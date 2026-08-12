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Casas en Venta en Chipre

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Pafos
386
Larnaca
70
Peyia
519
Ayia Napa
109
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6 213 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
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Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 570 m²
Situato nell’esclusiva zona collinare di Agios Tychonas, questo complesso di ville di lusso …
$4,73M
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John Taylor Cyprus
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Casa 4 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Premium Premium
Casa 4 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 217 m²
Scoprite un nuovo modo di vivere sulle colline di Souni, a soli 25 minuti da Limassol. Situa…
$807,082
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John Taylor Cyprus
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Casa 6 habitaciones en Limasol, Chipre
TOP TOP
Casa 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 366 m²
Villa de 6 dormitorios en Agios Tychonas Esta villa de seis dormitorios es una declaración d…
$1,94M
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Villa 4 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios totalmente reformada en un complejo frente al mar con acceso privado a…
$376,600
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Vendedor particular
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 550 m²
7+1 BEDROOM DETACHED VILLA TEN 550 m2 TENIDO APARTAMENTO INDEPENDIEN 1-BEDROOM TEN ANTE LARG…
$1,37M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 319 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,25M
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta villa se encuentra en Agios Tychonas, Limassol. Se compone de 5 dormitorios en los que …
$2,66M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,29M
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Casa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Área 450 m²
Número de plantas 4
Un’occasione unica per acquistare una residenza privata fronte mare che offre spazi eccezion…
$2,66M
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John Taylor Cyprus
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Villa de 4 dormitorios en cuevas de mar Descubra la vida costera contemporánea, una exclusi…
$1,42M
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Villa en Souni Zanatzia, Chipre
Villa
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Una villa de lujo de cinco dormitorios ofrece fuera de plano en la zona de ladera de Souni, …
$2,53M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 425 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$4,34M
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Bungalow moderno de 3 dormitorios con vistas al mar en el bajo Chloraka Situado en la zona m…
$624,105
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Casa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Casa de piedra tradicional con 663 m2 de parcela y potencial de desarrollo en Germasogeia, L…
$1,71M
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Casa 3 habitaciones en Fasoula Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Una villa independiente de lujo de 3 dormitorios en un desarrollo exclusivo de la ladera en …
$616,279
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Villa en Souni Zanatzia, Chipre
Villa
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Una elegante villa de siete dormitorios con oficina privada, casa de huéspedes independiente…
$1,10M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$4,19M
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Casa 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y buscadas de Limassol, Potamos G…
$1,01M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 555 m²
Esta nueva villa de cuatro dormitorios (más oficina) es un desarrollo fuera de plano en la z…
$2,43M
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Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 111 m²
Escapar de los rápidos ritmos de la ciudad y disfrutar de un tranquilo estilo de vida medite…
$578,467
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una moderna villa independiente de tres dormitorios actualmente en construcción en Germasoge…
$1,27M
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Casa 6 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 6 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Presentamos esta preciosa casa unifamiliar de 6 dormitorios en la zona turística de Pyrgos, …
$1,06M
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Casa 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Una espaciosa vivienda unifamiliar en la codiciada zona de Petrou Kai Pavlou (Tsirio) de Lim…
$1,38M
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Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 111 m²
Dentro del paisaje natural de la campiña de Limassol, esta casa tradicional ofrece un estilo…
$586,549
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Casa 6 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 6 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Hermosa villa en una colina, con una gran zona con vistas al mar. House Planta baja 271 me…
$3,24M
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Una villa de seis dormitorios de lujo de aproximadamente 400 m2 situada en una parcela de 4.…
$1,56M
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Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Casa de 4 dormitorios en venta en Tsireio, Limassol. Situado en la zona de Tsireio muy codic…
$1,37M
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Villa en Kalo Chorio Lemesou, Chipre
Villa
Kalo Chorio Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Amplia Villa de lujo con Montaña Panoramica Vistas Ubicado en el tranquilo pueblo de Kalo Ch…
$1,03M
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Villa en Mouttagiaka, Chipre
Villa
Mouttagiaka, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 818 m²
Planta baja : 3 parking cubierto, puerta eléctrica, piscina, 2 zonas de estar, barbacoa, hor…
$4,03M
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Tipos de propiedades en Chipre

villas
casas de campo
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
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