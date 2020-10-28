Complejo residencial Hilltop Villa

Exclusiva Villa Hilltop en Chloraka representa la mezcla perfecta de estilo moderno, comodidad y tecnologías inteligentes innovadoras. Situado en una parcela de 532 m2, esta residencia de cuatro dormitorios con una superficie cubierta de 181.95 m2 ofrece un diseño abierto y lleno de luz diseñado para la vida contemporánea. La villa cuenta con tres cuartos de baño y un aseo de invitados, mientras que acabados premium, incluyendo hormigón decorativo, paredes de piedra y acentos de madera, añadir elegancia y carácter. Equipado con un sistema Smart Home de última generación, proporciona mayor comodidad y seguridad a su alcance. En el exterior, los residentes pueden disfrutar de una piscina privada, una zona de barbacoa dedicada para reuniones al aire libre y plaza de aparcamiento para dos vehículos. Más que una casa, esta villa es una declaración de elegancia refinada y un estilo de vida moderno.