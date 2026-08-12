Estudios en venta en Chipre

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Estudio en Limassol District, Chipre
Estudio
Limassol District, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/7
Modern Studio Apartment en Mesa Geitonia, Limassol Este apartamento estudio de diseño inteli…
$299,363
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Estudio 1 habitacion en Asomatos Municipality, Chipre
Estudio 1 habitacion
Asomatos Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Área 47 m²
Ubicado dentro de esta encantadora comunidad espera una zona de piscina comunitaria serena, …
$186,064
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Estudio 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Estudio 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 1
Moderno apartamento en Agios Athanasios, Limassol Experiencia refinada vida contemporánea e…
$321,082
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Estudio 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Estudio 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2
Studio Apartment. Los residentes pueden elegir entre estudios elegantes, apartamentos de 1 &…
$229,233
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Estudio en Ypsonas Municipality, Chipre
Estudio
Ypsonas Municipality, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 3
Studio-Apartments – Ypsonas, Limassol Estos modernos apartamentos de 1 dormitorio son una e…
$171,385
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Estudio en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Área 79 m²
Piso 79
Disfruta de todas las ventajas de vivir bien en nuestro complejo de apartamentos premium sit…
$568,734
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Estudio en Pafos, Chipre
Estudio
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 3
Venta: apartamento estudio en construcción en el corazón de Kato Paphos. El área interna es …
$308,916
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Estudio en Pafos, Chipre
Estudio
Pafos, Chipre
Área 71 m²
Piso 71
El proyecto se encuentra en la zona de Kato Paphos, un animado complejo turístico en la bahí…
$410,548
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Estudio 1 habitacion en Germasogeia, Chipre
Estudio 1 habitacion
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 3/3
Studio Apartments Los apartamentos del estudio están diseñados inteligentemente para maximiz…
$213,033
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Estudio en Yeri, Chipre
Estudio
Yeri, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$154,080
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Estudio en Limasol, Chipre
Estudio
Limasol, Chipre
Área 42 m²
Estilizado nuevo desarrollo situado en el vibrante barrio de Agia Zoni, Limassol. Este exclu…
$228,078
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Estudio en Yeri, Chipre
Estudio
Yeri, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$154,080
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Estudio en Limasol, Chipre
Estudio
Limasol, Chipre
Área 48 m²
Este nuevo apartamento moderno en Zakaki, Limassol, que ofrece una combinación perfecta de l…
$295,438
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Estudio en Larnaca, Chipre
Estudio
Larnaca, Chipre
Área 44 m²
Un apartamento elegante en un nuevo desarrollo residencial, diseñado con comodidad y comodid…
$243,046
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Estudio en Aradippou, Chipre
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Aradippou, Chipre
Este elegante apartamento estudio está diseñado para maximizar el espacio y la comodidad, po…
$165,446
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Estudio en Pafos, Chipre
Estudio
Pafos, Chipre
Área 74 m²
Piso 74
El proyecto se encuentra en la zona de Kato Paphos, un animado complejo turístico en la bahí…
$433,357
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Estudio en Larnaca, Chipre
Estudio
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 3
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 69 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
$246,686
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Estudio 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Estudio 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
For sale: Modern studio in Atrium, Paphos — designed for comfort, security, and smart living…
$280,042
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Estudio en Ypsonas Municipality, Chipre
Estudio
Ypsonas Municipality, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4
Studio-Apartments – Ypsonas, Limassol Estos modernos apartamentos de 1 dormitorio son una e…
$177,098
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Estudio en Lakatameia, Chipre
Estudio
Lakatameia, Chipre
Área 44 m²
El proyecto consta de 2 bloques de apartamentos de estudio, 1 dormitorio y 2 dormitorios y u…
$218,624
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Estudio 1 habitacion en Limasol, Chipre
Estudio 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
APARTAMENTO DE ESTUDIO – Lujo compacto refinado en el Vibrant Center de Limassol Intro Este …
$418,129
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Estudio 1 habitacion en Limasol, Chipre
Estudio 1 habitacion
Limasol, Chipre
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Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Experiencia Elegancia urbana en Zakaki, Limassol Bienvenido al proyecto, su nueva casa de l…
$229,163
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Estudio en Larnaca, Chipre
Estudio
Larnaca, Chipre
Área 44 m²
Un apartamento elegante en un nuevo desarrollo residencial, diseñado con comodidad y comodid…
$231,417
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Estudio en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/4
Venta es un estudio moderno, que está en construcción, en la popular zona de Potamos Germaso…
$542,060
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Estudio 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Estudio 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1
Este moderno apartamento estudio ofrece una refinada mezcla de practicidad y vida urbana con…
$199,362
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Estudio en Agios Tychonas, Chipre
Estudio
Agios Tychonas, Chipre
Área 51 m²
Nueva y pacífica comunidad cerrada en Limassol, creada para aquellos que valoran la serenida…
$366,344
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Estudio 1 habitacion en Larnaca District, Chipre
Estudio 1 habitacion
Larnaca District, Chipre
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Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2
Este apartamento estudio contemporáneo ofrece una mezcla refinada de confort y vida costera …
$685,266
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Estudio en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 4
Studio Apartment Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento estudio con 1 baño …
$282,005
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Estudio 1 habitacion en Limasol, Chipre
Estudio 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El apartamento estudio está pensado para ofrecer funcionalidad y comodidad modernas en un di…
$199,803
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Estudio 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Estudio 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/2
Apartamento de 1 dormitorio – Geroskipou, Paphos Situado en uno de los suburbios más deseabl…
$216,929
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