Complejo residencial EOS

Eos es un nuevo proyecto residencial de Adwan Real Estate, situado en el corazón de Larnaca en una calle tranquila justo enfrente del complejo Helios. Ofrece el equilibrio perfecto entre la vida vibrante de la ciudad y un retiro pacífico. El desarrollo consta de sólo 8 amplios apartamentos con 1 o 2 dormitorios, terrazas cubiertas, aparcamiento y trasteros. A poca distancia a pie están Finikoudes Beach, Ermou Street con sus mejores tiendas y restaurantes, escuelas y lugares de interés. Inspirada por la diosa griega del amanecer, Eos encarna luz, serenidad y belleza mediterránea. La finalización está programada para Diciembre 2027.