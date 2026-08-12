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Pisos de obra nueva en Limassol Municipality, Chipre

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Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
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Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
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Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Limassol District, Chipre
de
$456,465
Opciones de acabado Con acabado
Olivea Residences Limassol Silencio ChipreOlivea Residences es un proyecto boutique que consta de sólo 10 apartamentos modernos situados en la animada zona de Agios Ioannis, Limassol.Precio: 399.000 EUR + IVAEste apartamento es elegible para residencia permanente en Chipre Meridional (proced…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Mostrar todo Complejo residencial Aster Residences
Complejo residencial Aster Residences
Limasol, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 62–107 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Aster Residences es un prestigioso proyecto residencial situado en el corazón vibrante de Limassol, epítomizando la vida urbana moderna a través de su diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Este desarrollo pensado comprende dos edificios residenciales distintos, cada uno adaptado a las…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
290,595
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
441,662 – 461,282
Desarrollador
Velment
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Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Mostrar todo Complejo residencial THE EDGE
Complejo residencial THE EDGE
Limasol, Chipre
de
$256,975
Área 55 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un sofisticado desarrollo residencial en Kissonerga, Paphos, situado en el borde de un acantilado con impresionantes vistas del mar Mediterráneo. El EDGE cuenta con 12 apartamentos modernos (4 habitaciones y 8 unidades de dos dormitorios), diseñados para la comodidad, la elegancia y la efici…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
259,666
Asociación
BitProperty
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TekceTekce
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