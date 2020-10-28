  1. Realting.com
Complejo residencial EOS

Larnaca, Chipre
$283,033
7
ID: 27410
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Larnaca District
  • Ciudad
    Larnaca

Sobre el complejo

Eos es un nuevo proyecto residencial de Adwan Real Estate, situado en el corazón de Larnaca en una calle tranquila justo enfrente del complejo Helios. Ofrece el equilibrio perfecto entre la vida vibrante de la ciudad y un retiro pacífico. El desarrollo consta de sólo 8 amplios apartamentos con 1 o 2 dormitorios, terrazas cubiertas, aparcamiento y trasteros. A poca distancia a pie están Finikoudes Beach, Ermou Street con sus mejores tiendas y restaurantes, escuelas y lugares de interés. Inspirada por la diosa griega del amanecer, Eos encarna luz, serenidad y belleza mediterránea. La finalización está programada para Diciembre 2027.

Propiedades en este complejo
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 72.0 – 101.0
Precio por m², USD 3,931 – 3,990
Precio del apartamento, USD 283,033 – 403,002

Localización en el mapa

Larnaca, Chipre

