semi-conjuntas, cada una con tres dormitorios, situados en la prestigiosa zona Koloni de Geroskipou, cerca del campo de golf Elea. Estas amplia…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
444,317
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
En el mapa
1 2

Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Chipre

¿Qué documentos necesitan los extranjeros para comprar una propiedad de nueva construcción en Chipre?

Los extranjeros de los países de la UE sólo necesitan un pasaporte. Los compradores de otros países también necesitan obtener un permiso para comprar una vivienda en los nuevos edificios en Chipre. El documento es emitido por el Consejo de Ministros.

¿Qué impuestos y tarifas se deben pagar al comprar un apartamento en nuevos desarrollos en Chipre?

Los extranjeros pagan una contribución fiscal sobre el valor añadido - 19% del precio catastral de la propiedad. El impuesto puede reducirse al 5% si se pide al Ministerio de Finanzas un descuento. Las personas extranjeras también pagan el impuesto de timbre - 0.15/0 .2% del precio del apartamento.

¿Se emite un permiso de residencia por la compra de una vivienda en proyectos de obra nueva en Chipre?

Puede obtener un permiso de residencia si compra un apartamento en Chipre directamente a un desarrollador o a su propietario por un valor de al menos 300.000 euros. El documento es válido por un año, luego se puede extender.

¿Qué zonas tienen la mayor demanda entre los compradores de nuevos edificios en Chipre?

Para las vacaciones de verano, los bienes raíces del desarrollador en Chipre se compran con mayor frecuencia en Larnaca y Paphos. Los extranjeros que se mudan al país por trabajo o estudios suelen comprar propiedades en la capital, Nicosia.
Realting.com
Ir