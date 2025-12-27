  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Aradippou
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Aradippou, Chipre

Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Aradippou, Chipre
de
$164,541
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 80–208 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Oak Residence es un nuevo desarrollo exclusivo en una de las zonas residenciales más buscadas de Larnaca, Aradippou, justo detrás de Lidl y adyacente a un hermoso jardín público. El proyecto consta de 8 apartamentos modernos: seis amplias unidades de dos dormitorios y dos apartamentos de una…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
79.7
170,716
Apartamentos 2 habitaciones
128.4 – 207.9
217,810 – 288,451
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
