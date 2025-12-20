  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Koinoteta Parekklesias, Chipre

Pafos
41
Larnaca
5
Peyia
9
Ayia Napa
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Parekklisia, Chipre
de
$4,20M
Área 76–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Capri House es una exclusiva residencia frente a la playa que ofrece vistas panorámicas al mar y un estilo de vida de prestigio a pocos pasos de los mejores resorts de 5 estrellas de Limassol. Situado en un barrio codiciado, este desarrollo boutique cuenta con un diseño elegante, comodidades…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.8
317,409
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
726,175
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir