  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Koinoteta Kissonergas, Chipre

Pafos
40
Larnaca
5
Peyia
9
Ayia Napa
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Kissonerga, Chipre
de
$546,909
Área 222–288 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amber Homes es un proyecto inmobiliario premium de Medousa Developers, con 10 villas modernas de 3 dormitorios en la pintoresca zona de Kissonerga, Paphos. Estas elegantes villas ofrecen impresionantes vistas al mar y comodidad excepcional con sistemas climáticos LG VRF y calefacción por sue…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Mostrar todo Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Kissonerga, Chipre
de
$666,553
Área 412 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia III - Complejo Residencial en Páfos con Fuerte Potencial de InversiónOlivia III está idealmente situado a sólo 900 metros del mar, cerca del centro de la ciudad, y rodeado de hoteles de lujo y servicios esenciales. El proyecto cuenta con un diseño arquitectónico atemporal, acabados y …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Mostrar todo Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Kissonerga, Chipre
de
$471,184
Área 372 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia IV — Complejo residencial moderno en Paphos, cerca del mar y todas las comodidadesOlivia IV es un complejo residencial contemporáneo situado a solo 900 metros del mar, en una zona privilegiada de Paphos. Rodeado de hoteles de lujo, tiendas, escuelas y toda la infraestructura esencial,…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Mostrar todo Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Kissonerga, Chipre
de
$1,04M
Área 268–324 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MITO Seaview — Complejo residencial moderno con vistas al mar impresionantes, PaphosMITO Seaview es un desarrollo elegante de apartamentos contemporáneos, casas adosadas y villas, situado en una ubicación elevada que ofrece vistas al mar sin obstáculos. Diseñado con arquitectura minimalista …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Kissonerga, Chipre
de
$1,44M
Área 240–245 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Sunset Breeze — Vida costera contemporánea en ChipreSunset Breeze es un moderno desarrollo residencial situado en una de las zonas costeras más buscadas de Chipre. Con arquitectura elegante, amplios diseños, terrazas privadas y vistas panorámicas al mar, ofrece una combinación perfecta de co…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Mostrar todo Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Chipre
de
$290,829
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
📍 Kissonerga District (Kissonerga)Kissonerga es un acogedor pueblo costero a 8 km al norte del centro de Paphos (Chipre). Se encuentra en una colina con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y combina un ambiente tranquilo con una cómoda accesibilidad a la infraestructura urbana. La zona es…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Mostrar todo Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Kissonerga, Chipre
de
$231,161
Área 71–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vista Gardens es un desarrollo premium que ofrece 14 apartamentos de lujo 1, 2 y 3 dormitorios y áticos en dos elegantes bloques. Diseñado con estética moderna y tecnología de hogar inteligente, cada residencia cuenta con amplios interiores llenos de luz natural y impresionantes vistas al ma…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.3
237,075
Apartamentos 2 habitaciones
98.5
337,831
Apartamentos 3 habitaciones
174.6
497,857
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Kissonerga, Chipre
de
$501,062
Área 137–208 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lyra Villas es una colección exclusiva de 12 elegantes casas de 3 dormitorios, 3 baños en el encantador pueblo de Kissonerga, a solo 400 metros de la playa. Cada villa cuenta con piscina privada, unidades A/C split, productos blancos, zona BBQ, sistema solar 5kW, sistema de alarma y provisio…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Mostrar todo Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Kissonerga, Chipre
de
$456,844
Área 100 m²
1 objeto inmobiliario 1
Inspirada en arquitectura contemporánea y acabados de primera calidad, AQUARIUS ofrece una mezcla refinada de elegancia y confort. Amplias interiores, aislamiento térmico y sonido avanzado, ventanas de suelo a techo y elementos de diseño elegante crean un ambiente de vida sereno y sofisticad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
474,149
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir